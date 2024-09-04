快訊

聯合報社論／干預央行，兩蔣不敢，卓榮泰敢！

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金寶老態畢露+卡諾球威不足 牛棚成金鶯奪冠最大罩門

聯合新聞網／ 丹尼爾
金鶯一代救援名將金布洛爾本季表現原本是非常穩定，直到7月中被洋基菜鳥萊斯打出一支3分砲後，接下來的比賽就屢屢出狀況，造成金鶯牛棚的一大危機。 美聯社
金鶯一代救援名將金布洛爾本季表現原本是非常穩定，直到7月中被洋基菜鳥萊斯打出一支3分砲後，接下來的比賽就屢屢出狀況，造成金鶯牛棚的一大危機。 美聯社

大聯盟進入最後一個月的賽程，目前已經有道奇、費城人、釀酒人、洋基、金鶯五支球隊率先拿下80勝，這五支球隊都已經幾乎篤定可以取得季後賽的資格。其中，在去年終於脫離多年的B段班戰績，以101勝拿下美聯東區冠軍、重返季後賽的金鶯，今年球季儼然已是奪冠熱門球隊之一，目前勝率5成76在美聯排第二，僅些微落後洋基的5成80。根據ESPN於九月初最新公佈的世界大賽冠軍賠率，金鶯被看好拿下今年世界大賽冠軍的程度高居全聯盟第四，只排在道奇、費城人、洋基三隊後面。不過，去年金鶯在美聯分區賽就被拿外卡資格的德州遊騎兵以3-0剃光頭，早早打包回家。今年他們捲土重來，可以在季後賽走得多遠，牛棚的表現會是關鍵中的關鍵。

不像例行賽需要仰賴整個球隊的陣容深度，在短兵相接、幾場比賽定勝負的季後賽，每一場比賽都極為重要，先發投手的容錯空間小，一有狀況就可能換投，因此後援投手戰力往往會左右整個系列賽的戰局。而在這一方面，金鶯因為終結者包提斯塔（Félix Bautista）的韌帶傷勢，今年整季無法出賽，去年季末除了簽下老將「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）外，並沒有其他斬獲。金鶯的先發投手雖有王牌伯恩斯（Corbin Burnes）壓陣，但傷兵多、深度也不足，在比賽後段極為關鍵的牛棚戰力，又正好是金鶯陣容的最大罩門。

金鶯包提斯塔(右)與釀酒人威廉斯(左)去年獲選大聯盟年度最佳後援投手，但兩人隨後都因傷高掛免戰牌。包提斯塔今年球季完全報銷，威廉斯則是在7月底才復出。 擷圖自大聯盟官方X
金鶯包提斯塔(右)與釀酒人威廉斯(左)去年獲選大聯盟年度最佳後援投手，但兩人隨後都因傷高掛免戰牌。包提斯塔今年球季完全報銷，威廉斯則是在7月底才復出。 擷圖自大聯盟官方X

今年例行賽到目前為止，金鶯團隊牛棚數據普普通通，團隊牛棚防禦率4.01排聯盟第18名，獨立防禦率（FIP）3.91排在第11名，K/9、BB/9、HR/9都在聯盟中段班，而如果看Statcast的被擊球數據，金鶯後援投手的被強勁擊球率（HardHit%）高達39％，被完全擊中球心的比率（Barrel%）也高達7.8％，都在聯盟前十高，顯示整體來看，後援投手壓制力稍嫌不足。至於個別投手，已出賽51場的左投培瑞茲（Cionel Pérez）和出賽61場的伸卡球投手卡諾（Yennier Canó）應該是整季表現最穩定的勝利組牛棚，但兩人的球威只能說不差，要在季後賽擔當大任未必有能耐。

卡諾已經連兩個球季為金鶯拿下30次以上的中繼成功，雖然帳面成績不錯，但球威不足，在關鍵時刻的壓制力讓人擔心，所以金鶯不太敢讓他轉任專職守護者。 美聯社
卡諾已經連兩個球季為金鶯拿下30次以上的中繼成功，雖然帳面成績不錯，但球威不足，在關鍵時刻的壓制力讓人擔心，所以金鶯不太敢讓他轉任專職守護者。 美聯社

另外兩位要角則是交易大限前從費城人交易來的多明奎茲（Seranthony Domínguez）和索托（Gregory Soto），其中多明奎茲應該是最有資格負擔關門任務的火球型投手，加入金鶯之後，主要也是以終結者的角色登板。多明奎茲快速球均速達到97.8英哩，三振率（27.4％）、被強勁擊球率（32.6％）都非常夠水準，每局被上壘率（WHIP）也是優異的1.14，但他太容易挨轟，轉到金鶯之後才投了15局，就被轟了5支全壘打，也造成他整年的防禦率是不太好看的4.24。這些主要牛棚投手，再加上目前仍在傷兵名單、可能趕在季末歸隊的韋伯（Jacob Webb）和柯倫比（Danny Coulombe），雖都算是堪用的牛棚角色，但真要把十月的比賽交給他們，恐怕很少人會覺得放心。

多明奎茲從費城人被交易過來後，已經為金鶯拿下7次救援成功，適時頂上金布洛爾失常後的救援重任，不過他15局投球就被打出5支全壘打，這實在是一個很大的隱憂。 美聯社
多明奎茲從費城人被交易過來後，已經為金鶯拿下7次救援成功，適時頂上金布洛爾失常後的救援重任，不過他15局投球就被打出5支全壘打，這實在是一個很大的隱憂。 美聯社

對了，還有那位生涯440次救援成功的準名人堂投手「金寶」金布洛爾啊！36歲的金布洛爾毫無疑問是大聯盟史上最偉大的救援投手之一，但去年在國聯冠軍賽對上響尾蛇，連續兩場後援被打爆，是費城人在此輪止步的主因，大部分的球迷應該都還記憶猶新。他今年在金鶯的成績，明星賽之前非常優異（防禦率2.8、WHIP 0.96、23次救援成功），但明星賽後整個崩盤（防禦率7.43、WHIP 1.88），不要說終結者的角色，現在敢不敢讓他在戰局緊繃的局面上場，都是未知數。

細看金布洛爾的投球內容，他的快速球球速下滑非常嚴重，從去年均速95.8英哩，今年只剩下93.9英哩，雖然三振能力仍然有保持住，但和去年相比，他的保送增加、引誘打者出棒的能力大幅下滑，獨立防禦率、預期防禦率（xERA）也都高了不少。現在的金布洛爾，不但不能和他巔峰時期的身手相提並論，跟去年比也是差了一截，如果金鶯不要重蹈去年費城人的覆轍，是否要在季後賽再把球交到「金寶」手上，真的需要審慎考慮考慮。

MLB MLB專欄 卡諾 美國職棒 金布洛爾 金鶯

丹尼爾

追蹤

相關新聞

藍鳥失望賽季唯一收穫 小葛雷諾轉型找回MVP級身手

藍鳥隊從開季至今就深陷泥沼，「星二代」打線風光不再，輪值穩定度也不比過去幾年，目前戰績未達5成的楓葉軍團，有可能相隔11年再度於美聯東區墊底，更一度被點名是季中最大賣家人選。但今年的藍鳥並非一無所獲，

金寶老態畢露+卡諾球威不足 牛棚成金鶯奪冠最大罩門

大聯盟進入最後一個月的賽程，目前已經有道奇、費城人、釀酒人、洋基、金鶯五支球隊率先拿下80勝，這五支球隊都已經幾乎篤定可以取得季後賽的資格。其中，在去年終於脫離多年的B段班戰績，以101勝拿下美聯東區

中職／富邦磨練小將不躁進 火力展現指日可待

在中職最近這幾個球季，富邦悍將總能在某個時間點打出一波令球迷期待的高潮，最後卻都跌落谷底。許多人認為悍將從球團策略、教練團調度及球員養成，各個環節都有出錯，猶如16年前的預言「在這裡看不到未來」。不過

12強賽／井端弘和重守備及年輕化 台灣應情蒐多名新面孔

世界棒球12強賽將於11月初在墨西哥、台灣及日本三地開打，日本隊監督井端弘和在上週的記者會做出連霸宣言，同時也點出守備及年輕化等重點，加上日本在國際一級賽事上的選才除了保持穩定成績的國家隊常客之外，也

柯瑞提前續約一年 勇士3補3修後大有可為

金州勇士今年夏天走了保羅，失去湯普森，過去13年一起奪NBA四冠「浪花兄弟」正式拆夥，柯瑞還有能力獨立帶領勇士奪冠？美國媒體ESPN和B/R季前預測普遍不看好勇士，勇士西區排名大概就落在第7-第8，需

勇士球團妙手回春術 35歲塞爾投出生涯巔峰球季

塞爾（Chris Sale）本季越投越猛，擺脫效力波士頓紅襪隊傷停狀態，如今不但成亞特蘭大勇士隊中流砥柱，更是國聯塞揚獎熱門候選人。當然，幾位投手包括惠勒（Zack Wheeler）、希斯（Dylan

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。