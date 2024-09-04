中職／「府城小獅王」陳聖平 統一游擊新解答

【撰文・鄧心瑜】

今年季中選秀前一個月才決定返台，立刻被統一7-ELEVEn獅球團雷達鎖定，年輕、身體素質佳，具有中長程火力與不錯腳程，最重要是他為獅隊最缺游擊手人選，過去在小聯盟以二、游為主，三壘、甚至外野都是守備範圍，多重守位特性在今年獅隊接連失去三名內野主力慘況下是完美補強，統一7-ELEVEn獅以第一輪指名高順位選進，僅花三天完成簽約，下半季首戰小獅王登場。

「選秀會就是鎖定陳聖平，在接連失去林子豪、林靖凱、黃勇傳後，需要有三個內野位置能力選手，陳聖平是具備的，所以沒有第二想法，只怕選不到。」統一7-ELEVEn獅總教練林岳平透露今年選秀想法，言語間強調陳聖平是不二人選，雖然意外潛力小將提早放棄美職夢，陳聖平下半季即刻加入，的確增加獅隊內野輪替深度與戰力。

滿懷期待開季 壓縮出賽萌生返台念頭

陳聖平曾在台北大巨蛋公開測試賽開轟，成為首位打出全壘打球員。聯合報系資料照

陳聖平高中畢業後與亞利桑那響尾蛇簽約，2019年開始旅美生涯，雖然中間一度受疫情影響，仍在小聯盟穩定逐年升級，2023年8月首升2A，首安就是全壘打，展現打擊潛力，球季結束返台入選亞錦賽，更在臺北大巨蛋測試賽敲出驚天一擊，歷史性首轟名留青史。2024賽季對陳聖平來說充滿期待，季前支援大聯盟春訓大開眼界，「去年也有支援，不過沒有下場，今年支援了10多場比賽，雖然練球還是跟著小聯盟一起，但比賽過程可以近距離看到大聯盟球員比賽方式，真的有很多細節值得學習。」

面對大聯盟等級投手，陳聖平支援首戰敲出雙安，也下場守備秀美技，返回美國起步順利，讓他對新球季充滿期待，但小聯盟球季開打後卻事與願違，球隊有數個想栽培選手，場次遭分配導致出賽機會不穩定，今天一場打不好，不一定會有明天與後天，再下次出賽可能是三天後，實戰手感難調整，「後來出賽數真的沒這麼多，會有『回台灣打球是不是比較好』這樣的想法。」並不是真的待不下去而回來，要自行做出放棄決定談何容易，「掙扎很久，會想說『真的就走到這了嗎？』當我開口向球隊提出回台灣想法，像是放棄了什麼、空空的感覺，雖然不甘心，但知道離開可能對我比較好。」

迅速適應台美差異 搶先海歸幫炸裂

陳聖平具有中長程火力與不錯腳程，最重要是他為獅隊最缺游擊手人選。聯合報系資料照

從響尾蛇2A所在美國德州收拾行李回台灣，而後落腳台南府城，兩地有相似炎熱天氣，換了一件球衣仍是在為所效力球隊拚戰，自知為即戰力角色，陳聖平從返台後自行尋找場地練習維持手感，下半季首戰在大巨蛋開箱，首場比賽順利敲安，也甩開急於表現緊張感，7月13日返台第七戰敲出中職生涯首轟，搶先在同樣旅外歸國的張育成、吳念庭之前炸裂，且單場猛敲4安打、首獲單場MVP，打響名號。

初登場起前16戰僅1場沒敲安打，獅隊選進陳聖平原意為倚重守備，攻擊端能有穩定貢獻是意外之喜，陳聖平坦言一開始面對較多變化球有些困擾，但在打擊教練馬修爾協助微調後盡速適應，也點出台、美兩地不同之處，「美國直球比例較高，小聯盟注重養成，會直球塞進來對決，即使被打、被轟也不會太在意，但台灣相反，配球模式比較靈活，更注重邊邊角角的球，球速上也有落差，風格不同。」

空降游擊秀天賦 求穩求好再進化

統一獅陳聖平空降游擊秀天賦。聯合報系資料照

守備是陳聖平最大價值，也是統一7-ELEVEn獅如此看重原因，游擊防區守備難度高，但愈具挑戰性更加躍躍欲試，多次在游擊紅土與草皮之間跳躍、飛撲極限接球，起身後迅速出手展現強臂力完成NICE PLAY，自知守備是獲得獅隊選秀第一輪選進優勢，也是自信之處，更加要求從守備端幫助球隊穩住中線，「游擊是很重要的角色，會很希望把守備做好，雖然我的樣子看起來滿美式，但動作並不隨便，很認真去完成每個動作。」

從高中時期球探評價攻優於守，在小聯盟透過完整養成，建立守備自信，內野各守位皆有能力鎮守，「美國守備練習量沒有台灣這麼多，但會希望每一顆都做好，教練會給很多信心，做錯了、失誤了還是會鼓勵，讓你很有動力前進，不過度針對錯誤地方責備，會要你多看好的地方。」

加入獅隊，守備自然需要接受玉木朋孝教練嚴格督導，在原本不錯基礎上雕琢，針對守備腳步與傳球重心訓練，增加穩定度是教練給予進步方向，林岳平認為陳聖平未來會是球隊重要主力，「他是有能力成為像（陳）傑憲、（蘇）智傑、小黑（邱智呈）那樣攻守俱佳選手，各方面都具備能力，但現階段還不夠穩定，會用一些台灣的訓練方式提升他。」

統一獅隊選進陳聖平原意為倚重守備，攻擊端能有穩定貢獻是意外之喜。圖／統一獅隊提供

在小聯盟時教練鼓勵大膽嘗試，沒有失敗過怎麼知道該怎麼努力，但台灣相對來說嘗試空間小，注重戰績前提下，一個失誤可能影響局面與勝負，對於失誤容錯度低，陳聖平也時刻提醒自己。下半季28場都以游擊手出賽，至今發生6次失誤，對自己有高標要求的陳聖平認為的確還有進步空間，但不因此慌亂手腳，「有失誤不能怕，如果有太多負面情緒容易被擊垮，要告訴自己沒關係，反而要想著『再來啊，我不怕，下一顆一定不會漏』，發生失誤會檢討，但不能有過多情緒起伏，畢竟沒有人不失誤。」

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