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勇士球團妙手回春術 35歲塞爾投出生涯巔峰球季

聯合新聞網／ 陳光立
塞爾在過去四年紅襪頻繁進出傷兵名單，未料來到勇士隊後有如枯木回春，不但超耐投，還有望奪下國聯塞揚獎。 美聯社
塞爾在過去四年紅襪頻繁進出傷兵名單，未料來到勇士隊後有如枯木回春，不但超耐投，還有望奪下國聯塞揚獎。 美聯社

塞爾（Chris Sale）本季越投越猛，擺脫效力波士頓紅襪隊傷停狀態，如今不但成亞特蘭大勇士隊中流砥柱，更是國聯塞揚獎熱門候選人。當然，幾位投手包括惠勒（Zack Wheeler）、希斯（Dylan Cease）以及史肯斯（Paul Skenes）等緊追在後，不到最後一刻誰也不願放棄奪榮譽獎項的機會，這篇我們瞭解一下塞爾的大復活，是什麼讓他一騎絕塵，在告別美聯後成為2024年國聯最強投手之一。

35歲的塞爾，日前在對明尼蘇達雙城隊比賽力投109球，照理來說這年紀曲線下滑，但他卻毫無疲態，賽後說：「我覺得在戰局僵持下，我會稍微多用點力氣，尤其是在比賽緊繃的時候。」這種勝負一肩扛的氣勢，為爭奪生涯第一座塞揚獎有加分效果，勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）表示：「他（塞爾）投得很出色。這也是成為塞揚熱門候選人原因之一，這不是第一次全力以赴，在場上很不可思議。」本季至今，他以193次三振居國聯榜首，同時刷新隊史紀錄，先前保持者是葛拉文（Tom Glavine）1991年球季，維持達33年之久。此外，他本季低到2.58的防禦率領跑國聯，15勝亦是技冠群倫。他無疑是塞揚獎和三冠王有力競爭者。

毫無疑問地，塞爾已告別傷痛回到巔峰，而以35歲挑戰塞揚獎頭銜也不簡單，從2010年首度登板至今14年，這次與投手最高榮譽距離最近。我不是否定他的過往，這位從芝加哥白襪隊崛起的投手，在2012年至2018年這段期間七次打全明星賽，四次出現於年度最有價值球員榜單。循交易轉戰紅襪隊後，也一圓夢想獲世界大賽冠軍戒指，但就是屢屢與塞揚獎擦身而過，即便四次投票擠到前排卻沒拿下最高票。根據FanGraphs的勝利貢獻值（WAR）數據，他名列21世紀九大最有價值投手之一，前面八位投至少都摘過一次塞揚獎，唯獨塞爾沒有。

有專家發現塞爾目前的投球方式跟退役名將蘭迪強森非常相似。 影片來源：Pitching Ninja YouTube頻道

另外，塞爾因傷勢過往幾年起伏不定，2020年至2023年間間討論塞揚獎，他的名字從未被提及，直到2024年加盟勇士隊第一年，事情發生了改變，不僅回到頂尖行列，還成為現階段塞揚獎領先者，談現代統計5.7的勝利貢獻值領先，傳統數據含防禦率、勝場數也是名列前茅，此時情勢若得獎者不是他，那對我來說很意外。5.7這勝利貢獻值在老將身上罕見，什麼程度？放眼歷史二戰後只有十人達標，分別是：布萊文（Bert Blyleven）、克萊門斯（Roger Clemens）、孔恩（David Cone）、葛蘭基（Zack Greinke）、詹金斯（Fergie Jenkins）、卡特（Jim Kaat）、穆西納（Mike Mussina）、瑞謝爾（Rick Reuschel）、萊恩（Nolan Ryan），以及本文主角塞爾。

成名早的塞爾30歲前就累積45的勝利貢獻值， 二戰後只有32位投手做到，若推到30歲的話，名單則增加到88位投手。這些人中，多數30歲前半段表現優秀，卻有一部份過30歲狀態如雪崩下滑，各位耳熟能詳的如史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和桑塔納（Johan Santana），生涯後段均與傷病抗爭難以重返。這些投手中，多數在35歲結束生涯，而名單中只有三位瑞謝爾、薩伯哈根（Bret Saberhagen）和塞爾東山再起，成功獲得至少3.0以上的勝利貢獻值 。其中，瑞謝爾肩膀受傷被醫師告知復原無望，但他36歲重返到退休又籌到20的勝利貢獻值，這是上世紀80年代的事，如今我們又看到另一回春案例。

不要看塞爾已經35歲了，他出手後的防守動作還是非常敏捷。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

回春不是塞爾本人能預料，他曾應邀上了《棒球不無聊》（Baseball Isn’t Boring）播客節目，接受布萊德福（Rob Bradford）訪問，提到那段低潮，他說：「我想著，此刻（養傷時期）還有人要我嗎？沒有機會、沒有機會，我只是不斷告訴自己，我會留在這裡（波士頓）吧？……這（交易）甚至不在可能範圍內，沒在腦海中，我需要做的事是來幫助球隊。」直到送往喬治亞州，塞爾才知雙方情份已盡，該做的事情就是往前看，在勇士隊投出價值。經歷多年傷病，塞爾和勇士隊磋商做出調整，基本上沒改變投球機制，但在放球時將球保持離地面5.16呎的高度，這是2019年以來他投的最低值，主要是希望藉由高度降低，避免造成肩膀和手肘傷害，理論經過投球生物力學證實，各隊也採用類似方法降低投手耗損率。

35歲的投手一般已是資深老將，未料塞爾在接受勇士一系列的建議和調整後，竟找回多年前的顛峰狀態，令人大感意外。 美聯社
35歲的投手一般已是資深老將，未料塞爾在接受勇士一系列的建議和調整後，竟找回多年前的顛峰狀態，令人大感意外。 美聯社

塞爾應敵依賴四種球路：四縫線快速直球、滑球、變速球和伸卡球，在白襪他幾乎不太投直球，但在波士頓卻成為常用球路，比例大約來到40％。有鑑於塞爾紅襪隊的傷病歷程，勇士球團判斷快速直球對他手臂有磨損，遂要求將球路比率降低到38％。先發輪值上，塞爾本季獲得達20次四天或以上休息空檔，現24場先發是先發投手之最，去年扔102.2局而今年衝到153.2局，顯示細微的改變幫助投手再造，勇士隊除了出色養成系統後，現又因塞爾的復原案例而成為各隊研究對象。

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陳光立

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