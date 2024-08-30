帶來老派的進攻藝術 德羅展或許就是國王最缺的那個人

2023球季例行賽高居西區第三的沙加緬度國王(勝率5成85)，上季在整體勝率沒有差太多的情況下(國王上季勝率5成61)，在競爭激烈的西區卻僅能屈居第九，季後附加賽第一場雖然大勝勇士，但第二場不敵鵜鶘也開啟了國王的暑假模式。

國王管理階層在今夏最重要的自由球員補強便是找來6屆全明星德羅展(DeMar DeRozan)重返西區。過去休賽期傳出過好幾次德羅展想回加州打球，但總未成真，這次以一紙先簽後換3年7400萬美元，最後一年部分保障的合約內容對國王來說負擔也不大，雖然從32歲的巴恩斯(Harrison Barnes)換成35歲的德羅展，這一換得面臨著先發年紀上升，且防守強度可能隨之下滑的抉擇，但球隊更頃向相信德羅展的到來能替國王增加缺乏許多的自主進攻威脅與關鍵時刻當機時的攻擊終結選項。

在這個三分球當道的時代，德羅展的球風顯得格外老派，大量外線投射不是他的強項，穩穩的中距離兩分，出色的腳步搭上背框翻身跳投是他在場上最優美的身影。過去的國王在關鍵時刻總是欠缺守成能力，無論是遇上進攻當機或是罰球表現糟糕，球隊時常在決勝期節奏大亂而崩盤輸掉不該輸的比賽。這個痛點是福克斯(De'Aaron Fox)、沙波尼斯(Domantas Sabonis)都很難帶領球隊突破的困境。

福克斯在2023賽季入選年度第三隊，也被票選為年度關鍵先生第一名，該季總在第四節挺身而出的畫面讓球迷看個過癮。但上個球季因蒙克(Malik Monk)的報銷，讓福克斯在決勝期遭受更多的防守針對與包夾，迫使他在投籃與突破切入的選擇上也不如過去那麼舒服，以至於整體命中率與攻擊成效有所下滑。一旦主要持球點福克斯被封鎖，絕對的禁區核心沙波尼斯就更辛苦了，平常就做足內線髒活，保護籃板與高位策應的工作，還得在團隊陷入當機時拉出來做為攻勢發動點，或是球送不進去的情況下，辛苦地從外圍想一路殺進油漆區。論個人表現沙波尼斯連續兩季年度第三隊的成績相當優異，但靠著沙波尼斯與福克斯殺出重圍的團隊模式顯然已逐漸吃不開，國王需要新的突破口。

背負著許多期待前來，身為球隊最資深的老將，德羅展能給予國王的援助是利大於弊。一直以來他就擁有聯盟頂級的出色單打能力，招牌中距離是基本，強大的假動作控制與買犯能力，讓他連續四個球季場均罰球次數都在7次以上，生涯更有著高達84%罰球命中率，不枉他製造犯規的能力。德羅展可望替球隊帶來穩定供輸與第四節的得分爆發力以紓解國王在決勝階段可能遇上的乾旱。

沙波尼克、福克斯、德羅展(左至右)的全新組合，可能是一組被低估的三巨頭，有機會大幅改善國王過去進攻當機的問題。 擷圖自國王官方推特

除此之外，他作為持球發動機和隊友間的擋拆也是一大亮點。德羅展優異的自主進攻為他迎來強大的吸怪能力，無論碰到背框進攻時前來的包夾，或是切入吸引到第二、三線的協防範圍縮小，在德羅展動起來打的情況下，他有的是機會找到外圍隊友的空檔。新賽季沙波尼斯、穆雷(Keegan Murray)都可能因此受惠有更多檔拆Roll in或者Pop out的投射空檔。

當然，德羅展的加入會造成他與福克斯、沙波尼斯間的球權配重問題，但是哪支擁有雙核、甚至三核心的球隊又何嘗沒有這項課題須克服呢？看看擁有雙J連線需要吃球權的綠衫軍不也拿到總冠軍了嗎？三個人的場均助攻數顯示他們都不是太獨的球員，一切都等實戰磨合上軌道後會有較明朗的答案。

相信以德羅展解讀戰術的執行力，在沙波尼斯高質量的掩護和戰術設計中跑出無球空檔的出手也不會是問題，這點就像過去在公牛時期和佛西維奇(Nikola Vucevic)的配合一樣，上演過非常多次。

至於防守端，縱然國王失去巴恩斯這名能毫無怨言扛下對手三、四號位又不佔球權的前鋒很可惜，球隊也感謝巴恩斯待了五年半的付出。但為了生存，為了更具有競爭力國王適時做出改變也無可厚非。球隊有年輕且身材相仿的穆雷能培養成下一個有三分球有防守的巴恩斯，加諸在德羅展身上需要對位的防守壓力，相信國王會透過換防，一些策略性的安排，盡量保護到35歲的德羅展，讓他的最大效益發揮在進攻端甚至是留待決勝階段。

巴恩斯(左)在與德羅展(右)的三方交易中被送到馬刺。他在過去5年半為國王做出重大貢獻，近兩個球季還是全勤出賽，功勞與苦勞都不該被忘記。 美聯社資料照片

總的來說，國王許久沒有迎來這麼大咖的自由球員轉隊，德羅展雖然年屆35歲，但沒有人會質疑他頂級的進攻破壞力，連續11個賽季場均得分在20分以上，他的技術與經驗傳承一定也能帶給球隊關鍵的幫助。即便加入了德羅展不會讓國王一舉躍昇為爭冠級別的強隊，但是重返前年狀態力拼西區前三，甚至在季後賽能走得更遠，可以說是增添不少本錢。期待離開大學賽場後首次重返加州打職業的德羅展能在他個人生涯後期激出甚麼樣的火花。