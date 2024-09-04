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藍鳥失望賽季唯一收穫 小葛雷諾轉型找回MVP級身手

聯合新聞網／ Miguchii
藍鳥明星一壘手小葛雷諾本季的表現有如倒吃甘蔗，上半季打得馬馬虎虎，4月份打擊率才.219、僅有2轟，6月開始後逐漸火力全開，瘋狂開砲。現在整季的打擊率高達.324，並有27支全壘打。 美聯社
藍鳥明星一壘手小葛雷諾本季的表現有如倒吃甘蔗，上半季打得馬馬虎虎，4月份打擊率才.219、僅有2轟，6月開始後逐漸火力全開，瘋狂開砲。現在整季的打擊率高達.324，並有27支全壘打。 美聯社

藍鳥隊從開季至今就深陷泥沼，「星二代」打線風光不再，輪值穩定度也不比過去幾年，目前戰績未達5成的楓葉軍團，有可能相隔11年再度於美聯東區墊底，更一度被點名是季中最大賣家人選。但今年的藍鳥並非一無所獲，明星強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）進入下半季逐漸加溫，默默打出不輸2021生涯年的頂尖成績，用行動向外界宣示，自己仍是聯盟新世代招牌之一。

小葛雷諾在2021年狂掃全聯盟最多的48發全壘打，打擊三圍高達3成11、4成01、6成01，攻擊指數領跑所有打者，要不是有雙刀流怪物大谷翔平擋在前面，小葛雷諾甚至有機會成為史上最年輕的MVP一壘手。

小葛雷諾(左)在2021年球季打出怪物級成績，放到其他球季大多可以穩拿MVP了，無奈那年大谷翔平(右)以二刀流狂創一堆紀錄，小葛雷諾大概也只能長嘆一聲：「既生小葛，何生大谷！」 路透社資料照片
小葛雷諾(左)在2021年球季打出怪物級成績，放到其他球季大多可以穩拿MVP了，無奈那年大谷翔平(右)以二刀流狂創一堆紀錄，小葛雷諾大概也只能長嘆一聲：「既生小葛，何生大谷！」 路透社資料照片

然而，在小葛雷諾無懈可擊的成績背後也有隱憂，該年受限於疫情，直到7月30日才回到羅傑斯中心出賽，賽季前期主場賽程全數安排於小聯盟1A或3A主場，皆被認為對打者友善，小葛雷諾在這兩個球場攻擊指數都在1.1以上，但回到羅傑斯中心後卻「掉」到.935。

小葛雷諾在2021年積極進攻首球，且飛球比率是生涯最高，不斷將球往天空打，也造就了藍鳥隊史最佳打者賽季，攤開進階數據，xwOBA（加權上壘率）、xBA（預期打擊率）、xSLG（預期長打率）、Exit Velocity（平均擊球初速）這些和擊球品質有關的指標都勝過聯盟百分之98的人，或許沒辦法年年敲出40轟以上，但絕對是頂尖強打的一員。

帶著這樣的期待，小葛雷諾在2022、2023賽季卻連年退化，攻擊指數分別為.818、.788，從聯盟最強打者變成平均以上的一壘手，小葛雷諾進階數據依舊漂亮，也被評選為2023年大聯盟運氣最差的打者，但相比於2021年，這兩年來他更容易追打好球帶外的球，更容易吞K，也打出更少高品質的擊球。

小葛雷諾在去年球季的打擊表現雖然談不上差，但跟2021年相比卻是差了一大截。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

這改變反映在他的「甜蜜點比例（LA Sweet-Spot %）」上，一般而言，仰角界在8度至32度間的擊球被視為甜蜜點擊球，這類擊球結果通常為強勁的平飛球或飛球，小葛雷諾這項數值在2021年位居聯盟平均的3成37，但接下來兩年都是聯盟後段水準，在擊球品質沒雪崩下跌的情況下，小葛雷諾卻大幅降低飛球比例。

小葛雷諾的擊球品質沒有明顯衰退，但2022、2023賽季成績卻連年下跌。 擷圖自MLB Baseball Savant官方網站
小葛雷諾的擊球品質沒有明顯衰退，但2022、2023賽季成績卻連年下跌。 擷圖自MLB Baseball Savant官方網站

開季小葛雷諾狀態持續低迷，身為電玩遊戲《MLB The Show》2024年封面人物的他，打擊率一度跌破2成，甚至捲入交易傳聞當中，不過他在5月份迅速奮起，單月繳出破9的攻擊指數，自此每個月打擊都比前一個月更火燙。明星賽後更是進入「無雙」狀態，根據統計，在明星賽後小葛雷諾打擊率高達4成11領跑全聯盟，長打率、wRC+（加權得分創造值）等數據同樣為聯盟第一，恐怖程度完全不輸給準美聯MVP、正準備衝擊生涯第2個60轟賽季的「法官」賈吉（Aaron Judge）。

8月初洋基與藍鳥進行系列賽，賈吉在受訪時說：「這就是我年復一年看見的小葛雷諾，他的進攻策略令人印象深刻，在打擊區永遠不會失去平衡，也不會被輕易吊中，專注在每顆球上。」賈吉並不是印象派，進階數據也應證了他的觀察，小葛雷諾今年在打擊區上更加挑剔，看的球比以往多，選擇出手的次數卻更少，首球揮擊率來到生涯新低。

小葛雷諾改變選球策略之後，打擊威力變得更加可怕。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

歷經連續2年的衰退，小葛雷諾選擇調整打擊型態，本季的平飛球比例寫下生涯新高，在敲出更少飛球的情況下，小葛雷諾未來可能難以複製2021年的48轟，但他的危險程度絕對不下當年，距離賽季結束還有一個月，但小葛雷諾的二壘安打支數已經改寫個人紀錄，OPS+（標準化進攻指數）甚至跟2021年一樣高。

小葛雷諾受訪時坦言，時刻提醒自己別回想過去幾年的成績，不只是前兩年的掙扎，還包括2021年的高峰，「每次投球、每個投手都是不同的，所以我對不同打席有不同策略，當球進壘時，我要確保自己能執行我的計畫。」本季藍鳥和季後賽幾乎絕緣，但下季在復甦的小葛雷諾帶領下仍大有可為，而明年季末將成為自由球員的小葛雷諾，也勢必要用好成績來拚一張大約。

（文內數據截止至台灣時間9月3日）

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