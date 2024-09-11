日職／日本火腿攻勢猛烈 軟銀封王不難但小心季後賽翻車

福岡軟體銀行鷹本季至今，戰績始終保持領先，有望既2020年後再次奪下洋聯冠軍。然而另一方面，如果軟銀目標不單只是洋聯優勝，更瞄準日本一桂冠的話，那依然得慎防在季後賽失守。特別是日本火腿隊近期的大爆發，儼然形成一股巨大威脅。

軟銀在2020年奪冠之後，接下來2021到2023年的洋聯冠軍，都是由歐力士隊拿下。這三年歐力士的賽季勝場數分別是70勝、76勝和86勝，而截至9月8日，軟銀已經拿下75勝45敗3和，勝率為6成25，在剩餘20場比賽下，封王魔術數字為M13。以現在的領先幅度和剩餘場次考量，要在賽季封王應該不成問題。

不過，日本火腿隊的近況絕對不容小覷。日本火腿在球季中後段投打戰力整合到位，和前段簡直是截然不同的隊伍。好比春訓前受傷的清宮幸太郎在傷癒回歸後，70場出賽繳出OPS.929、11轟的絕佳成績，總算打出自己當年頗被看好的重砲潛力。同樣備受期待的洋砲瑞斯(Franmil Reyes)，雖然季初表現較為低迷，但後來有倒吃甘蔗的趨勢，特別是8月打擊率4成03、8轟，OPS是驚人的1.208。光是靠這兩位強打，就替日本火腿的輸出能力注入了強心針。

投手方面，日本火腿本來就有經典賽國手伊藤大海、穩定的技巧派左投加藤貴之。今年又從歐力士補強的山崎福也，還多一位目前主投120.2局，繳出2.31防禦率的金村尚真竄出頭。另一位值得注意的投手是北山亘基。2021年選秀第八指名加盟的北山，雖是新庄剛志上任後的第一位開幕戰先發，但首年球季還是以後援為主，去年才真正轉為先發。北山在學習山本由伸的投球動作後，球威獲得明顯提升，目前10場先發防禦率2.37，K/9值則是相當出色的9.79。雖然因傷缺席了好一陣子，但是季末及時回歸，肯定會是日本火腿往後備戰季後賽的一大助力。

北山亘基即時回歸，對日本火腿的先發戰力大有幫助。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube頻道

日本火腿團隊在七月打出12勝7敗、8月則是16勝9敗，成功甩開羅德穩居第二。以目前的情勢來看，季後賽最有可能是軟銀拿下洋聯冠軍，日本火腿和羅德分居二、三名，因此會先在日本火腿主場由日本火腿迎戰羅德，接著勝利的球隊再到福岡巨蛋，與軟銀正面交鋒。

而再細就這三隊的對戰成績，羅德對日本火腿僅6勝17敗1和，對軟銀則是8勝15敗1和，都是居於下風。因此就算擠進季後賽，想過關也不容易。至於日本火腿，雖然對上軟銀為9勝11敗1和，乍看稍居劣勢，不過在五、六月6場對戰盡墨後，七、八月對上軟銀合計5勝4敗，近期更是對軟銀取得4連勝。如果當最近幾場是季後賽的話，日本火腿早就淘汰軟銀晉級了。

另外，軟銀雖然戰績遙遙領先，但本身確實還是有不安因子存在。小久保裕紀監督在上任之後，對於提攜年輕球員這方面，做得比前一任藤本博史監督明顯好上一截，使得他能夠發揮軟銀兵多將廣的優勢，即使主砲柳田悠岐因傷脫離戰線，交易來的洋砲華克(Adam Walker)表現也不如預期，但仍能靠著像是給正木智也等年輕小將表現，再加上栗原陵矢火力復甦，依然維持住團隊進攻能力。小久保對於維繫團隊的士氣及狀況上，也擁有一定的功力。

不過像是在調度而言，小久保就顯得比較保守。好比周東佑京今年上壘率僅有3成15，但依然常被擺在首棒位置。二棒也常常是今宮健太、周東或是川瀨晃這些助攻型選手。而無論上壘或是長打能力在當今日職都是頂尖，這兩年OPS高居洋聯第一的近藤健介，今年卻是穩穩的不動「五棒」。儘管軟銀因為戰績好，所以很少受到批判，但理性而言，這種棒次排法顯然不太符合效益。

小久保過去曾是2015十二強，以及2017經典賽日本隊總教練。而這兩次帶隊結果，都是前段預賽通通贏球，但到準決賽分別敗給了韓國、美國而錯失奪冠機會，兩場比賽還都是末段牛棚被打下超前分輸球。今年軟銀在歐蘇納(Roberto Osuna)因傷缺陣後，牛棚穩定性也受到影響。特別是在4日的比賽，九局上半遭日本火腿狂攻6分輸球，就是一大警訊。而原先代班守護神的松本裕樹，以及另一位牛棚大將藤井皓哉，也都雙雙缺陣中。

軟銀在9月4日的比賽遭日本火腿一局狂攻6分而輸球，牛棚呈現出不小的問題。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube頻道

由於過去短期國際賽的失敗，小久保也被批評為儘管能夠整合戰力，在比賽前段打出好表現，但卻有關鍵時刻容易反應不及的缺點。如今軟銀季賽打得順風順水，但球團野心肯定不僅止於季賽奪冠就好。小久保監督要避免重蹈覆轍，勢必得即時修正缺失，防範來勢洶洶的日本火腿隊才行。