日職／火腿首度揮別墊底 新庄剛志大刀改革3年有成

日本火腿隊在8月30日擊敗西武獅隊，兩隊在例行賽的勝差拉開到28場，由於兩隊剩下的場次都是26場，因此已經確定西武今年戰績不可能超越日本火腿，也等於日本火腿隊今年不可能成為墊底球隊。

由於今年日本火腿隊今年長期保持在A級行列，到9月7日為止更是以65勝50敗8和、勝率0.565的優異成績高居太平洋聯盟第二名，CS季後賽的資格保持在7場領先的安全距離。因此大家或許會覺得好奇，確定擺脫點底有何特別之處？但這其實是新庄剛志接任日本火腿監督3年以來第一次擺脫墊底，證明了球隊在他帶領下這幾年穩定成長，改革收到了具體效果，具有特別不同的意義。

新庄剛志於2022年球季從栗山英樹手中接下監督一職，彷彿他在2004年從美國返回日本加盟日本火腿隊，再度掀起「新庄式旋風」。不過日本火腿隊畢竟是一支正在世代交替的球隊，從2016年拿下洋聯冠軍之後，就再也沒有嚐過冠軍滋味，而且近7年來只有2018年打進過A級以及季後賽，改革要一步到位困難重重。新庄剛志2022年接下兵符，連續兩年成績分別是：59勝81敗3和、勝率0.421以及60勝82敗1和、勝率0.423，成績差距不大。今年球季還有20場比賽已經拿下65勝，進步程度相當明顯。

尤其是投手群經過幾年的養成收到效果，伊藤大海拿下11勝，不僅與有原航平並列聯盟最多勝，也寫下個人生涯新高。成功頂下了生涯70勝、過去幾年都是日本火腿先發主力的上澤直之離隊之後的主力空缺，成為球隊第一號先發。另外一個關鍵是季前的補強奏效，罕見地在FA市場上出手，網羅了行使FA資格的歐力士左投山崎福也，當時就被視為很及時的補強，結果山崎福也在轉隊之後沒有適應的問題，目前出賽21場，繳出9勝4敗、防禦率2.94的亮眼成績，優質先發率將近7成，很有機會繼去年的11勝之後，連續2年拿下雙位數勝投。

另外續留的另一名左投加藤貴之也拿下9勝、防禦率2.53，已經超越了2022年創下個人生涯最多勝。加上牛棚戰力堅強，後援防禦率2.64僅次於牛棚本來就相當充實的歐力士2.35，甚至比聯盟第一的軟銀2.69更加出色，守護神田中正義拿下18次救援成功，有機會達成連續兩年20救援。田中正義到二軍之後頂替他的21歲投手柳川大晟也貢獻8次救援成功，加上河野龍生、Murphy、生田目翼的中繼投手群，讓新庄剛志上任之後一直希望打造的防守野球有了成果。

攻擊方面也有顯著進步，團隊打擊率0.248、總得分475都居第二，在強力投手群的掩護下，勝場當然可以穩定進帳。尤其是大聯盟累積108轟的新洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）出賽84場，繳出0.277打擊率、18支全壘打、51分打點，OPS0.864的成績，特別是他在8月之後大爆發，總計擊出10轟、29分打點，還締造了連續25場安打的紀錄，是日本本火腿隊這幾年期盼已久的重砲火力。

另外万波中正、清宮幸太郎也分別有17支全壘打、55分打點以及11支全壘打、43分打點。另外就是去年季中從中日龍隊交易獲得的26歲捕手郡司裕也出賽高達111場，繳出0.266打擊率、11支全壘打、47分打點，更是制服組的一大佳作。