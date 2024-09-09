超低調向40-40邁進 強打拉米瑞茲有如窮人版大谷翔平

今年有哪兩位球員達成30全壘打、30盜壘的成就？其一自然是萬眾矚目，試圖締造前無古人的50-50紀錄的大谷翔平。至於目前也累積34發全壘打及35次盜壘的守護者三壘手拉米瑞茲（Jose Ramriez）如果不是名字出現在文章標題，恐怕沒有太多人想得到五短身材的他竟也能達成30-30。搞不好還有人會問：「是哪個拉米瑞茲？」畢竟拉米瑞茲一直是大聯盟的「大姓」，目前現役球員中也還有多達六位拉米瑞茲（其中兩位是打者）。

其實常看大聯盟的球迷當然不會不知道拉米瑞茲的大名。再怎麼說他也是六次入選明星賽的球星，其中三次更被球迷票選為先發三壘手，最近七年裡拉米瑞茲還曾四度在MVP票選中拿到前五名。最難能可貴的是，年僅20歲就升上大聯盟的拉米瑞茲表現極其穩定。自2016年起拉米瑞茲的單季OPS就未曾低於.806，而且只有一季缺賽超過十場。最近九年（包括本季）拉米瑞茲的勝場貢獻值（fWAR）高達48.3，整個大聯盟包括投手也就只有貝茲（Mookie Betts，53.1）、林多（Francisco Lindor，49.8）跟賈吉（Aaron Judge，49.8）累積的fWAR比他高。

然而年復一年穩定輸出，五次帶隊打進季後賽甚至差點在2016年奪冠的拉米瑞茲名氣卻與貝茲等當紅球星天差地遠。如果票選全聯盟最被低估的球員，拉米瑞茲不僅篤定榜上有名而且多半名列前茅。今年春訓大聯盟官方就向球員做了這個民調，結果拉米瑞茲不僅與光芒一壘手狄亞茲（Yandy Diaz）並列第一，票數還幾乎是其他人的兩倍。好事的ESPN在球季開打前搞了個現役百大球員榜，事後自家記者承認拉米瑞茲不僅排名（第17）太低，而且註定要成為史上最被低估的球員之一。

拉米瑞茲(右)跟身材大谷翔平比起來明顯是要矮胖許多，但想不到他不但長打實力強，速度還那麼快！ 美聯社

拉米瑞茲為何沒能得到應有的知名度？上述民調中某位球員的意見可謂一針見血：「在我看來如果拉米瑞茲是在紐約或洛杉磯打球，我們肯定會經常看到他的名字。」但一向低調的拉米瑞茲卻寧可選擇留在小市場的克里夫蘭。就在他的合約還剩兩年時，拉米瑞茲就提前以5年1.24億美金（下同）的條件與守護者續約。儘管這份合約創了隊史最高紀錄，但不論從事前事後看來，這個金額都遠低於市場行情。且不說先前瑞登（Anthony Rendon）那份讓天使後悔莫及的三壘手史上最高薪合約（7年2.45億），之後狄佛斯（Rafael Devers，11年3.14億）、馬恰多（Manny Machado，11年3.5億）續約的平均年薪與合約長度也都遠高於拉米瑞茲。

拉米瑞茲的佛心還不止於此。當時守護者總管不僅一面與他談續約，同時也在尋找交易拉米瑞茲的球隊，而且幾乎已經要把他送往教士——因為口袋不深臉皮卻很厚的守護者總管當面直白地告訴拉米瑞茲「他們負擔不起他應有的身價」。結果拉米瑞茲不但沒有像前隊友林多一樣開心地打包準備前往能給他高薪的球隊，反倒還表達了他準備在守護者退休並奪冠的強烈意願（也因此這份明顯低於行情的合約中還附帶了拒絕交易條款）。事後拉米瑞茲不無感性地說：「當我還是只求一個機會的小男孩時，是守護者給了我這個機會。我的夢想是留在此地，我覺得我是這個城市的一份子。」

除了「尚未」轉隊（將來的事誰也說不準）跟身材天差地遠外，身高僅175公分的拉米瑞茲其實與大谷有不少共同點。兩人一樣全能——前者今年的全壘打與盜壘雖不及後者多，但拉米瑞茲之前就達成過單季30-30，也是唯二兩度進入30-30俱樂部的現役球員（另一位是勇士的亞庫尼亞（Ronald Acuna Jr.））。另有四次單季20-20的拉米瑞茲還是現役中僅有五位的「生涯200發全壘打外加200次盜壘」球員。

拉米瑞茲在9月2日擊出本季第34轟，也是他生涯的250轟！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

要比重感情跟佛心，一直把天使當作「心中最軟的一塊」、今年年薪只有「200萬」的大谷跟拉米瑞茲相比可謂不相上下。大谷有神奇的投打二刀流技藝，拉米瑞茲也有不輕易展示的「拳擊天賦」。話說拉米瑞茲打了這麼多年好球沒什麼人注意，唯一的生涯「高光時刻」竟是去年一拳擊倒白目，呃不，白襪外野手安德森（Tim Anderson）。守護者主播當時忘情喊出的經典台詞「安德森被擊倒了！」（Down Goes Anderson!）甚至有了自己的維基條目。直到現在搜尋拉米瑞茲，他KO「安德森先生」的影片瀏覽次數仍高居第二——僅次於他去年在一場延長賽中藝高人膽大的盜本壘。

拉米瑞茲讓球迷印象最深的畫面，可能就是他擊倒白襪外野手安德森的時刻。 影片來源：Tom Hamilton MLB Calls YouTube頻道

今年球季開打前，Fangraphs網站評估守護者打進季後賽的機率僅僅只有美聯倒數第七的33.4%，即便是最死忠的守護者球迷也無法想像他們竟能從開幕戰到現在從未間斷地穩坐美聯中區第一。這一切的最大功臣自非拉米瑞茲莫屬。但這不是因為他那幾乎樣樣全隊第一的打擊數據，也非他那儼然已成現役最佳三壘手的打守跑俱佳全能表現，而是因為當年如果拉米瑞茲沒有把金錢擺在第二以實際行動情義相挺，守護者就無法以他為主幹打造一隻跌破眾人眼鏡的強隊。

在今天與大谷同場競技後，未來拉米瑞茲最多還剩下19場例行賽，仍有機會追隨前者的腳步成為史上第七位40-40俱樂部成員。但在他心目中最重要的目標應該就只有一個——如何在退休前捧回令克里夫蘭市民望眼欲穿七十多年的冠軍盃。