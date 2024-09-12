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12強賽／徐若熙、古林睿煬同隊夢醒 中華隊投手戰力拉警報

聯合新聞網／ 福耳
統一獅先發古林睿煬今年力抗各隊洋投，成為本土先發第一人。 聯合報系資料照片
統一獅先發古林睿煬今年力抗各隊洋投，成為本土先發第一人。 聯合報系資料照片

世界12強棒球賽將於11月中開打，各參賽國代表隊的總教練正積極進行球員的視察及對手的情蒐作業，去年10月接下日本武士隊監督的井端弘和，今年2月就開始到日職各隊春訓基地去拜訪，10日更是來到台灣，直接對中職球員進行情蒐；而中華隊總教練曾豪駒在8月底也前往美國，觀察旅美球員們的狀態，2週下來總共拜訪了12名球員，並且在9日議定60人名單。

60人名單中有52名中職球員，旅美及旅日的則有8人，不過由於大聯盟規定40人名單內的球員不能參加12強棒球賽，因此如內野手鄭宗哲及投手鄧凱威等人都無法參賽，另外不少中職球員在今年賽季也被傷勢影響或有其他限制，使得這屆12強的中華隊陣容與去年3月的WBC相比將有不小的變化，實力自然也有落差。

首先是投手，這也是12強陣容與WBC相比變動最大的部分，WBC時的投手有多人因傷直到近期才復出，如統一的胡智為、富邦的江少慶，胡智為2月動了右肘骨刺清創手術，8月才重回一軍，但出賽5場，防禦率高達6.23；在8月底復出的江少慶目前則相反，先發3場防禦率僅1.76，但考量到才剛傷癒復出，名單中應不會有他；而中信的吳哲源更是重傷已1年半未出賽。

其餘投手雖然沒有太太的傷病困擾，但WBC之後的狀況也不理想，如味全的王維中陳禹勳、中信的呂彥青、樂天的黃子鵬、中信的李振昌、富邦的陳仕朋等，這兩年的表現與23年入選時都有一些落差，其中當然有人因年紀因素而不會在考慮名單內，近況較穩定的只有味全的陳冠偉、樂天的陳冠宇、富邦的曾峻岳及日職樂天的宋家豪。

22年季中因肩傷提早關機的古林睿煬，在去年亞運及亞冠有精彩表現，今年維持優異的投球內容，不但可望首度達到規定投球局數及單季10勝，目前更以1.57暫居防禦率王，三振也僅落後給隊友勝騎士1次，是勝投及防禦率榜前10名中唯一的本土投手，勢必會繼去年後再度入選國家隊，他也早早被其他參賽國視為觀察重點，日本隊監督井端就點名他與徐若熙是特別需要注意的投手，但井端沒料到的是徐若熙將因達到年度投球局數的限制而可能缺席12強賽，這對中華隊的先發戰力當然是一大影響，也讓徐若熙本身失去一次很好在國際上展現自己的機會。

味全龍王牌徐若熙已到年度投球局數限制，要參加12強機會不高。 聯合報系資料照片
味全龍王牌徐若熙已到年度投球局數限制，要參加12強機會不高。 聯合報系資料照片

樂天的陳柏豪及王志煊可能會是本屆中華隊投手的黑馬，另外缺少的投手戰力或許就得依靠旅外的小將，如林昱珉、潘文輝、莊陳仲敖、陳柏毓等人了。

內野手是中華隊另一個頭痛的部分，鄭宗哲未被放行，林子偉、王威晨、范國宸帶傷上陣狀況不佳，吳念庭日前被球擊中臉才開完刀，張育成目前也有手指挫傷傷勢，林立雖然本季打擊率仍高達3成61，但因去年9月以來面臨3度頭部創傷，在身體安全考量下不參賽的機會很高，唯一健康的應該就只有中信的江坤宇；味全的李凱威今年有可能會在職棒後首度入選國家隊，至於本季回春的中信陳俊秀、許基宏，去年底連打兩次國際賽的劉基鴻也是人選之一，不過劉基鴻今年表現不佳，在12強能否發揮也是問題，另外，台鋼的新人曾子祐也可以考慮。

悍將游擊手張育成雖一定會被選進12強名單，但他手指仍帶傷，近來已連休兩場。 中央社資料照片
悍將游擊手張育成雖一定會被選進12強名單，但他手指仍帶傷，近來已連休兩場。 中央社資料照片

外野手有統一3名先發外野陳傑憲、邱智呈、林安可，加上台鋼的王柏融、樂天的陳晨威、中信的曾頌恩等人，是中華隊不用太擔心的部分。

世界棒球12強 中華職棒 古林睿煬 張育成 徐若熙 棒球專欄 江少慶 王維中 胡智為 陳禹勳

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