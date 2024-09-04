中職／富邦磨練小將不躁進 火力展現指日可待

在中職最近這幾個球季，富邦悍將總能在某個時間點打出一波令球迷期待的高潮，最後卻都跌落谷底。許多人認為悍將從球團策略、教練團調度及球員養成，各個環節都有出錯，猶如16年前的預言「在這裡看不到未來」。不過實際上來看，這麼多年悍將都處於換血階段，看似想要翻身還有待努力，但也並不是毫無建樹。

自洪一中接掌兵符開始，到交棒給丘昌榮及目前的陳金鋒，他們的任務就是替兵老師疲的悍將找出更多年輕的可用之兵。悍將長期面臨的問題是昔日的球星佔據太多打席，造成新秀養成不佳的狀況。然而犧牲他們的上場機會，接替的球員又多是半成品，無法有效貢獻，造成戰績一直無法提升。

悍將曾試過大量給年輕球員機會，如去年球季初就大膽嘗試讓劉俊豪扛起游擊重任，短期內確實收到不錯的效果，他也成為受到關注的新星。然而當戰線拉長時，他成為對手嚴加看管的目標，打擊習性已被熟悉，加上沒有碰過長賽季，無論技術及體能都受到考驗，以致於表現起伏很大。這樣的問題突顯球員們經驗不足，還沒辦法適應真正一軍的強度。

從其他球隊養成的成績來看，雖不少球員在加入後就成為即戰力，很快投入一軍賽場，但更多的是經過養成、調整後，讓打擊掌握度更全面，才成為各項榜單的佼佼者。像是這幾年在安打排行榜的競逐者，如王威晨、邱智呈、成晉、曾頌恩等多位好手，都是在一軍賺經驗、在二軍多磨練，載浮載沉2至4年後，才得以破繭而出，面對各種考驗都能迎刃而解，成為能供給穩定成績的主力戰將。

中職目前許多好手都是載浮載沉多年後才破繭而出，若是過於躁進強拉上一軍，攻擊技巧不夠全面，最後打到信心全無，反而得不償失。 聯合報系資料照片

今年球季悍將打線其實冒出不少亮點，包含原本就已是主力的王正棠及戴培峰都打出生涯最佳成績。另外則有內野手董子恩、池恩齊、辛元旭及外野手陳真、蔡佳諺等。其中最大收穫是池恩齊，原本打擊率在2成徘徊，從傳聞張育成將投入選秀後，將壓縮他的出賽機會，似乎在受到競爭的激勵下，他在6、7兩個月打出0.358的高打擊率，還跌破眾人眼鏡擊出生涯首轟，已然成為內野活棋。

另一位展現養成效果的則是已為四年級生的陳真，他原本就是文化大學出品備受期待的重砲手，但受到三振率過高，加上守備不佳，一直沒有穩定的出賽機會。雖然他今年揮空率仍偏高，但比以往優化不少，更能準確擊到球，讓他在各項打擊數據都有明顯進步。在張育成入隊前，他是悍將最容易開轟的打者，OPS+126.7在聯盟也是不錯的成績，只可惜他在手感最佳的時候受傷，只能暫時退出賽場。

還是老話一句，有競爭就有進步！悍將的三壘及外野防區人人有機會、各個沒把握！然而在多位年輕球員競逐下，收到不錯的養成效果。包含辛元旭、董子恩及蔡佳諺，經過幾年的磨練，他們對於球的掌握度都比以往更好，無論打擊率及長打率都有所提升，隨之而來的就是有開轟紀錄。不過他們若放在打線更重要的位置，其實成績都還是下滑，還是需要更耐心磨練一陣子。

董子恩今年有不錯的打擊成績，一度扛起四棒重任，但其實他非中心打者時發揮才是最佳化，如何扛起更多責任，成為小將們的課題。 聯合報系資料照片

悍將目前打線青黃不接，確實是養兵的好時機。許多人都認為該給年輕球員更多機會，不過或許是昔日養成效果不佳的教訓，讓他們對於新秀的使用更加謹慎，雖然把打席讓給部份低潮球員，但也減少了小將們的壓力，爭取更多養成的時間，同時輪流賺取經驗。這樣不躁進的磨練，短期可能犧牲戰績，不過已經有越來越多好手出現，未來的火力展現還是指日可待。