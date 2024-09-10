從細川成也20轟對比董秉軒引退 中職真的該有現役選秀了

雖然近幾年都是央聯得分能力最低落的球隊，但陣中主砲細川成也在8日打出個人本季第20轟，讓中日在相隔14年後再度出現連2季20轟的球員，對於又早早退出季後賽競爭行列的中日來說，算是今年少數的亮點及收穫。

細川不算是中日培養出來的球員，身為外野手的他，在16年高中畢業後被DeNA以第5指名選進，19年是在DeNA時期出賽最多的一年，不過也只有83個打席，6年下來總計在一軍出賽123場，打席則不到250個，這幾年隊上的外野有筒香嘉智、梶谷隆幸、佐野惠太、桑原將志、索托（Neftalí Soto）及奧斯汀（Tyler Austin）等攻守兼具的學長們，加上本身的打擊尚未到位，細川在一軍出賽機會不多也不令人意外，但22年開始實施的現役選秀卻替他開了另一扇門。

日職在22年11月初公布選秀辦法，12月9日正式舉辦第一次的現役選秀，細川被中日選進，23年球季馬上成為中日的固定先發，整季出賽140場，打擊率2成53，打出131支安打、24轟及78分打點，全隊整季得分有2成是他打回來的；好表現不只一年，細川本季全勤，打擊率進步到3成01，全壘打再度來到20轟，打點仍有60分，打擊率及全壘打都排聯盟前5名，打點則是第8名，中日已經好幾年沒有這麼強力的本土打者了，現役選秀不但給了細川另一條光明道路，1也讓中日得到能拯救貧弱打線的救世主。

這一年的現役選秀中還有轉到阪神的大竹耕太郎表現大躍進，23年拿到12勝，是阪神能在睽違18年後拿到央聯優勝的大功臣，今年也已9勝，即將連2季10勝。

阪神的大竹耕太郎是現役選秀中表現最優異的投手，即將連2年10勝。 擷圖自大竹耕太郎個人推特

23年12月舉辦了第2次現役選秀，這次也有多名球員在轉隊後有不錯的表現，如同樣也是軟銀轉火腿的水谷瞬，18年進職棒卻直到今年才首度上一軍的他，在交流戰打出4成38史上最高打擊率，拿到交流賽MVP，目前整季打擊率也近3成，有6轟、35分打點；另外如DeNA的佐佐木千隼、軟銀的長谷川威展、歐力士的鈴木博志在中繼都有穩定的投球內容，他們都是現役選秀的受益者，在原隊伍沒有太多上場機會，在新天地卻能發揮自己的能力。

看看細川，讓人想到近日宣布任意引退的味全董秉軒，董秉軒畢業於文化大學，20年被味全在第8輪選進，21年首度上一軍，當年55個打數就打出3轟，打擊率是2成55，長打率則有5成，隔年出賽41場是生涯最多，126個打數中打出2轟，打擊率及長打率都不若上季，之後2年在一軍就分別僅有12及11個打席，打擊率都不到2成；至於二軍成績，董秉軒這4年來在二軍的打擊率雖不算太高，僅有22年高於3成，但上壘率、長打率都有一定水準。

味全外野手董秉軒日前宣布任意引退，如果中職有現役選秀，或許他的職棒生涯還有延續機會。 聯合報系資料照片

如果董秉軒有機會轉到缺乏長打能力外野手的隊伍如富邦、台鋼等，應該還是能夠延續職棒生涯，但現狀就是球員只能透過交易或是被釋出後等方式尋求到別隊發展的機會，試想如果江承諺沒有被交易到台鋼，那可能又埋沒了一名好投手，現在中職已有6隊，或許能進一步研議現役選秀的機制，讓更多球員有發揮的舞台。