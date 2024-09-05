龜山教頭李政達談四訪威廉波特 教球為小朋友圓夢

桃園市龜山國小在今年LLB(世界少棒聯盟)世界少棒錦標賽榮獲亞軍，寫下近15年最佳名次，台灣自2003年重返世界少棒聯盟後，兩次最佳成績亞軍都由李政達帶隊達成，四度征戰美國威廉波特的他，還被當地轉播單位特別介紹，在台灣少棒界具有舉足輕重的份量。

李政達在省立體專進修時就開始教球，歷經台北市福林國小、桃園市龜山國小，至今34年，旅外子弟兵就有10人，職棒球員更能組成一支球隊，他曾在2009、2012、2023、2024年四度率領球隊前進美國威廉波特，兩次亞軍、一次季軍，戰功彪炳，這四次出征，李政達如數家珍，印象深刻。

2009年亞軍，當年班底有歐晉、宋文華、高宇杰、潘泓凱(潘柏全)等人，李政達說，那年亞太區錦標賽辦在台灣青年公園棒球場，時任桃園市長朱立倫以及總統夫人周美青都來加油，曝光度高，到美國世界賽後，先取得國際組冠軍，到世界組冠軍戰領先美西(加州)3局被逆轉落敗，當時年齡限制，美國球員都大台灣半歲以上，體格突出，由於有ESPN轉播，掀起熱潮。

2009年班底有歐晉、宋文華等人，也是李政達(左一)首次帶領龜山國小出征威廉波特。 李政達／提供

2012年是唯一沒獲得名次的一屆，當年班底包括李承風、陳俊孝、蘇捷恩等人，亞太區錦標賽在台灣台中萬壽棒球場舉行，中華隊闖關後，美國世界賽打了三場，面對當年奪冠的日本鏖戰延長賽9局0比2落敗，3比4對墨西哥惜敗，在「雙敗淘汰制」鎩羽而歸。

2012年班底有李承風、陳俊孝、蘇捷恩等人。 李政達／提供

相隔11年，龜山國小在2023年再度代表台灣，在亞太區錦標賽遞補韓國，戲劇性挺進世界賽，最終以季軍坐收，李政達提到，去年投手戰力好，是最有把握的一屆，可惜打擊在4強賽一戰忽然熄火，遭庫拉索0比2完封，無法打進冠軍戰，不過拿下精神總錦標獎，至今仍名列威廉波特牆上。

2023年是李政達(後排左三)認為最有機會的一屆。 李政達／提供

今年龜山國小再度掀起台灣球迷的棒球魂，先取得亞太區代表後，美國世界賽一路挺進，先拿下國際組冠軍，世界賽與美東南區(佛州)爭冠，鏖戰8局才以1比2敗下陣來，在全國球迷的嘆息聲中落幕。

李政達坦言，今年選手在這四屆中，身材最不好，看好度沒那麼高，且在韓國預賽一開始也沒有打很好，但守備穩定性不錯，小朋友向心力好，滿有求勝心，每場比賽有不同人當英雄，才能打到最後，「冠軍戰6局下2出局一、二壘有人，只要守下來，我們就1比0贏了，卻被對方打到壞球形成德州安打追平，太可惜，再也不可能出現這種場景，一輩子難忘」，他說，這就是棒球、這就是人生，這群小朋友這次表現已經很棒了，「給他們120分！」

比較2009、2024年兩次最好成績，李總說，兩屆選手特性不同，賽制也不同，2009年自己39歲，當時有自信覺得會拿冠軍，這一屆則是沒有期待拿冠軍，但小朋友打得出乎意料地好，「台灣少棒水準沒有降低，但世界各國都在進步，要打到國際組冠軍已經很不容易，很少有弱隊，大家實力都在伯仲之間。」

叱吒風雲多年，李政達對威廉波特有特殊情感，「威廉波特單一球隊打著學校名稱出去，是少棒最高殿堂，高規格舉辦活動，像是遊行，跟大聯盟明星親近，看大聯盟比賽，希望每屆小朋友都能有機會去一次。」

會想再拚一次世界冠軍嗎？54歲的李政達說，教球目標是「盡量完成每個小朋友的夢想」，希望在龜山維持穩定戰績，把小朋友的品行、學業顧好，成績盡力而為。