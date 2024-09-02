美聯大牌巨投全陣亡 塞揚獎之爭剩菜雞互啄

在昨天以先發八局責失一分的絕佳表現拿下第16勝後，老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）又向美聯塞揚獎邁進一大步。目前史庫柏不但是美聯僅此一位防禦率低於三（2.51）的先發投手，同時還率先達成200K。只要史庫柏最後一個月能繼續維持過往的表現，除了塞揚獎已如囊中物外，更將成為2011年以來首位投手三冠王（不包括縮水的2020年球季）。

根據最新出爐的塞揚獎賭盤，史庫柏的賠率已經快比定存還低。然而在今年球季開打前，顯然沒有多少人能預料到他會有如此優異的表現。原因無他，球齡不足四年的史庫柏過去從未投滿一整季，而且前年八月還因手指受傷足足休養快一年才康復。雖說去年下半季史庫柏投出7勝3敗、防禦率2.80、80.1局飆出102K的好表現，但套句最近的流行語——看好他的人絕對是「有，但不多」。也因此季前史庫柏贏得塞揚獎的賠率高達1賠13，遠遠不及本季轉戰金鶯的前國聯塞揚獎得主伯恩斯（Corbin Burnes，1賠8）與去年得票第三多的老將高斯曼（Kevin Gausman，1賠8.5）。

史庫柏在老虎的耐心栽培下，終於在本季破繭而出成為頂尖強投。 影片來源：老虎官方YouTube頻道

換個角度看，史庫柏的獨居鰲頭恰恰反映出美聯一線投手青黃不接的窘境。如果不是金鶯在季前挖來伯恩斯，今年美聯塞揚獎之爭的「星度」還會更加黯淡。光從目前被看好度排第三的是守護者終結者克拉塞（Emmanuel Clase），就可以想見美聯先發投手人才凋零的程度。雖說連續三年救援成功40場以上、目前防禦率僅有0.71的克拉塞本季表現確實出色，但從他不算高的三振率（每九局僅三振7.8人，甚至低於先發投手的平均值）以及低到只有兩成的場內球安打率（BABIP，一項十分靠運氣的數據）來看，實在不像是位合格的塞揚獎人選。

年僅26歲的克拉塞已成為守護者隊史救援王，很可惜想要以終結者身份贏得塞揚獎的難度是非常高。 擷圖自守護者官方推特

克拉塞尚且如此，得獎可能性排在他之後的投手當然更加端不上檯面。他們大多是過去無赫赫之功，這一季才投出生涯年的先發投手，包括皇家的一老一少——盧戈（Seth Lugo）與拉根斯（Cole Ragans）、紅白兩雙襪子的後起之秀豪克（Tanner Houck）與克羅謝（Garrett Crochet）都是如此。此外像是水手兩大先發投手吉伯特（Logan Gilbert）與柯比（George Kirby）雖說也投得相當不錯，但與他們前幾年的表現相比不僅沒有太大突破，而且在眾多投手之中也遠遠稱不上頂尖。

皇家老將盧戈在下半季開始沒力，逐漸退出美聯塞揚獎競爭行列。 影片來源：皇家 YouTube官方頻道

是什麼導致今年的美聯塞揚獎爭奪戰如此乏味？實力與名氣兼備的去年得主柯爾（Gerrit Cole）早在季前就高掛免戰牌自是一大原因，而壯士暮年的老牌巨投韋蘭德（Justin Verlander）與薛則（Max Scherzer）更是只求健康出賽就算上上大吉。再加上塞爾（Chris Sale）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及希斯（Dylan Cease）等多位強投都不約而同地轉往國聯，就連新加盟的大號新人像是山本由伸、今永伸太以及掀起一陣旋風的狀元郎史肯斯（Paul Skenes）也全都落腳國聯，各種現象疊加更突顯出美聯先發投手後繼無人的現況。

由於近年來先發投手投球局數越來越少，影響力隨之直線下降，如何強化先發投手在球賽中的份量又成了一大熱門話題，大聯盟官方甚至有意修改規則來強制先發投手至少投滿六局。說今年美聯投手猶如菜雞互啄或許有些言過其實，但不可否認的是，由於先發投手薪水飛漲、受傷風險又特別高，近幾年各隊高層也開始改變策略，不再熱中於砸大錢、花大量資源在他們身上，一方面導致極具潛力的新秀投手越來越少，一方面使得先發投手似乎也開始步上救援投手的後塵，逐漸成為隨用隨丟的可替代性商品。如今不僅能獨撐七八局的先發投手越來越少見，年復一年表現位居前列的巨投更有如鳳毛麟角。這對靠球星吸引觀眾進場的大聯盟來說明顯不是一件好事。

美聯本季只有9位投手出現過完投紀錄，其中又只有藍鳥高斯曼曾兩度完投。 美聯社

這兩年聯盟中的頂尖打者屢創新猷，現在球迷更是完全聚焦在大谷翔平正邁向前無古人的50-50以及賈吉（Aaron Judge）能否將美聯單季全壘打紀錄推向新高上。反觀投手的個人表現，史庫柏與塞爾的投手三冠王成就只能算是精彩有餘、話題性不足。老一輩球迷應該都還記得過去流行多年「投手占球賽勝負七成」的說法，雖說這樣的論調早已被先進的數據分析掃進歷史的垃圾堆，但這其實反映出前人對投手的特殊重視。然而在球速越飆越快、球路越投越刁鑽的今天，投手反倒日漸失去了原有的地位，一個個變成球迷越來越感陌生的「大眾臉」。過去許多打棒球的孩子們往往一心想成為王牌投手，他們所崇拜的偶像是萊恩（Nolan Ryan）、克萊門斯（Roger Clemens）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）等巨投。在先發投手越來越不重要的今天，立志有朝一日站上大聯盟投手丘的小球員們又該拿誰當榜樣？