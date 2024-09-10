用控球之神保羅輔佐少主溫班亞瑪 馬刺的瘋狂實驗

「控球之神」保羅加入馬刺，成為馬刺224公分長人「未來看板」溫班亞瑪導師，馬刺教練波波維奇的選擇、膽識和創意，果真不同凡響。今年夏天39歲保羅跟勇士原本還有最後一年3000萬美元合約（球隊選項，無保障），勇士決定放棄執行合約，保羅成為自由球員，馬刺第一時間用一年1000萬美元簽下保羅。

除了湖人39歲前鋒詹姆斯，NBA史上大概沒有一個39老後衛可以拿到一分1000萬美元年薪，還可能打先發控球。馬刺不是用老將底薪簽保羅，而是以一年1000萬美元為保羅送上肯定與尊崇，很老派更叫人驚訝，但非常符合波波維奇總教練的行事風格。波波維奇除了欣賞保羅，認定保羅還能給馬刺帶來各種幫助和提升，更重要的溫班亞瑪需要保羅做為導師，帶領馬刺走向顛峰。

保羅是控球之神，聯盟公認擋拆大師，即使上季在勇士，保羅沒能打出更強主宰力和影響比賽表現，但波波維奇還是相信保羅油箱還有油，除了溫班亞瑪需要保羅啟發帶領，馬刺兩名主力前鋒索漢、柯林斯跟保羅打球都能得到更多出手空間和提升。

保羅上季在勇士的表現是大幅衰退，多項成績是生涯新低，明顯跟球隊是格格不入，但想不到馬刺竟然還會用高達1000萬的年薪將他簽下。 美聯社資料照片

至於控球，充滿潛力24歲主控瓊斯（Tre Jones）和能打爛仗26歲控球弗林（Malachi Flynn）都需要一個識途老馬帶領，保羅就是馬刺這兩名年輕控球後衛最好老師。這也是波波教練今年夏天最重要工作，他終於把保羅納入旗下，也為年輕球員和馬刺找到最棒指揮官。

保羅、溫班亞瑪的擋拆是最重要實驗，也是溫班亞瑪戰力升級，甚至成為無解殺器的戰略。保羅、索漢的空接和掩護是馬刺第二個關鍵實驗，索漢生涯還沒有遇上像保羅這樣的傳球、擋拆大師，保羅能完全釋放索漢天賦和籃下衝擊力，為馬刺進攻再添犀利武器。

已經算半成熟的主控瓊斯，在馬刺磨了四個賽季，最近兩年已經打出10分+6助以上表現，保羅加入馬刺除了可能擔任先發主控，更關鍵是幫助瓊斯突破，波波維奇每一步棋都有盤算，2024-25賽季很可能就是馬刺爆發期。

瓊斯在馬刺第四個球季的成長已出現瓶頸，跟著名將保羅學習應該可以打通任督二脈，快速提升球技。 美聯社資料照片

馬刺三個主要鋒線側翼強森、巴恩斯、凡塞爾各有強項，強森和凡塞爾已經雙雙打出場均20分+賽季，巴恩斯從勇士、國王來到馬刺，他的豐富經驗和終結得分能力都能為馬刺加分，加上擋拆大師保羅能為馬刺這支年輕球隊帶來的資產和幫助，新賽季馬刺很有看頭和搞頭。

馬刺新賽季幾個重要預測

1、連續兩季例行賽馬刺只能拿下22勝，新賽季馬刺有機會挑戰41勝五成勝率。

2、打進季後賽附加賽，溫班亞瑪會有突破性進化一季，巴恩斯加入，保羅成為年輕人老師負責帶領馬刺前進，保羅會成為新賽季NBA最關鍵球員。

溫班亞瑪經過巴黎奧運的洗禮之後，又有名將保羅來輔佐，應該可以改進他過去在荒亂中濫投的習慣，成為更好的球星。 法新社資料照片

3、溫班亞瑪入選年度最佳球隊，可能年度第二隊或年度第三隊，有了保羅傳球，更適應NBA打法和對抗，往籃下更多攻擊減少三分跳投，溫班亞瑪有機會打出驚人表現。

4、波波維奇當選年度最佳總教練。對波波教練來說，他已經不需要任何個人獎項和肯定，波波維奇的執教成就和紀錄都是史詩級別，但如果馬刺賽季增加20勝，甚至透過附加賽打進季後賽，完成重建，那麼波波維奇應該要拿到這個獎項。

5、簽下保羅，馬刺將煥然一新，以溫班亞瑪為防守軸心，馬刺有足夠天賦建構一套更強悍防守體系，馬刺管理團隊簡單操作大膽嘗試，新賽季馬刺的比賽和勝場不會再那麼無聊。