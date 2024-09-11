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球速直逼170！ 天使喬伊斯是新生代火球男代言人

聯合新聞網／ littlenosejiang
天使隊二年級生喬伊斯前役對上道奇時，飆出105.5英里/小時（約169.79公里/小時）的超級火球，一舉創下大聯盟本季最速紀錄。 美聯社
天使隊二年級生喬伊斯前役對上道奇時，飆出105.5英里/小時（約169.79公里/小時）的超級火球，一舉創下大聯盟本季最速紀錄。 美聯社

「天下武功，惟快不破」，這句話同樣適用在棒球界，天使隊二年級生喬伊斯（Ben Joyce）作為新生代火球男代表可謂當之無愧，本季的四縫線直球均速是令人聞風喪膽的102英里，這數字有多可怕呢？本季球速排行第二的運動家終結者米勒（Mason Miller）平均都「僅」有100.9英里；前役對上道奇，他甚至飆出105.5英里/小時（約169.79公里/小時）的超級火球，一舉創下大聯盟本季最速紀錄，這位初出茅廬的23歲年輕右投究竟是何許人也？

喬伊斯投出大聯盟2024球季最快的一球，球進手套時撞擊聲非常響亮！ 影片來源：美國職棒官方網站

大學時期的喬伊斯以動輒破百英里的火球聞名，而早在2022年的5月1日，當時作為田納西大學牛棚投手的他，就以105.5英里/小時的四縫線速球打破大學棒球的最速紀錄，連大聯盟等級球員都難以招架的超速火球，更何況是尚未經過職業棒球洗禮的大學球員；那個賽季，喬伊斯在32.1局的投球中，送出多達53次三振，以及2.23的ERA。

2022大聯盟選秀會，天使在第三輪選進喬伊斯，隔年五月他就獲得大聯盟的入場券，只是面對世界上最頂尖的強打者們，他控球能力的短板很快地就顯現了出來，生涯第一個大聯盟賽季，喬伊斯在10局的投球局數中就保送了9個人，製造揮空的效率也不如大學時期，最終留下12場出賽、ERA 5.40的成績。

事實上，喬伊斯的速球無論是水平或垂直位移，都不是太過突出，能夠讓他鶴立雞群的除了球速，還有古怪的出手角度，他有著比一般火球男更低的出手點；站在打者的角度，喬伊斯的投球在視覺上的垂直位移更少，水平位移更多，在如此優勢下，今年，喬伊斯的武器庫又多了一項新球種——伸卡球。

喬伊斯出手點相當低，對手想要準確擊中球心更加困難。 美聯社
喬伊斯出手點相當低，對手想要準確擊中球心更加困難。 美聯社

喬伊斯的伸卡球雖沒有像他的四縫線那樣剛猛，但平均97英里/小時的球速已經相當夠用，更何況還能與102英里/小時的四縫線速球交替使用，每9局三振數雖然掉到8.57——但他的伸卡球對戰擊球仰角為-12度，本季甚至還沒有打者能從他的伸卡球敲出長打，喬伊斯搖身一變，從三振型投手轉變為滾地球投手，整體成績也更上層樓，在34.2局的投球中僅失8分、送出33次三振、2.08的ERA。

喬伊斯最快的20顆球，超過104英里/小時的球還沒有人打出過安打。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

猶記得10年前，只要有投手能穩定投出97英里以上的速球，就會獲得火球男的美稱，上一代的頂級終結者們，如簡森（Kenley Jansen）、金布洛爾（Craig Kimbrel）、查普曼（Aroldis Chapman）等人將步入強弩之末；而今的接班人一個比一個誇張，米勒、杜蘭（Jhoan Duran）以及今天的喬伊斯，都是能隨隨便便就能飆破100英里的怪物，只能說隨著時代、運動科學技術不斷發達，人體所能企及的天花板也在不斷地向上突破。

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