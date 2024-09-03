12強賽／井端弘和重守備及年輕化 台灣應情蒐多名新面孔

世界棒球12強賽將於11月初在墨西哥、台灣及日本三地開打，日本隊監督井端弘和在上週的記者會做出連霸宣言，同時也點出守備及年輕化等重點，加上日本在國際一級賽事上的選才除了保持穩定成績的國家隊常客之外，也常挑選當年表現突出的球員，而且這賽事並非大聯盟主導的WBC，旅美球員參加機會不大，因此年底的12強日本武士隊勢必會有不少在30歲以下的新面孔出現。

先從捕手看起，過去幾年日本國家隊的捕手不出甲斐拓也、中村悠平等人，但兩人年紀都已超過30歲，這兩年有幾位新生代捕手竄起，如DeNA的山本祐大，山本在去年站穩一軍，今年更成為主力捕手，打擊率2成95排央聯第5名，也有5轟及近4成的盜壘阻殺率；今年洋聯明星賽捕手票選第1名的火腿田宮裕涼，也是有可能入選的新面孔，他的打擊率有2成81，阻殺率3成78。

廣島的坂倉將吾則是另一個調度上的活棋，雖然今年只蹲捕50場，阻殺率也有3成5，還能守一壘，有9轟；不過單以一壘手這位置來說，大概就是村上宗隆及岡本和真兩人，由於兩人都還能防守三壘，沒有意外的話先發一、三壘手就是這兩位日本隊的當家主砲了。

近年來參與多次國際賽的村上宗隆，也會是這次12強的主力先發。 路透社資料照片

二壘手及游擊手的先發人選其實也沒有什麼懸念，二壘手就是進入職棒沒多久就已累積豐富國際賽經驗的牧秀悟，游擊手應該會再由西武的源田壯亮擔任先發，雖然他已31歲，但攻守都有一定水準，且參與過多次國際賽；養樂多近3年的先發游擊手長岡秀樹，今年打擊率進步到3成以上，有6轟、50分打點，以及今年站穩游擊先發的廣島矢野雅哉，兩人都有機會首度入選國家隊，而阪神的中野拓夢、廣島的小園海斗有著多守位的優勢，也有再入選國家隊的可能性。

外野手可以選的的人就比較多了，現役選秀後大爆發的中日細川成也、阪神的森下翔太、火腿的万波中正都是未滿30歲，但今年已打出10轟以上的球員，31歲的軟銀近藤健介，今年仍維持高檔打擊狀態，3成打擊率、19轟、66分打點都是洋聯外野手最佳，著重守備的話還有樂天辰己涼介、阪神近本光司兩人可選。

投手方面更是不需擔心日本的人材庫，30歲以下且防禦率未超過3.0的先發投手就有20多人，其中中日高橋宏斗、阪神才木浩人、廣島森下暢仁、床田寬樹、DeNA東克樹、巨人戶鄉翔征等都有進國家隊的機會，反之過去幾年打過國家隊的歐力士宮城大彌、火腿伊藤大海、羅德佐佐木朗希等人，即使也在表現不錯的集團內，卻不一定能再打12強。

曾來台打過交流賽的巨人戶鄉翔征，今年也有機會入選日本12強國家隊。 聯合報系資料照片

牛棚投手的人選更多，在中繼、救援排行榜上排前幾名的應該都會優先被考慮，如廣島的栗林良吏、巨人的翁田大勢、中日的清水達也、羅德的鈴木昭汰、歐力士的古田島成龍等，都是中繼後援排行榜上前5名，且防禦率低於1.0的年輕投手，日本的投手實力堅強，一代接一代毫無空窗期，從這麼多好投手當中要如何選擇，是亞洲其他國家隊教練不太會有的煩惱。