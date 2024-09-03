柯瑞提前續約一年 勇士3補3修後大有可為

金州勇士今年夏天走了保羅，失去湯普森，過去13年一起奪NBA四冠「浪花兄弟」正式拆夥，柯瑞還有能力獨立帶領勇士奪冠？美國媒體ESPN和B/R季前預測普遍不看好勇士，勇士西區排名大概就落在第7-第8，需要透過附加賽爭取西區季後賽八強資格，勇士不在奪冠熱門前八排名，我對勇士前景倒是沒那麼悲觀。

勇士今夏的3個補強操作

1、為填補湯普森射手缺，從76人先簽後換得到射手希爾德，希爾德上季為76人出賽32場，場均12.2分，三分命中率3成89。

希爾德也曾贏得三分球大賽冠軍，他可望與柯瑞組成新版的浪花兄弟。 影片來源：希爾德個人推特

2、簽下自由球員206公分前鋒安德森、190公分得分後衛梅爾頓，補足球隊板凳深度。

3、跟柯瑞提前續約一年6260萬美元，柯瑞跟勇士還有三年合約1.78億美元，這步棋很清楚展現勇士老闆拉柯布規畫，未來2-3年勇士唯一目標就是奪冠，只要柯瑞還在，勇士就有機會爭冠。至於柯瑞生涯會不會在勇士終老，兩年後再說，補上這張延長合約之後，可以讓柯瑞安心在勇士打球。

勇士放棄主控保羅，騰出薪資空間，再放棄湯普森，重新整隊，勇士承受多年破表薪資、豪華稅負擔終於解套，這兩個操作對勇士戰力影響有限，反而能給年輕球員更多發揮空間和球權。

全新勇士陣容一點都不豪華，年輕球員佔了一半以上，主要輪換有六個都在30歲以下，但勇士布局、野心和規畫，經過上個賽季犯下各種錯誤和經驗教訓，頗有「臥薪嘗膽」味道。

勇士教練柯爾上季犯了3個錯誤 新球季將會進行修正

1、保羅並沒有發揮預期作用和效果。保羅上季為勇士打了58場其中18場先發，場均9.2分、6.8助攻，三分命中率3成7，從板凳出發的保羅幾乎失去改變比賽關鍵性，加上勇士整季都打得非常辛苦，還有12場最多領先達兩位數比賽打到輸球。

2、年輕人和老將之間主要輪換和用人選擇失去平衡。小前鋒庫明加抱怨球權和角色太少，穆迪幾乎跌出輪換，菜鳥中鋒傑克森戴維斯一直到下半季才逐漸得到重用，小前鋒維金斯整季場外私人問題不斷，攻防都失去水平，防守專家培頓二世整季因傷只打了44場例行賽。

Jonathan Kuminga's 138 dunks in the 23-24 season are the most by a Warrior in the play-by-play era.



Here's every single one 👏 pic.twitter.com/UhqcdT4tVP — Golden State Warriors (@warriors) August 24, 2024

庫明加希望能有多一點球權，讓他放手去幹。 影片來源：勇士官方推特

3、勇士攻防沒有因為小球速度、三分球、製造更多錯位成為贏球武器，反而失去防守強度和禁區籃板，小個陣容已經不能為勇士帶來各種對位和速度優勢。

上季例行賽勇士用8勝2敗西區最後10場最佳戰績收尾，勉強取得季後賽附加賽資格，但附加賽第一場就不敵戰績同為46勝36敗國王，淘汰出局，除了柯瑞，勇士明顯出現主要老將失去比賽狀況，年輕的則是還不成熟、不足以扛責。

新賽季勇士把希望寄託在柯瑞、格林、維金斯、魯尼、安德森、希爾德六名老將，以及庫明加、穆迪、傑克森戴維斯、波吉斯基、梅爾頓五名年輕新血輪身上，這套陣容不但可以解放柯爾用人選擇和犯錯，也有機會打出更好攻防表現和反擊壓迫風格。

勇士新秀波吉斯基拍馬屁功夫了得，但他馬步紮實，歐洲步上籃也很厲害，他在上季獲得新人王票選第5名。 影片來源：勇士官方推特

保羅不一定要在場上，湯普森不一定非用不可，維金斯可以被庫明加取代，傑克森戴維斯的籃板防守和籃下終結能力，值得給予更多球權和戰術角色。

柯爾用人不需要再猶豫或難以取捨，用速度年輕體能和壓迫打出勇士「變種小球」風格，只要柯瑞還是人們熟悉那個柯瑞，勇士會有西區前五的實力和天賦展示。

柯爾經歷過上季教訓和2024巴黎奧運震撼洗禮，他的執教用人和決策力都會更加果決果斷，執行力永遠是最重要的戰力元素，柯爾已經從中得到最大教訓和啟發。

勇士今年不會太差，例行賽保底西區前六，可能前五，我還是很樂觀。