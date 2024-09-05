盜壘成功機率高達92% 大谷翔平為何能狡猾如脫兔？

洛杉磯道奇隊的DH指定打擊巨星大谷翔平，繼續書寫他的神蹟。周一客場出征亞利桑納州鳳凰城，於客場完成本季二度單場三次盜壘成功，本季累積盜壘總數已達46次，大幅超越2021年球季所創的26次盜壘，正以穩定節奏朝向前所未有的50支全壘打50次盜壘里程碑邁進。這一篇我們不妨來看看，過往從未全力衝刺的二刀流，何以展現迅雷不及掩耳的速度推進壘包，他是季外練了什麼技巧、還是一直封藏這套絕學。

其中一個有趣數字是驚人的盜壘成功率，大谷翔平多次強調盜壘非魯莽之舉，在起跑前「力求不失敗」為要則，他對媒體說明：「我覺得這是任何打者都適用的原則，如果有很高成功機率的話，就應該嘗試去盜壘，應該多爭取踩每一個壘包的機會。雖然這原理簡單，但我認為與其盲目大量盜壘、失敗多於成功次數，不如制定適合的策略增加成功率更有效。」大谷還提到：「盜壘能轉化得分，這給了我很大的信心！我覺得上壘後，後面打者能幫助推進得分，這使我更積極去盜壘。」這種優勢，是大谷翔平以往效力洛杉磯天使隊所沒有的，耗弱打線總在得點圈功虧一簣，以致於他不是不嘗試盜壘，而是得分機會並不多。

大谷翔平解釋，盜壘能夠轉化為得分是向前跑的動力，對左投手攻略他表示：「我沒特別感受到左右投手對盜壘的難度影響，所以如果整體考量下有可能安全上壘，我就會起跑嘗試。防止盜壘，是投手和捕手共同作業，我會在考慮這些因素的基礎上選擇高成功率之際盜壘，只要能幫球隊取勝，我會對這決定非常高興。」你知道嗎？本季大谷盜壘成功率超過90%以上（92%），開季至今僅有4次失敗，這是一個相當高的成功率，甚至是異次元數字，就算是打電玩遊戲成功率都未必達九成，所以他的表現簡直把日本的社群媒體炸翻，例如:「看大谷盜壘好像很輕而易舉」、「不失敗真的很厲害」、「我連打實況野球也做不到」等。

大谷翔平非常狡猾，在壘包上一臉和氣全無盜樣，有如發動了「絕」或是「神的不在場證明」，讓對方投補幾乎都抓不到他的起跑時機。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

儘管與日職相比，大聯盟投手對牽制的動作較緩慢，但捕手的強肩傳球又提升難度，所以大谷是基於什麼判斷，達到這麼高的機率很誇張。曾在阪神虎、廣島鯉魚、歐力士藍浪隊擔任指導，並協助谷佳知獲盜壘王的每日體育評論家岡義朗分析：「老實說，他（大谷）的盜壘非常出色，他的技術和準備程度，絲毫不輸給專門的代跑。」他點出兩個關鍵，一是起跑而二是滑壘的動作，關於起跑他解釋：「當然！大谷掌握到對手的習慣和事前準備的數據，也有勇氣迅速發動攻勢，他的離壘動作非常流暢。通常，達到起跑時機時，會有一種『好！開始了』的氛圍，然而大谷沒給人有這種感覺，即使投捕處於高度被警戒的狀態，都無法準確抓准起跑時機，一轉眼已經在往二壘的路上。」

岡義朗還表示：「你注意觀察，大谷盜壘經常出現捕手放棄投球傳二壘的情景，因為那時機和技術是完美的，他很可能事前做了充分準備，並計算好時機發動攻勢。這對於站在打擊區的打者也很重要，當打者球數落後時會受限制，而在早期與投手周旋，可有一定的餘裕去抓到對方失投飽以痛擊。」也就是說，在壘包上的大谷翔平不單在威脅著二壘或三壘，他還替隊友創造機會，讓投手無法專注對付打者。至於滑壘，岡義朗分析：「身體越龐大，與地面接觸的面積越大，體重越重會減緩加速。然而，大谷滑壘不減速，看起來非常輕盈。」根據聯盟官方資料，大谷的身高是193公分、體重95.3公斤，像這樣高頭大馬的選手能大量盜壘，岡義朗認為是因擁有精湛的技術和準備，並對自己優勢有一定瞭解。

棒球界專業人士分析大谷翔平的盜壘技術精湛，巧妙到難以讓對方投捕逮到起跑時機，因此成功率超過九成。 美聯社

岡義朗說：「大谷翔平的打擊、跑壘和投球都很出色，全壘打當然有吸引力，但像這樣連續二盜壘、三盜壘並在高飛犧牲球下得分，這讓球迷感到興奮，確實是職業的表現，我真的認為他是了不起的球員。」從盜壘專家的角度來看，大谷的盜壘並非僥倖，而是經過長期準備而達標。如今，他還有望挑戰另一個紀錄，據聯盟官網記者朗斯（Sarah Langs）披露，大谷本季已3次單場開轟與兩次以上盜壘，這成就是1900年以來第三多，紀錄保持者是名人堂成員韓德森（Rickey Henderson）1986年球季達成5次，而戴維斯（Eric Davis）則在1987年達成4次，道奇隊後面還有20幾場比賽，他很有機會改寫這項罕見紀錄。