中職／徐若熙提前關機不投12強賽 絕對必要的保護措施

味全龍本土強投徐若熙本季一、二軍累計投球局數達84.1局，已經接近教練團設定的100局上限，例行賽他應該還會再投2場然後「關機」，明年再來，味全龍總教練葉君璋也表明，即使打進季後賽，或是年底12強賽，徐若熙都不會投，消息一出被許多球迷罵翻，但這卻是非常必要的保護措施。

徐若熙年僅23歲，右手肘已動過3次手術，包括1次韌帶置換手術，直到去年下半季才傷癒復出，隨後在總冠軍戰投第1、6場，幫助味全龍拿下久違的總冠軍，接著在亞錦賽開幕戰對南韓先發，投出大巨蛋歷史性的第1球，冠軍戰對日本先發，一個月就投了4場重要比賽。

緊接著，徐若熙在今年終於有完整的球季，投球局數也飆到生涯單季新高，如果加上去年下半季復出後至今的局數，其實他已經投了100多局，對於右手肘有豐富傷痛史的徐若熙來說，負擔相當大。

徐若熙過去已動過3次手術，為了他將來長遠的職棒生涯著想，適當的保護措施是不可避免的。 聯合報系資料照片

事實上，本季徐若熙表現有些起伏，防禦率2.84、每局被上壘率1.19只能算水準以上，並不能算頂級成績單，特別是對右打的被打擊率接近3成，平均2.2局出現1次保送，都說明了他還有一些課題需要解決。

味全龍教練團其實很早就擬定，今年徐若熙最多不能投超過100局，這是教練團跟醫生所研究出來的計畫，只是最近才被媒體揭露，也讓有些球迷無法接受，認為12強賽中華隊沒有徐若熙，該如何是好？

球員是職業球團的資產，應該以職業賽季為主，行有餘力再去打國際賽，徐若熙的狀況特殊，如果沒有提前關機，貿然投12強賽，投球局數過量導致再次受傷動刀，對徐若熙和味全龍都是非常大的風險，可別忘了，其實他才傷癒復出剛滿一年，過去一年來他可是投了大大小小的比賽，亞錦賽要他投開幕戰和冠軍戰也是義不容辭。

而且，接下來還有許多國際賽，包括明年初的經典賽資格賽，後年初的經典賽會內賽，2027年可能是攸關洛杉磯奧運資格的12強賽，屆時的12強賽，重要性比今年底的12強賽重要許多，如果能一舉打進洛杉磯奧運，對於國內棒壇無疑是一劑強心針。

許多球迷都還記得徐若熙在亞錦賽時的優異表現，認定他是中華隊王牌投手，事實上台灣還有不少好手，實在沒有必要冒險讓他打12強賽。 影片來源：愛爾達體育家族 YouTube頻道

也就是說，未來幾年幾乎每一年都有重大國際賽要打，根本不用急於讓徐若熙冒著風險硬投12強賽，萬一累積疲勞導致傷勢在未來爆發，進入漫長的復健期，那可真是國家隊的損失，眼光應該要放長遠一點。

12強賽中華隊先發投手戰力可用之兵不少，除了旅外好手，中職也有古林睿煬、江少慶、王維中、江承諺、陳仕朋、林詔恩、黃子鵬、徐基麟都可以納入評估選才，如果中華隊只能靠徐若熙，可能就要深刻檢討了。