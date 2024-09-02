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中職／回鍋洋投品質未必有保證 開箱前請詳閱使用說明書

聯合新聞網／ Ramos
中職本季有道鉑戈(道博格)、戈威士(克維斯)、後勁(豪勁)、艾璞樂(艾普勒)、霸威斯(邦威)等回鍋洋投，味全、台鋼、樂天都得到可用之兵，偏偏是富邦就出了問題。 聯合報系資料照片
中職本季有道鉑戈(道博格)、戈威士(克維斯)、後勁(豪勁)、艾璞樂(艾普勒)、霸威斯(邦威)等回鍋洋投，味全、台鋼、樂天都得到可用之兵，偏偏是富邦就出了問題。 聯合報系資料照片

今年球季中華職棒有不少轉隊的「回鍋洋將」，表現好壞參半，只是表現不好的都集中在富邦悍將，富邦洋投整體成績不算理想，也牽動球隊戰績走勢。

豪勁效力樂天桃猿3年，曾拿下救援王和投手金手套獎，去年成績下滑未獲續約，今年轉戰台鋼雄鷹，中文譯名改為「後勁」，定位也從後援轉先發，出賽9場都是先發，戰績5勝0敗，防禦率2.32，表現令人刮目相看，人如其名「後勁十足」。

艾普勒去年效力富邦悍將，拿下3勝1敗、防禦率2.89，季中以個人生涯規劃為由離隊，不久轉戰墨西哥聯盟，今年回到中職轉投味全龍，先發19場吃下116局，戰績7勝11敗、防禦率3.10，表現算中規中矩。

去年同樣在富邦悍將的洋投還有肯特，上季肯特出賽25場其中24場先發，吃下150局，防禦率3.23、每局被上壘率1.29，成績其實不算太差，但得分援護率只有2.32分，在全聯盟31名至少投滿50局的先發投手當中排名墊底，注定悲情。

更糟糕的是，去年季中肯特因隊友葉子霆發生「火車過山洞」的接球失誤，進而暴怒與隊友發生口角，球季結束未獲續約，今年季中轉戰樂天桃猿，先發4場就拿下3勝，另有1敗，防禦率1.29，還稱讚樂天是一支完整的球隊而引發熱議。

恩力、艾普勒、邦威、肯特(左至右)昔日都曾身披悍將球衣，回鍋中職後在其他球隊都有不錯的成績。 聯合報系資料照片
恩力、艾普勒、邦威、肯特(左至右)昔日都曾身披悍將球衣，回鍋中職後在其他球隊都有不錯的成績。 聯合報系資料照片

反觀從其他球隊來到富邦悍將的洋投，表現就不理想了，克維斯去年在統一拿到8勝5敗、防禦率3.11，本季轉投富邦悍將，中文譯名改為「戈威士」，先發5場1勝難求，吞下3敗，防禦率高達6.17，5月就被釋出，改註冊道鉑戈。

道鉑戈就是去年樂天桃猿的洋投「道博格」，上季拿下6勝4敗、防禦率3.31，還扛下總冠軍賽第7戰的先發重任，今年轉戰富邦悍將只投1場就因手傷被釋出，也就沒留下什麼成績。

扣除戈威士和道鉑戈，今年球季富邦悍將洋投整體表現差強人意，比較令人意外的是去年墨西哥聯盟勝投王布藍登，在富邦悍將先發14場竟然只拿到2勝，吞下6敗，防禦率5.34，每局被上壘率1.64，球團給他很多機會，也願意讓他調整到位，但始終無法投出令教練團滿意的成績，只能割愛。

布藍登雖然不是回鍋洋將，好歹也是去年墨西哥聯盟勝投王，但來到悍將卻是表現讓人失望。 圖／富邦悍將隊提供
布藍登雖然不是回鍋洋將，好歹也是去年墨西哥聯盟勝投王，但來到悍將卻是表現讓人失望。 圖／富邦悍將隊提供

8月富邦悍將戰績是淒慘的4勝17敗，其中2勝是杰戈先發所拿下來的，但他沒在831洋將大限獲續留，留下的班恩先發2場，壞球率和被安打率都看偏高，看起來威力有限，富藍戈在8月全面崩盤，吞下3敗，防禦率高達9.00，藍力初登板奪勝後連吞3敗，全隊洋投只有羅戈表現比較穩定，今年富邦悍將洋投只拿到15勝，防禦率3.18都在全聯盟敬陪末座。

找回鍋洋投的好處是，他們相對熟悉中職環境和台灣飲食氣候，所以多數球隊都愛找，只是績效有好有壞，「開箱」前請詳閱使用說明書。

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