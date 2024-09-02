日職／養樂多二連霸後低迷不振 高津臣吾聲望由高轉低

2024年日本職棒進入到最後關鍵的9月，攤開兩聯盟戰局，太平洋聯盟軟銀M17，領先居次的日本火腿高達10場勝差，優勝已經進入倒數計時。中央聯盟方面則顯得較為混沌不明，廣島、巨人最為有利，不過去年日本一冠軍隊阪神也尚未出局。

至於墊底隊伍，西武獅隊雖然勝率爬升到3成以上，不過與第五的歐力士之間有高達17.5場勝差，還是很難擺脫太平洋聯盟的墊底位置。中央聯盟則是跟爭冠局勢一樣混沌不明，分居第五、第六的中日龍、養樂多燕子兩隊之間只有3場勝差。

中日龍監督立浪和義3年任期走到最終年，如果帶著連續3年墊底結束，要續任恐會承受龐大質疑聲浪。養樂多燕子監督高津辰吾也有類似的問題，今年很有可能繼去年球季，連續兩年都掉到倒數前兩名。尷尬的是，2021-2022他帶領養樂多完成了二連霸，有這兩年的優勝戰績在身，只是紅利消耗殆盡，季後的去或留之間留下不少變數。

高津臣吾2020年接掌一軍總教練兵符，第一年球季雖然墊底，不過第二年就大躍進，整合投手群成功，加上山田哲人、村上宗隆、塩見泰隆、青木宣親等主力打者串連成功，加上雙洋砲歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）的補強奏效，讓高津臣吾成為養樂多隊史第一名投手出身的優勝監督，並且以4勝2敗擊退當時還有台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）在陣的歐力士猛牛隊，幫助養樂多奪下相隔20年之久的日本一優勝。

到了2022年，養樂多戰力不減反增，尤其是主砲村上宗隆達到生涯的最顛峰，以0.318打擊率、56支全壘打、134分打點成為日本職棒史上最年輕、也是令和第一名打擊三冠王，加速養樂多隊的霸業，高津臣吾帶領養樂多燕子隊拿下中央聯盟優勝二連霸。當時球團很快就在六月就宣布與他延長2年合約，可見重用程度，然而2年合約將在今年底結束。延長的2年任期，高津臣吾不僅未再率隊奪冠，去年與墊底的中日龍無勝差，只以0.001勝率之差避免墊底命運，今年又再度陷入墊底危機。由高走低，可能會讓養樂多球團高層重新思考球隊是否要繼續交在這名二連霸指揮官的手上。

不過，無論續任與否，高津臣吾挾著二連霸的功績，已經是近年來養樂多單一任期內執掌兵符最長的監督。小川淳司2011-2014年擔任監督，之後轉任球團總監，2018年-2019年再度重作馮婦，前後任期6年，不過中間曾經中斷。另外曾經也有聯盟優勝資歷的真中滿（2015-2017年）以及名捕手兼任的古田敦也（2006-2007年）分別只有3年、2年。相較於90年代，野村克也（1990-1998年）以及若松勉（1999-2005年）分別長達9年、7年，近年的養樂多監督任期都顯得較短。高津臣吾把一路低迷的燕子軍團帶到二連霸，寫下隊史難以抹滅的功績，不過這兩年又回到低檔，尤其投手戰力整合不起來，使得好景不常。高津臣吾的聲望由高轉低，就看他是否能在球季最後階段振衰起敝，為自己再添續約籌碼，進而構建90年代的野村克也以及若松勉之後，下一個養樂多長期政權，並且在明年球季有一雪前恥的機會。