金寶老態畢露+卡諾球威不足 牛棚成金鶯奪冠最大罩門

大聯盟進入最後一個月的賽程，目前已經有道奇、費城人、釀酒人、洋基、金鶯五支球隊率先拿下80勝，這五支球隊都已經幾乎篤定可以取得季後賽的資格。其中，在去年終於脫離多年的B段班戰績，以101勝拿下美聯東區冠軍、重返季後賽的金鶯，今年球季儼然已是奪冠熱門球隊之一，目前勝率5成76在美聯排第二，僅些微落後洋基的5成80。根據ESPN於九月初最新公佈的世界大賽冠軍賠率，金鶯被看好拿下今年世界大賽冠軍的程度高居全聯盟第四，只排在道奇、費城人、洋基三隊後面。不過，去年金鶯在美聯分區賽就被拿外卡資格的德州遊騎兵以3-0剃光頭，早早打包回家。今年他們捲土重來，可以在季後賽走得多遠，牛棚的表現會是關鍵中的關鍵。

不像例行賽需要仰賴整個球隊的陣容深度，在短兵相接、幾場比賽定勝負的季後賽，每一場比賽都極為重要，先發投手的容錯空間小，一有狀況就可能換投，因此後援投手戰力往往會左右整個系列賽的戰局。而在這一方面，金鶯因為終結者包提斯塔（Félix Bautista）的韌帶傷勢，今年整季無法出賽，去年季末除了簽下老將「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）外，並沒有其他斬獲。金鶯的先發投手雖有王牌伯恩斯（Corbin Burnes）壓陣，但傷兵多、深度也不足，在比賽後段極為關鍵的牛棚戰力，又正好是金鶯陣容的最大罩門。

金鶯包提斯塔(右)與釀酒人威廉斯(左)去年獲選大聯盟年度最佳後援投手，但兩人隨後都因傷高掛免戰牌。包提斯塔今年球季完全報銷，威廉斯則是在7月底才復出。 擷圖自大聯盟官方X

今年例行賽到目前為止，金鶯團隊牛棚數據普普通通，團隊牛棚防禦率4.01排聯盟第18名，獨立防禦率（FIP）3.91排在第11名，K/9、BB/9、HR/9都在聯盟中段班，而如果看Statcast的被擊球數據，金鶯後援投手的被強勁擊球率（HardHit%）高達39％，被完全擊中球心的比率（Barrel%）也高達7.8％，都在聯盟前十高，顯示整體來看，後援投手壓制力稍嫌不足。至於個別投手，已出賽51場的左投培瑞茲（Cionel Pérez）和出賽61場的伸卡球投手卡諾（Yennier Canó）應該是整季表現最穩定的勝利組牛棚，但兩人的球威只能說不差，要在季後賽擔當大任未必有能耐。

卡諾已經連兩個球季為金鶯拿下30次以上的中繼成功，雖然帳面成績不錯，但球威不足，在關鍵時刻的壓制力讓人擔心，所以金鶯不太敢讓他轉任專職守護者。 美聯社

另外兩位要角則是交易大限前從費城人交易來的多明奎茲（Seranthony Domínguez）和索托（Gregory Soto），其中多明奎茲應該是最有資格負擔關門任務的火球型投手，加入金鶯之後，主要也是以終結者的角色登板。多明奎茲快速球均速達到97.8英哩，三振率（27.4％）、被強勁擊球率（32.6％）都非常夠水準，每局被上壘率（WHIP）也是優異的1.14，但他太容易挨轟，轉到金鶯之後才投了15局，就被轟了5支全壘打，也造成他整年的防禦率是不太好看的4.24。這些主要牛棚投手，再加上目前仍在傷兵名單、可能趕在季末歸隊的韋伯（Jacob Webb）和柯倫比（Danny Coulombe），雖都算是堪用的牛棚角色，但真要把十月的比賽交給他們，恐怕很少人會覺得放心。

多明奎茲從費城人被交易過來後，已經為金鶯拿下7次救援成功，適時頂上金布洛爾失常後的救援重任，不過他15局投球就被打出5支全壘打，這實在是一個很大的隱憂。 美聯社

對了，還有那位生涯440次救援成功的準名人堂投手「金寶」金布洛爾啊！36歲的金布洛爾毫無疑問是大聯盟史上最偉大的救援投手之一，但去年在國聯冠軍賽對上響尾蛇，連續兩場後援被打爆，是費城人在此輪止步的主因，大部分的球迷應該都還記憶猶新。他今年在金鶯的成績，明星賽之前非常優異（防禦率2.8、WHIP 0.96、23次救援成功），但明星賽後整個崩盤（防禦率7.43、WHIP 1.88），不要說終結者的角色，現在敢不敢讓他在戰局緊繃的局面上場，都是未知數。

細看金布洛爾的投球內容，他的快速球球速下滑非常嚴重，從去年均速95.8英哩，今年只剩下93.9英哩，雖然三振能力仍然有保持住，但和去年相比，他的保送增加、引誘打者出棒的能力大幅下滑，獨立防禦率、預期防禦率（xERA）也都高了不少。現在的金布洛爾，不但不能和他巔峰時期的身手相提並論，跟去年比也是差了一截，如果金鶯不要重蹈去年費城人的覆轍，是否要在季後賽再把球交到「金寶」手上，真的需要審慎考慮考慮。