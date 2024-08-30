黑曼巴魅力無與倫比 布萊恩對籃球影響跨越世代

8月24日是「Kobe日」也有人稱為「曼巴日」，全世界同時紀念+懷念這位史上獨一無二，影響力跨越兩個世代NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）。

洛杉磯Hotel Figueroa酒店外，建築物兩側掛上巨幅布萊恩人像，中央是2028洛杉磯奧運標誌、標語和NIKE品牌標識。台北街頭也不寂寞，台北市民生社區店家好地方（Good Spot）特別舉辦一場「Kobe Day」展覽，布萊恩收藏家們把個人珍藏布萊恩球衣、球鞋、紀念品、圖像集中在這裡，跟所有布萊恩信徒分享懷念。

8月24日是布萊恩46歲冥誕，他在2020年1月26日因搭乘直升機失事辭世，享年42。布萊恩湖人生涯穿過8號、24號兩件球衣，這兩件球衣迄今仍是Kobe藏家們最寶貴記憶。

湖人特地為布萊恩打造了三座雕像，其中一座是他得81分比賽的復刻(右)，另一座則是布萊恩與女兒吉安娜(左)。 擷圖自湖人官方推特

2028年洛杉磯奧運標誌上有布萊恩品牌標誌，因為布萊恩2017年參與洛杉磯申辦奧運活動，做為洛杉磯申奧最關鍵奧運品牌大使，布萊恩在洛杉磯申奧宣傳影片中最後壓軸演出，極具說服力和感染力。

「洛杉磯舉辦奧運代表多重文化融合，這將會成為奧運史上最美麗故事」。布萊恩做為洛杉磯申奧大使之一，他在遊說國際奧會委員為洛杉磯申奧投下關鍵一票，就像他NBA生涯從不害怕承擔最後決勝一擊，布萊恩永遠充滿自信，投出完美絕殺。洛杉磯申奧成功，布萊恩個人品牌標誌、名字不僅代表洛杉磯，整座城市跟隨布萊恩功勳、湖人、隊魂，成為2028洛杉磯奧運最重要形象。

布萊恩奧運精彩表現剪輯 影片來源：國際奧會YouTube官方頻道

「黑曼巴」是布萊恩另一個綽號，源自布萊恩球鞋品牌創意，靈感來自布萊恩球場上必殺技和超凡絕殺能力，不僅對手無法防守，一擊致勝，乾淨俐落獵殺對手宛如世界最毒最無解的曼巴蛇一樣致命。

如果要挑選一個2000-2020年全球影響力最不平凡運動明星，球場上技藝超群，自信過人，球場外球鞋賣翻，個人魅力和知名度遍及全球，深刻影響當今30-50歲超越兩個世代人們，布萊恩可能超過喬丹和詹姆斯。

即使大多數人對史上最偉大球員（GOAT）認定，不是喬丹就是詹姆斯，但曼巴信徒和Kobe鐵粉始終相信，只有布萊恩才能代表永恆，也只有曼巴精神才能真正詮釋布萊恩生涯、成就、努力帶給球迷無與倫比的力量。

布萊恩：曼巴精神 影片來源：Motivation Room YouTube頻道

「你看過凌晨四點洛杉磯？」這句話是布萊恩千古流傳名言，凌晨四點當所有人都還在睡夢中，布萊恩已經起床苦練，日復一日。

「偉大的定義在於激勵身旁的人，不是獨善其身」布萊恩嚴厲自律近乎變態、苛刻，每天6-8小時刻苦訓練已是日常，布萊恩同樣會用這樣的態度和行事風格要求隊友，用百分之兩百、三百以上的努力，為自己為團隊做出最大貢獻。

「一旦你知道失敗的感覺，你將會決心追逐成功」，在輸球和失敗痛苦尋找自我，重建信心，透過無止境努力付出，為自己創造成功基礎，為團隊帶來成功基因，布萊恩終其生涯一直在追逐成功。

「如果你害怕失敗，那麼你很可能就會失敗」。痛苦不會告訴你什麼時候應該要停止，在你腦中痛苦是微弱聲音，它會試圖阻止你，但如果你繼續前進保持能量與自信，你會得到改變。

「別人會如何記住你或不會記住你，你都要為自己負責，這是你唯一可以控制的事，所以千萬不要掉以輕心」。布萊恩超越自律思維和自我負責認真態度，成就自己也成為後世楷模。

布萊恩從不會被失敗、痛苦、輸球擊倒，相反的，這一切都會成功布萊恩更刻苦自勵尋求突破的養分。

布萊恩留給世人的遺產和精神，永遠受用。