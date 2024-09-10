從義大利小城到洛杉磯登板 阿德蓋利故事超勵志

洛杉磯天使隊上周客場出征，在系列賽第一場以5：1擊敗德州遊騎兵隊。乍看只是一場比賽，但對於來自義大利本土的阿德蓋利（Samuel Aldegheri）來說，具有重大意義，大聯盟很可能藉由他開啟國際市場，在南歐獲得更大關注度。

大聯盟有不少義大利裔的球員，但在血統上均不及阿德蓋利純正。因為，他跟台灣的小將一樣遠渡重洋赴美尋夢，如今他證明義大利也能產出優質投手，阿德蓋利接受《橙縣記事報》採訪說：「這一天確實是我希望的目標，我做到了！所以，這感覺真的很棒。」2006年義大利的維也納，阿德蓋利還只是年僅五歲的幼童，他緊跟著哥哥腳步玩耍，意外接觸到棒球這美式運動，阿德蓋利當時跟家人說：「以後我會打職業棒球。」父母起初不相信他，義大利算是棒球荒漠，人們談論的都是美酒佳餚或足球。

阿德蓋利的投球內容值得特別關注，他未來有可能成為中華隊在經典賽的潛在對手。 影片來源：Swing and Miss YouTube頻道

沒人預料，阿德蓋利一路堅持直到15歲那年，人生發生戲劇化改變，一位自稱是堪薩斯城皇家隊的球探找上門，因為小小年紀他球速已達86英里。喜出望外之餘，阿德蓋利的家人也逐漸相信這是事實。2019年費城人隊再度叩門，將17歲、效力當地A1聯盟的他簽下來，隨即懷抱親友祝福飛到美國。阿德蓋利天賦非浪得虛名，第一年被評為費城人隊第24號新秀，隨著一連串精湛表現排名攀升，成為《棒球美國》第12號新秀。阿德蓋利說：「相較於其他人，我更勇於挑戰好球帶，每次上場都有過人信心。」2021年，阿德蓋利遭遇左手肘韌帶撕裂傷，雖不需要手術但暫時遠離投手丘，經復健之路和高強度訓練精進滑球和變速球，直球速度也一路提升，2023年均速達到92英里，最高速達95英里，個人最佳記錄是96英里。

這時，阿德蓋利進入洛杉磯天使隊的球探雷達，判斷這位左投手已從後段輪值或臨時先發，成長為大聯盟合格先發。根據本季兩個小聯盟層級累積95.1局觀之，134次三振和3.59防禦率顯示四種球路掌握不錯，直球在90英里低段，最高可達中段速度，有高速旋轉的特性。滑球和曲球部分，滑球使用頻率較高，滑球80英里出頭有兩種位移，面對小聯盟打者揮空率有42％，曲球落在70英里高段且持續進步。變速球大幅進步，是阿德蓋利備受關注的一大原因，這對壓制右打者很有效，整體觀之非強力型投手，但能讓出棒的打者失去平衡。 阿德蓋利缺點是保送率，但對好球帶掌握比帳面顯示出色。

阿德蓋利不是強力型投手，他靠刁鑽的三種球路讓打者失衡而無法有效揮擊。 美聯社

轉戰天使隊農場後，他四場2A聯盟先發繳出25次三振、9次保送和10分自責分，投球局數為17.1局，球團判斷這位6呎1吋、180磅重的22歲菜鳥準備好了。大聯盟初登板的對手是西雅圖水手隊， 阿德蓋利的親人立刻搭上第一班義大利飛美國的航班，並在首局兩人出局時進入球場。可惜他因隊友失誤丟5分非自責分，顛簸中用79球完成5局任務，責失2分被敲7支安打、兩次保送和3個三振。賽後，他在球場和家人待了很長時間才回更衣室，他向等候的記者說：「一開始遭受困境，但我很快就恢復了！上場時有點緊張，但我還是很高興。」

第二回先發是客場，從內容看相當出色，用90球投滿6局被敲3安、三振7人次一分自責分，缺點是3次保送。總教練華盛頓（Ron Washington）讚揚了子弟兵，點出他的確讓遊騎兵打者失去平衡的投球能力，與布拉德福德（Cody Bradford）相比毫不遜色，兩人對控球和變化球的掌握都好，而不是靠超強球速壓制打者，他說：「阿德蓋利讓一支打擊火力強大的球隊保持不穩，布拉德福德比較成熟度且有經驗，但這孩子（阿德蓋利）知道怎麼投，確實展示了這一點。」

摘下首勝，阿德蓋利難掩興奮神情說：「我為我自己、我的家人，還有義大利和孩子們感到高興。我想向他們展示，每個人都可以成功，所以必須相信自己的夢想。」棒球名人堂退役捕手皮亞薩（Mike Piazza）曾是2023年WBC經典賽義大利國家隊教練，他用義大利話「進入狼口」（in boca al lupo）為他感到高興，該國文化中，這句話用來祝福運動員順利成功，這位前道奇新人王目前在義大利帕瑪（Parma）推廣棒球，在傳給美聯社記者的簡訊說：「舉國都為阿德蓋利的成功感到興奮，這將提升義大利棒球人口並啟發更多年輕好手投入。」