柯瑞提前續約一年 勇士3補3修後大有可為

金州勇士今年夏天走了保羅,失去湯普森,過去13年一起奪NBA四冠「浪花兄弟」正式拆夥,柯瑞還有能力獨立帶領勇士奪冠?美國媒體ESPN和B/R季前預測普遍不看好勇士,勇士西區排名大概就落在第7-第8,需要透過附加賽爭取西區季後賽八強資格,勇士不在奪冠熱門前八排名,我對勇士前景倒是沒那麼悲觀。

1、為填補湯普森射手缺,從76人先簽後換得到射手希爾德,希爾德上季為76人出賽32場,場均12.2分,三分命中率3成89。

2、簽下自由球員206公分前鋒安德森、190公分得分後衛梅爾頓,補足球隊板凳深度。

3、跟柯瑞提前續約一年6260萬美元,柯瑞跟勇士還有三年合約1.78億美元,這步棋很清楚展現勇士老闆拉柯布規畫,未來2-3年勇士唯一目標就是奪冠,只要柯瑞還在,勇士就有機會爭冠。至於柯瑞生涯會不會在勇士終老,兩年後再說,補上這張延長合約之後,可以讓柯瑞安心在勇士打球。

勇士放棄主控保羅,騰出薪資空間,再放棄湯普森,重新整隊,勇士承受多年破表薪資、豪華稅負擔終於解套,這兩個操作對勇士戰力影響有限,反而能給年輕球員更多發揮空間和球權。

全新勇士陣容一點都不豪華,年輕球員佔了一半以上,主要輪換有六個都在30歲以下,但勇士布局、野心和規畫,經過上個賽季犯下各種錯誤和經驗教訓,頗有「臥薪嘗膽」味道。

1、保羅並沒有發揮預期作用和效果。保羅上季為勇士打了58場其中18場先發,場均9.2分、6.8助攻,三分命中率3成7,從板凳出發的保羅幾乎失去改變比賽關鍵性,加上勇士整季都打得非常辛苦,還有12場最多領先達兩位數比賽打到輸球。

2、年輕人和老將之間主要輪換和用人選擇失去平衡。小前鋒庫明加抱怨球權和角色太少,穆迪幾乎跌出輪換,菜鳥中鋒傑克森戴維斯一直到下半季才逐漸得到重用,小前鋒維金斯整季場外私人問題不斷,攻防都失去水平,防守專家培頓二世整季因傷只打了44場例行賽。

