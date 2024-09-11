中職／游擊黑馬崛起 樂天桃猿馬傑森守備爭取一片天

【撰文・石毓琪】

2020選秀會樂天桃猿選擇用首輪指名馬傑森。聯合報系資料照

畢業於普門高中，2020選秀前和同學馬鋼「雙馬」組合，被視為青棒攻守俱佳內野潛力股，前一年拿下冠軍的樂天桃猿（前身Lamigo桃猿）於球團、球探、教練團三方拉鋸下，選擇用首輪指名馬傑森，用意在增加內野深度，同年入隊即在一軍亮相，寫隊史野手最年輕出賽紀錄，3場出賽13打數3安打，包含一支三壘打，已是新人不凡開局。

2021年首個完整球季開季一軍出發，雖然賽季因疫情攪局一度中斷，又被強襲球擊中臉，以67場出賽作結，分散二、三、游多個守位，繳出打擊率0.277成績。看似正要起飛，2022年守備不慎腳踝翻船暫離戰線，一軍只出賽16場，而2023年憑著下半季尾聲單場兩支二壘打、 4打點留下好印象，連兩季入選台灣大賽名單，並在球季結束後的亞冠賽、冬季聯盟延續磨練經驗，希望透過比賽累積，儲備來季需要能量。

振總腳步特訓 「2號二游」等到時機成熟

振總腳步特訓 「2號二游」等到時機成熟。圖／樂天桃猿隊提供

前有林承飛自2016年起擔任主戰游擊手，去年選秀入隊19歲新秀杜禹鋒春訓嶄露頭角，兩人紛紛卡位開季一軍名單，加上海歸狀元林子偉一同在二軍蓄勢待發，隊內強烈競爭在馬傑森眼中，與隊友是誰無太大關係，做足準備讓教練隨時可以使用最重要。4月10日本季初登場替補上陣，相較他人或許起步慢了點，不過在新秀穩定性不夠、林承飛開季後陷大低潮、隨著時間推移傷兵逐漸產生，馬傑森守備帶來安定感，爭取到先發游擊手一席，得以在突破個人生涯單季出賽數新高條件下，漸漸放開包袱展現自己。

「其實沒有特別預期結果會是怎樣，今年能一直出賽，已是出乎預料，可能因為守備值得教練信任，才能一直在游擊出賽。」馬傑森坦言這季一切驚奇，對比前幾年場次不多，其中又約莫3成替補登場，不能說毫無失誤，但確實應對更遊刃有餘，「既然失誤已經發生，想辦法在下一顆來球前準備好，不要因為失誤影響到之後接二連三接不好。在心態調適有快一些，之前會覺得緊張、壓力很大，後面一場場調適後，知道如何在這個情況下加速調整，有鑑於經驗，演變成現在處理方式。」

一句話說來簡單，背後付出努力卻是旁人沒經歷過難以想像，二游搭檔馮健庭在二軍時常和馬傑森搭配，昔日教練安排第二組二游人選，如今登上一軍先發，談起對方無非守備肉眼可見進步，馮健庭說：「尤其振總（陳瑞振）很要求內野守備腳步，從去年擔任二軍總教練時，球季結束年輕選手進行重訓營，那時開始要求，今年他變首席教練，春訓、上半季仍繼續，大家在移防時腳步都變比較好，馬傑最明顯，守游擊給球隊很大安定感。」

回溯去年重訓營，振總點出馬傑森守備時後腳跟會翹起，經由特守修正，讓後腳跟踩穩，運用更多下盤力量。陳瑞振犀利表示，馬傑森條件比聯盟其他游擊手差，傳球臂力不是很好，速度也不是最快，只能從基礎要求，愈扎實愈穩，自然信心就會愈來愈好，「現在你看他應該算不錯的游擊手，也算有成果了。」

臨摹頂尖游擊手 不吝稱讚後輩

背後付出努力的馬傑森。圖／樂天桃猿隊提供

除了動作雕琢，振總還給予觀念傳授，馬傑森說，如何判斷打者擊出球的反應，與投捕配球，都要在傳球前先想好，守備要保持侵略性，彈跳來了要搶，不是被動等球來才接，在愈少彈跳接到愈好，主動讓腳步找到球。不僅陳瑞振，隊上守備教練陳彥夆、鄭兆行，都是馬傑森討教對象，「會看他們以前影片，或是看王勝偉，過去他們在游擊守很久，在教我的過程中，也可以直接向他們詢問，比較快速知道教練在這些CASE怎麼守。」多看多問多學習，從教練得到答案與所想接近時，能加快理解消化不同方法，找出適合模式。

其他隊游擊手同樣是學習對象，近年最佳九人、金手套常客江坤宇就是教科書之一，20歲新人王候選曾子祐即使才一軍第一年，優秀表現也是模仿標的，兩人分別在高三、高一時入選U18中華培訓隊，礙於疫情沒比賽，同守位已有交集，「子祐場上不會懼怕，善於發揮特色，能上壘、擊球確實，剛開季可能還不適應，到快破坤宇單季連續守備機會無失誤（編按：江坤宇2023年178次、2020年165次，曾子祐164次）從一開始不穩定可以快速調整，又不影響打擊，是他厲害的地方，個人本身能力不錯，才有現在這個成績。」

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