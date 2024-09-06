雷霆有望連莊西區龍頭 亞歷山大的MVP之路不遠了

上賽季奧克拉荷馬雷霆例行賽繳出57勝25敗，排名高居西區第一。季後賽第二輪卻不敵達拉斯雙神仙唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)的聯手演出而提早放暑假。但綜觀原本就天賦滿滿的年輕雷霆再加上今夏的補強，團隊戰力無疑再次升級，新球季想要連莊例行賽西區龍頭也是合情合理。

雷霆進攻火力凶猛，上季場均120.1分排名聯盟第三，球隊的助攻、單場失分控制都能排在聯盟前段班水平(第11名)，唯有籃板的保護做得不甚理想，排在聯盟倒數第四。這就是為什麼雷霆在自由市場上的補強首重內線長人，除了霍姆葛倫(Chet Holmgren)7尺1吋的第一高度外，雷霆主要輪換陣容全都在6尺9吋以下，球隊需要一名體型夠大又有活動力的長人來幫霍姆葛倫分擔他在禁區的身體碰撞與消磨，同時讓霍姆葛倫有回到四號位發展的空間。

霍姆葛倫菜鳥年因傷一場都沒打就報銷，上季強勢回歸後無論在對抗性、球技成熟度與例行賽82場全勤的耐戰程度都令人驚艷。22歲的霍姆葛倫沒有愧對他當屆第一人的獨角獸身手，要不是晚了一個球季起步剛好遇到溫班亞瑪(Victor Wembanyama)這種怪物，霍姆葛倫場均16.5分7.9籃板2.4助攻2.3阻攻，兩分球命中率62%三分球37%的菁英數據，新人王早就是他的囊中物。

雷霆前鋒霍姆葛倫(右)在新人球季就碰上溫班亞瑪(左)這樣少見的超級怪物，沒能拿下新人王真的是運氣太差。 美聯社資料照片

雷霆上季的先發主要是霍姆葛倫搭配威廉斯(Jalen Williams)、吉迪(Josh Giddey)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，多特(Luguentz Dort)一大四小的陣容，這樣的配置可以大膽的在防守端啟用無限換防，再憑藉著霍姆葛倫極大的防守覆蓋範圍作為最後一道屏障。只是，雷霆若能掌握更多籃板落下的先機進行防守反擊，相信亞歷山大率隊進攻的威脅性將不僅於此。今夏雷霆以一筆號稱隊史最重磅的自由球員簽約，從尼克搶來了上季打出身價的哈特史坦(Isaiah Hartenstein)，三年8700萬美元的合約是有些溢價，但也說明了市場上優質長人的奇貨可居。

哈特史坦有7呎高度，移動能力不俗，能夠掩護打擋拆，能夠吃餅攻擊籃下，不佔球權守優於攻的球風是雷霆一直尋找的禁區人選。況且，薪資空間對雷霆不是問題，有沒有達到預期補強成效才是重點。一般預料，哈特史坦能和霍姆葛倫組成涵蓋面積極大的禁區防守，甚至是拉出來協防都還有另一人能顧著油漆區，這將大大提升球隊前場防守的完整性。鞏固籃板的把握度一旦升級，雷霆擅長的進攻自然更不用擔心。

雷霆不惜重金搶下長人哈特史坦，更加強化內線戰力，新球季大有可為。 擷圖自雷霆官方網站

亞歷山大今年證明了無論是NBA或是奧運舞台，只要他發動起來，連續飆分的切入，急停中距離，與買犯能力等各項環節都是難以阻擋的存在。因此，雷霆若能幫助亞歷山大創造更多主導快速轉換攻擊的機會，破壞性肯定再提升。

亞歷山大上賽季場均30.1分6.2助攻5.5籃板2抄截，他在場上何時該組織、突破分球，何時該自己主導終結進攻，收與放之間的拿捏已經相當成熟。防守端解讀對手傳球動線，單防壓迫對手的點球抄截也是他在場上證明自己全能身手的價值之一。亞歷山大從MVP票選第五名一口氣爬升到上季的第二，年度關鍵球員則從第七躍居第三，最佳防守球員排名第七，連續兩季年度第一隊，基本上亞歷山大只要有隊友與教練團再多一點點的協助，生涯首座的例行賽MVP或許很快就可以預見。

亞歷山大在去年12月曾獲西區單月最佳球員獎，得分能力實在驚人。 影片來源：NBA YouTube官方頻道

說到這，今夏剛加盟的卡盧索(Alex Caruso)就是箇中關鍵了。雖然雷霆為了找他來得放棄21歲的全能型組織前鋒吉迪。但說真的，由於超級二年級生綽號J-Dub的威廉斯表現太搶眼了，球隊有亞歷山大、威廉斯、霍姆葛倫都需要掌握球，進而壓縮到吉迪的球權，導致他上季表現下滑。球隊季後用他換來近兩季拿過年度防守一、二隊的菁英大鎖卡盧索，進一步補強後場防守壓迫性，以及分擔亞歷山大的防守壓力，這無疑是不得不卻又和雷霆十分合拍的補強。卡盧索加上多特，不僅將是外圍大鎖雙保險，更是擁有上季三分球命中率在4成上下的雙射手能替球隊拉開兩邊空間，給予亞歷山大更多空間來主導攻勢的啟動。

卡盧索是有名的防守悍將，上季在公牛也將三分球能力提升不少，由他來取代吉迪是相當高明的操作。 擷圖自雷霆官方網站

哈特史坦加卡盧索，一裡一外的即戰力補強對雷霆是最顯而易見的戰力升級。除此之外，雷霆主力輪換都還很年輕，個個都還有未開發潛力的可能性存在。好比菜鳥華勒斯(Cason Wallace)拿到年度新秀第二隊的肯定，培養新血一直是雷霆的強項，且眾多未來選秀籤的庫存資產都還鎖在總管的口袋中，球隊逐漸邁向收割之時的年代即將到來，杜蘭特(Kevin Durant)之後的雷霆盛世，就交由亞歷山大領銜締造新的歷史了。