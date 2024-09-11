中職／日籍教頭改造有方 兄弟、桃猿奪回霸權在望

2023年球季重返一軍才三年的味全龍，以例行賽第一之姿進軍季後賽，並順利拋下久違的紅色彩帶。隨後其他四隊教頭紛紛遞出辭呈，最終只有獅隊林岳平獲得慰留，兄弟彭政閔及桃猿曾豪駒都被安排改任二軍總教練，悍將丘昌榮則轉為首席教練。

其中，日系風格強烈的中信兄弟及樂天桃猿，都決定改由日籍教練執掌兵符。過去中職出現12位東洋總教練(不含代理)，包含著名的山根俊英、大橋穣等，不過從2012年中島輝士之後，就只有打擊和守備教練，再沒有日籍教頭握有兵權。主要原因在於旅美球員歸國潮後，各隊吹起西洋風，因此找來的教練以歐美居多，包含義大及中信就改走美國風。然而美式作風近年發生教練團不合、衝撞裁判等問題，加上更多與日本有淵源的企業、教練等加入，從2023年各隊開始大量向日本借將。

中信兄弟在季中換將，自我了結霸業後，決定重振旗鼓，把兵符交給2022年入隊的平野恵一。他是前教頭林威助昔日的阪神虎隊友，在日職擔任過打擊及守備教練，加入黃衫軍後，擔任打擊兼野手統籌教練及農場野手發展總監，對球隊還算熟悉。他是繼2019年伯納後，再度由外籍教練領軍，更是2009年中込伸後，兄弟再度出現日籍總教練。

樂天接手王者桃猿4年，一直欠約臨門一腳，行政團隊紛紛由日本人接手後，兵符改交給古久保健二，他在日、韓職棒有12年執教經驗，來台也已經超過5年。2019年他離開日職樂天金鷲，受邀來台加入富邦悍將，一待就是三年。然而2021年球季結束後，他選擇掛冠求去，回到老東家在台經營的桃猿。改披猿袍後，他先擔任首席教練2年，直到今年被正式扶正，成為這支球隊歷史上繼大田卓司(La New熊時代)後的第二位日籍教頭。

古久保健二是現役在中職最久的日籍教練，他對於球員的指導非常細心，而且還會詳細解讀比賽，讓球隊走在更好的路上。 聯合報系資料照片

台灣教練常因受到人情、戰績壓力或大牌迷思而影響調度，陷入越打越不順的困境。許多昔日曾經的主力球員，即使低潮還是獲得較多機會，去年就有多位打擊率不到2成，獲得比別人更多的打席。然而外籍教練不管對中職多熟悉，一般都是少了很多包袱，平野恵一及古久保健二在接下兵符後都曾提及「競爭」的重要，最主要就是藉由陣中球員相互比較，找出更多可用之兵，並且讓狀況最好球員上場。

另一方面，日本職棒長期以來多給人十分注重細節的印象，這些日籍教練對於球員指導確實是非常細心，尤其對比賽的解讀及觀察，過程中的討論及調整，都有助於年輕選手成長。更重要的是，他們不怕做許多嘗試，也不怕犯錯，而是從過程中找到幫助球隊及球員更好的方法。

例如兄弟打線今年除補強陳俊秀外，還讓曾頌恩、宋晟睿、王政順、林吳晉瑋有更多上場機會。另外防守方面也有不同想法，讓許基宏睽違多年再移防三壘，還讓多位年輕球員輪流上場試試看。投手方面包含魏碩成、徐基麟及盧孟揚等都有先發嘗試，牛棚也不只是固定輪值，這讓黃衫軍許多球員成績都出現進步，戰績自然比去年亮眼。

可內可外的曾頌恩(中)崛起，許基宏(左)增加守備位置，讓兄弟隊有更多選擇，也更具競爭力，團隊戰力比去年優化不少，再現強攻打線。 聯合報系資料照片

桃猿在休賽季大幅換血，然而卻磨出更強的陣容，今年除了陳晨威小槍變大砲外，包含馬傑森、林政華都獲得不少打席，並繳出足以回報教練的成績。最重要的是他們原本最不被看好的投手群，熱身賽還找不到終結者，然而開賽後牛棚表現卻是最佳，中繼、後援都由他們佔據榜單領先地位。

許多企業想要些改變及刺激，就會找來特別注重KPI的外來主管。同樣地經歷昔日低迷後，中信及樂天不約而同換上日籍教頭，少了包袱的他們，來此就是進行球隊體質的改造。目前看起來成效不錯，兵多將廣且兵強馬壯，已然準備好想要重返榮耀，再次奪回霸權。