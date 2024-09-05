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卡洛爾下半季大復活 仰角提高後轉型成重砲打者

聯合新聞網／ 蔡政益
響尾蛇台裔小將卡洛爾去年拿下國聯新人王，今年球季就遇上最可怕的「二年級症候群」，低迷了大半個球季。 美聯社
響尾蛇台裔小將卡洛爾去年拿下國聯新人王，今年球季就遇上最可怕的「二年級症候群」，低迷了大半個球季。 美聯社

台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)去年風光拿下國聯新人王後，今年明星賽前出現嚴重的二年級症候群，各項指標數據皆一落千丈，淪為本季最令人失望的球員之一。不過卡洛爾下半季卻突然回神，在40場出賽中繳出.283打擊率、.658長打率、1.012OPS、14轟、33打點的成績，搖身成為下半季表現最佳的球員之一，也讓原本戰績相當掙扎的響尾蛇隊戰績突飛猛進，目前暫時保有季後賽外卡的席次。

去年卡洛爾橫空出世，以.285打擊率、.868OPS、25轟、54盜、76打點的成績全票通過成為國聯新人王得主，甚至成為史上第一位達成單季25轟、50盜的新人，而他台美混血的身分也深受台灣球迷關注，被暱稱為「卡仔」。但沒想到卡洛爾今年陷入大低潮，明星賽前的成績是糟糕的.212打擊率、.334長打率、.635OPS、5轟、32打點，fWAR值也只有0.9，其中他的打擊率和OPS都是全聯盟倒數第10，長打率是更差的倒數第6，出色擊球率(barrel%)3.8%則排倒數第16。他的糟糕表現也連帶影響了響尾蛇隊的戰績，只取得49勝48敗，在國聯排名第8，並不在季後賽門票的領先範圍。

而明星賽後卡洛爾終於復活，這回他由原本巧打俊足的球風搖身成全壘打不斷的重砲型打者。他下半季的全壘打數與長打率分別排在全聯盟第5位與第6位，打點OPS皆排第8位，2.3的fWAR則位居第10，出色擊球率也提升到13.9%。你會發現卡洛爾下半季的.283打擊率與.354上壘率並不算特別高，但與長打相關的數據卻是明顯比他過往高出一截，關鍵就在於他的擊球仰角提高，開始把球往天上打。

卡洛爾近況火熱無比，剛獲得國聯8月份最佳球員獎。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

卡洛爾的擊球仰角由上半季的10度提高到下半季的16度，這也讓他的飛球比率由34.2%大幅提升到全聯盟第20的47.9%。仰角提高、飛球變多的擊球型態也讓長打的機會增加，這就是卡洛爾下半季砲聲隆隆的最大原因。他的拉打比率也由上半季的38%增加到下半季的45.9%，平均擊球初速也由87.9英里一口氣增加到全聯盟第20的92.2英里，求長打的企圖心明顯增加不少。

卡洛爾最近改變擊球方式後，重新找回打擊信心，頻頻將球打出全壘打牆外，也幫助球隊士氣大幅高漲。 美聯社
卡洛爾最近改變擊球方式後，重新找回打擊信心，頻頻將球打出全壘打牆外，也幫助球隊士氣大幅高漲。 美聯社

由於卡洛爾的回神，讓響尾蛇隊在下半季取得29勝13敗的好成績，勝率在全聯盟僅次於教士隊。目前響尾蛇隊以78勝61敗的戰績暫居國聯外卡第2位，雖然有機會連續第2年闖進季後賽，但與排在3、4位的勇士及大都會隊差距並不大。最後響尾蛇能否如願取得季後賽門票，還有賴卡洛爾繼續保持高檔的狀態。

MLB MLB專欄 卡洛爾 美國職棒 響尾蛇

蔡政益

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