大谷拚50-50到底有多難？ 絕對是歷史性的非凡成就！

棒球是最講究數字和歷史的運動，各種創紀錄的數字都是我們討論的焦點，包括白襪隊挑戰現代棒球史上最多敗，洛磯隊創造開季當落後時必敗的紀錄等等。紀錄就是要來被打破的，但我們要好好來琢磨大谷翔平挑戰50轟50盜，到底多困難，難道歷史上從來沒有人能辦到。

到台灣時間週三，大谷的進度是46轟47盜，還剩17場比賽，按照這個配速，大谷會達標51轟52盜。有人會愛護大谷，說大谷完成45-45，已經是史上第一人了，不要給他那麼大的壓力。但就像運動畫刊的維度奇（Tom Verducci）說的，自從我們會用十進位後，整數關卡是最有記憶點的。不信的話，請你先不要谷歌，說出去年完成40-70的亞古納實際的全壘打和盜壘數。很難吧？但我們都知道他是40-70俱樂部唯一的一個成員，對吧？

40+70雖然大於50+50，但每一個球迷一定是會是說50-50比較強！ 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

大谷如果能打出50發全壘打，將會是50轟俱樂部的第50次成員（注意，是次數，而非第50位，因為像法官今年就是第三次50轟）。歷史上加入過50轟俱樂部的成員，最多的盜壘次數，只有大谷的一半，24次。而且只有兩人，1955年的威利梅斯的51-24，以及2007年A-Rod的54-24。大谷如果辦到50-50，他的盜壘數會是其他50轟會員的兩倍以上。

有人會說A-Rod那個年代還在禁藥年代的尾巴，大家都在瞄準全壘打，沒人要盜壘，大聯盟從去年開始增大壘包，限制投手牽制次數，讓現在盜壘容易多了。這話對，也不對。制服組從21世紀開始盛行數據分析後，得出『盜壘是個投資報酬率偏低的嘗試』的結論，所以並不鼓勵多數選手盜壘。當時盜壘成功率僅僅71.3％而已，表示十次盜壘有三次會失敗，不值得。

大聯盟官員知道這種寧可吞K，也要賭一發大的趨勢，造成比賽節奏停滯，他們認為讓盜壘成功率提升至八成左右，就可以讓球團認同盜壘的價值，果然從去年起改規則後，盜壘次數一下子上升了43%，成功率也提升至史上最高的80.6%。今年大聯盟盜壘次數略為上升，但不像去年從低基期暴漲，今年只增加3%，成功率則略降至78.7%。大聯盟各隊果然很快地就找到了因應方法。

大家都知道大谷很會盜壘，各隊當然都會小心提防，但還是很難抓到。 影片來源：Swing and Miss YouTube頻道

那現在盜壘是否為史上最容易的階段？當然不是，大家只是太習慣之前二十年的停滯期了，目前只是重回80和90年代的水準而已。大谷和迪拉克魯茲比當年盜帥韓德森（Rickey Henderson）盜壘更輕鬆？今年大聯盟每場比賽會出現1.48次盜壘，成功率為78.7%。韓德森在1988年單季93盜時，大聯盟每場的盜壘數是1.58次，但成功率只有70%。

當年韓德森一身如牛的腱子肉，雙腿如同樹幹一般結實，但他只有180公分，大約80公斤。大谷身高6呎4吋，體重210磅，大概95公斤。這還是他剛到美國的數字，這幾年大家都看到大谷肌肉量的成長，他的體重只會比表列更重。這麼大的個子，還能跑這麼快，不可怕嗎？我們來看看同樣6呎4，210磅的人，歷史上最會跑的幾個人。

林煒珽／製表

而且大谷沒有為了追逐紀錄而亂盜一通，他今年所有的盜壘都是在雙方差距在四分內發動的，而且有超過一半（25次）是在兩出局後，因為這時候大局的機會相對較小，一次盜壘可能就能改變戰局。

大谷也超級會抓對方投手的時機，他有47次盜壘成功，只被抓到4次。自從7月24號後，他24次盜壘全部成功。這種成功率也是歷史等級的。以下是史上45次盜壘者，最高的成功率

林煒珽／製表

這些人沒一個人有大谷的壯碩和全壘打能力。能夠如此獨特地結合力量和速度，以及精準的觀察力，大谷的挑戰50-50，絕對是歷史性的事件。