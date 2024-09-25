中職／新鮮人智取職棒 台鋼雄鷹王博玄內旋外旋中間哲學

【撰文・石毓琪】

出生桃園市中壢區，王博玄三級棒球都在家鄉發展，除了國小是社團性質，進入新明國中、平鎮高中科班體系一脈相承，同屆隊友「平鎮5虎」畢業後就在該年選秀會雀屏中選，王博玄選擇另一條樸實道路，先到大學磨練，自認少一點天分，就算進不了職棒，大學畢業投入業餘隊也是不錯發展。

放眼更高層級 21輪從零開始

王博玄（右）就讀平鎮高中時期。聯合報系資料照

同儕都是學生時期赫赫有名選手，王博玄高中上場自然被壓縮，在環境競爭情況下，他沒有自怨自艾，反而覺得在人人都好之下，隊友練什麼就跟著練，不失為進步方法，「國中曾考慮念別的高中，教練告訴我，如果去平鎮按部就班練習不會比較差，住家裡也離家近，只要不要比他們少練，就不會落差太多，算進去平鎮一個好處，訓練量有到的話，升大學跟人家落差不大。」

高中還能藉由訓練量提升，讓身體產生記憶，進而在比賽中發揮，大學訓練量不如高中來得大，就要懂得思考運用「球商」，在較少練習量達到想練內容和目標，有趣的是王博玄專打春季聯賽，兩次參加選秀年度都在春聯打出佳績，「大專盃（成績）就比較不好，冬天都會狀況不好，夏天狀況相對好。每次比完，趁著兩個盃賽期間空檔，可以利用時間做一些打擊修正，動作微調、試看看新的東西，大學教練不太講什麼，比較需要自己思考很多事情，然後把它運用在比賽上不斷調整。」

王博玄在場上賣力奮戰。聯合報系資料照

或許就是大學這幾年在這道課題上積累，完成前進職棒結果。2020季中選秀首次參選，適逢大二升大三、味全龍重組加盟中職第二年，由於在龍隊測試會成績不俗，順利獲得推薦，不過自己和家人皆認為不會被選上，有心理準備沒有落選失落感，更像是經歷了培訓隊洗禮後，想測試實力到哪，經由味全測試會檢測，一探外面世界。

相隔兩年再戰選秀，已是面臨出社會階段，王博玄當作人生最後一次，沒選到就去業餘隊，「其實已經想好去業餘隊打，之後當教練，沒有強烈說一定要打職棒，是抱著想看看自己可以挑戰到什麼層級心態去挑戰更高舞台，不會患得患失，或是進來職棒就到這裡止步。」在家看直播到15輪左右，覺得又將落選，第21輪驚喜上榜，轉念輪次倒是其次，所有選手都將從全新球隊相同起點出發，帶著平靜心情收拾行囊南下。

全文未完，更多內容「路易士建議加練外野 盼守備更從容」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第510期)