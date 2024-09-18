中職／正能量擁抱挑戰 富邦悍將王正棠轉戰外野再進化

【撰文・鍾亞芳】

進入職棒後以穩定攻守成為富邦悍將當家二壘手，今年因團隊火力考量移防外野，季前轉換守位煎熬拉扯內心，轉念後王正棠選擇以正能量擁抱挑戰，擊敗心魔後，攻守亮眼進化。

2018年選秀會次輪第一順位獲悍將青睞王正棠以內野手加入，選秀會7月2日進行，約兩周後簽約，7月底便在二軍出賽，8月22日在一軍賽事以先發二壘手初登場，一軍第三戰就繳出單場4安好表現，並以連18戰敲安打破由王勝偉及高孝儀共同維持新人初登場連12戰安打紀錄，擔任任務繁重內野中線守備，繳出火燙打擊表現，成為不動二壘手。

首個完整球季開高走低 挫折中求進步

富邦悍將王正棠從挫折中求進步。聯合報系資料照

2019年迎接生涯首個完整球季，雖與競爭新人王資格擦肩而過，開季表現令人驚艷，打擊率一度攀升至3成64，開季不到1個月扛出生涯首轟、打出如虹氣勢，然而進入7月後手感下滑，10至16日連16打數無安打，所幸17日單場4安擊退低潮，這年以亮眼表現爭取到明星賽資格，比賽中神來一筆拿出手機在場上自拍，成為溫馨亮點，明星賽結束後在例行賽逐漸找回穩定打擊手感，這年107場出賽，374打數擊出104安打，包括兩發全壘打，貢獻46打點，繳出 0.278／0.325／0.393打擊三圍。

2020年在二壘守備出現小狀況，打擊火力也不如以往，時任悍將總教練洪一中安排其至二軍調整狀況，同時加練三壘及外野守備，期待打擊復甦後，能有適合位子發揮所長，為球隊貢獻，8月初重返一軍仍無法找回前兩年打擊手感，9月開始幾乎都是替補上場，沒有穩定出賽機會，打擊火力持續低迷，這年一軍僅67場出賽，191打數擊出49安打包括3發全壘打，貢獻16打點，打擊三圍為 0.257／0.296／0.366。

迎接職棒第三個完整球季，有感於前一年表現不如預期，尤其季中容易有體力下滑問題，特別在季後尋求訓練師加強重訓環節，並改拿較重球棒，帶動全身連貫性，果然開季首戰就開轟，且上半季3轟追平前一年全壘打數量，這年出賽數回升至90場， 336打數擊出79安打包括5轟，為生涯前4季最多轟一季，守備率來到 0.981，同樣是前4年生涯最佳，攻守都有顯著進化。

身心都煎熬 轉換守位不舒服

王正棠在外野守備。聯合報系資料照

2021年改用較重球棒雖在開季有好成效，卻無法穩定延續整個球季，之後決定改回第一年感覺不錯攻擊模式，策略以準確擊球為主，2022年整季全壘打雖沒有開張，打擊率攀升至2成98、上壘率3成26，雙雙突破生涯新高，特別的是，這年10場以外野手出賽，19次守備機會沒有失誤，悄然為日後轉換守位埋下伏筆。2023年目標除了維持打擊威脅性，王正棠更設下加強壘間破壞力目標，這年跑出10次盜壘成功，僅次於2019年12次。

悍將為了加強外野火力，有30場比賽都讓王正棠擔任外野手，守備率0.977，鎮守二壘大關7場，守備率0.971，該季外野、二壘兩頭跑，仍繳出水準之上打擊據，球季結束後，教練團似乎決定將王正棠移防外野，2024年春訓，王正棠全都待在外野練習，進入職棒皆以內野為主，突然轉戰外野，坦言起初既挫敗又有些許新鮮感。

「第一次跟著外野春訓、很新鮮，很像剛進球隊的新人，什麼都不懂、都問隊友，做什麼事都是第一次，沒這麼熟悉，也會一直失敗，還是一直渴望能回內野，畢竟守內野這麼久了，很穩定在那個位子，心理滿挫折，心境一下子無法轉換，仍然相信每天都會是好的。」外野傳球距離較長，春訓沒多久就開始手痛，外野手最重要的判斷能力也非一蹴可幾，身上傷痛與心態打擊，還不適應外野的王正棠當時相當掙扎。

正能量面對挑戰 打擊數據再進化

富邦悍將王正棠正能量面對挑戰 打擊數據再進化。聯合報系資料照

「坦白說，春訓時心裡就有底了，幾乎都跟著外野練習。」大概了解教練團計畫，王正棠春訓期間在球隊訓練時間之外，都會尋求外野教練詹智堯協助，詹智堯也會檢視王正棠狀況及訓練課表，安排適當特守訓練，理智上尋找各種可能滿足球隊陣形需求，「既然教練又給我這個位子，就把它做好，但是到了夜深人靜時，就會有無數想法萌生。」過去外野只是兼差性質，且又是由二壘延伸出去的右外野，如今外野新守位挑戰是左外野，大學時期完全沒守過，角度又與過去熟悉的右邊視角完全不同，煎熬了好一段時間，突然一個瞬間，王正棠不願再像過去一樣鑽牛角尖，希望以更多正能量看待這個轉變。

扳倒守位轉換心魔，打擊上也不馬虎，過去幾年傷勢不斷，今年季前著重加強身體素質，「每年都有要休息一個月的傷勢，去年也是一開始打很好，後來又側腹肌拉傷，表現整個掉下來，所以休季就是一直強化身體。今年心態又更正面一點，一直給自己滿大信心，過去容易鑽牛角尖、害怕失敗，現在就以更正面心態迎接挑戰。」

球技如過去一樣逐年成長，今年更不同是心境也有所突破，兩者效果加乘呈現在量化數據上，開季首戰就繳出猛打賞表現，今年直到目前打擊率幾乎維持3成以上，7月10日還有3成 54打擊率，持續占據打擊榜及安打榜前幾名。

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