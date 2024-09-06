NBA最難防守球員 厄文真的排名第一嗎？

沙加緬度國王NBA二年級後衛艾利斯（Keon Ellis）接受美國NBC電視採訪，「你認為NBA最難防守球員是誰？」艾利斯上個賽季展現水準以上出色防守、對位能力，得到很大肯定。

艾利斯答案是：「1、厄文（獨行俠），2、亞歷山大（雷霆），3、布朗森（尼克），4、柯瑞（勇士），5、里拉德（公鹿）。」

很有趣的答案，但少了大格局和對比性。艾利斯身高190公分，他主要防守對位對象是後衛，在國王是主要八人輪換之一，稱不上絕對主力。上季艾利斯為國王出賽57場（21場先發），場均出賽17.2分鐘，每場貢獻5.4分，三分命中率4成17，投籃命中率4成61，整體表現很夠水準。艾利斯潛力可期，進步看得見，體能速度爆發力上限都值得期待，他是國王值得培養未來新秀。

艾利斯上季曾經蓋了亞歷山大一個火鍋，實在是值得國王好好培養一下。 影片來源：國王 YouTube官方頻道

艾利斯認為厄文最難防守：「對我來說，我最擔心的進攻球員是可以快速從三分線外出手，突破速度又驚人，這讓我的防守很難跟上節奏，我必須不斷壓迫上去，這樣我的臂展、橫向移動優勢都很難發揮作用。」

厄文的持球、控球和突破能力神乎其技無法預測，被視為歷史級別，甚至被捧為「教科書」，他能用各種無法想像方式投籃出手，速度驚人又有穩定三分和急停跳投能力。

「除了極具侵略性三分球和中距離跳投，厄文在比賽中經常能做出一些你想像不到進攻方式，比如左手拋投，在禁區身體對抗之後神奇出手命中，你會以為你已經跟上他的出手節奏和出手方式，其實厄文比防守球員更有主導能力。」

金塊中鋒約柯奇上季最大「懷疑人生」時刻，可能就是被厄文用左手拋進一個絕殺球。 影片來源： NBA YouTube官方頻道

防守厄文就像一場噩夢 艾利斯心裡最深感觸

艾利斯認為雷霆後衛亞歷山大又是另一種難以防守典型。「亞歷山大進攻不會那麼依靠三分球，但他的三分外線還是有一定威脅性，亞歷山大有很多進攻技巧，他能夠高效進球並且影響比賽，讓防守球員難以應付，對防守者來說，亞歷山大三分出手比重並不高，多少給防守者減輕一些防守壓方。」

除了厄文和亞歷山大，布朗森、柯瑞、里拉德都是最頂級得分手，艾利斯對位防守中最難防守前五人。艾利斯認為面對布朗森、柯瑞、里拉德這種典型進攻球員，你不能給他們任何一點空間和退位防守，否則這幾個聯盟最犀利殺手就能輕鬆殺死你，讓你為防守的大意付出代價。

當代NBA充滿各種神奇，球迷是幸運的，厄文光用控球、變速、變向還有各種讓人眼花撩亂技巧，把比賽提升到難以置信層次，球迷值回票價。

柯瑞公認是史上偉大射手，柯瑞的三分球、投籃無與倫比，任何一點空間或鬆懈，甚至根本不是空檔，柯瑞都有辦法命中各種不可思議投籃。

里拉德的射程NBA最遠，防不勝防，布朗森進攻方式和招數套路跟亞歷山大一樣，被形容像是球場上公然作弊，他們的假動作、眼神、跨步或是身體動作輕易就能騙過防守者，用各種想不到投籃方式把球打進。

艾利斯的防守已經有相當不錯的水準，能讓他覺得超難防守的當然都是上人之上。 影片來源：Kings Film Room YouTub 頻道

從球評角度看 我心目中最難防守前五人

1、約柯奇（金塊中鋒），2、杜蘭特（太陽前鋒），3、柯瑞（勇士後衛），4、安比德（76人中鋒），5、厄文（獨行俠後衛）

約柯奇有被低估的三分投籃能力，杜蘭特擁有過人身高對位和投籃技巧，柯瑞射程和投籃方式是歷史級別，安比德是會投籃的俠客歐尼爾，厄文的進攻速度和套路方式永遠無法預測。

位置不同視角不同格局不同，看法定位也不同，你心目中NBA最難防守前五人如何？