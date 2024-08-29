大谷翔平的史詩級球季 別忽視另外四位球員的偉大紀錄

以大谷翔平目前的速度，他今年正朝向前無古人的50-50俱樂部邁進（現在進度是51-50），他今年全壘打進度每個月都很穩定，除了六月份特別高（26場比賽12轟），但盜壘數則拉尾盤，在明星賽前94戰，盜壘23次；但明星賽後35戰就盜了17次壘，尤其是八月份，也許是因為打擊率比較低，大谷上壘後就卯起來跑，23場比賽就盜了12次。

而且大谷的41轟也是國聯第一，近一百年來只有四位聯盟全壘打王的盜壘數能破30，更不用說50到了。

林煒珽／製表

大谷還有一項紀錄要挑戰，那就是連兩年全壘打王，但是在不同聯盟。去年還在天使隊的大谷是美聯全壘打王，今年轉戰道奇又領先國聯，在歷史上還從來沒出現過這種案例，就連能在美聯和國聯都拿全壘打王的都屈指可數，自1900年以來，就只有三位神獸能辦到，就是麥奎爾(Mark McGwire)、麥格里夫(Fred McGriff)和出生在十九世紀的克勞佛(Sam Crawford)。

事實上2024年是個神奇的打者之年，除了大谷以外，根據資深棒球作家史塔克（Jayson Stark）的整理，還有這四人可能創下難得一見的紀錄。

索托 影片來源：美國職棒YouTube官方網站

史塔克在本季開打前就預言索托是洋基隊自從貝比魯斯後最成功的交易，當時可能沒多少人同意，現在事後諸葛，果然他鐵口神算。如果索托在九月份仍然維持他前五個月的進度，他今年會交出9.7的WAR值和OPS+ 189的可怕數字。多可怕？在活球年代，能夠在交易到新球隊後，能多貢獻九勝以上，攻擊指數超過聯盟80%以上的人，只有一個，就是貝比魯斯，1920年的11.9 WAR和OPS+ 255。任何時候你的名字能和貝比魯斯相提並論，你都非常了不起。

索托＋賈吉 影片來源：美國職棒YouTube官方網站

貝比魯斯後來在洋基與小他八歲的鐵馬賈里格組成了洋基著名布朗士區炸彈客，而今年的賈吉和索托就是現代版的炸彈客連線。FanGraphs著名的進階數據wRC+是大聯盟近年來用來評斷打者貢獻度的重要指標，而今年排名第一的強打就是法官，225（跟其他的有＋號的標準化數值一樣，聯盟平均值是100）；第二名就是索托，185，大谷的170只排第四。索托還是因為最近六戰23支3，只有一支長打，從原本的191掉下來。如果我們用190-190俱樂部來尋找歷史上這種級數的強打連線，只出現過一組人，答案...............對，就是魯斯和賈里格。

林煒珽／製表

而且這兩人不只長打能力超強，還超級能選球。索托的109次保送是大聯盟第一，法官的108次緊追在後，第三名的史瓦伯還差他們兩位起碼17次，按照這兩人的進度，索托今年會選到134次保送，法官則是132次，而歷史上有沒有過一對隊友在同一年都選到130次四壞球？答案是沒有。又能打又能選，這真是投手的惡夢。

這兩人還有一項技能，全壘打。法官的51轟獨步大聯盟，索托的37支在美聯也排第三，兩人加起來的全壘打產量為88支，還有九月一整個月，合計百轟應該近在咫尺。你覺得兩人合計百轟很容易？那你真的是被這些強打者近年的表現寵壞了，歷史上只出現過五對隊友辦到過。

林煒珽／製表

惠特 影片來源：美國職棒YouTube官方網站

這位三拍子的皇家少主在明星賽後打擊率高達4成08，衝刺速度全大聯盟最快，防守出局數貢獻值贏過大聯盟所有內野手，不辜負皇家隊給的七年一億4800萬合約。而他可能締造的紀錄是140-220，這是指140分得分和220支安打。以惠特目前的速度，他今年可望得到141分，打出227支安打，上一位加入140-220俱樂部的成員，是88年前的Charlie Gehringer。而近百年來，也只有另一位美聯打者能達成這紀錄，就是賈里格。

得分需要隊友支援，但全壘打和盜壘不用，惠特也正朝向30-30邁進。大家的目光都被大谷過於耀眼的50-50挑戰吸引過去，但惠特也在自己的領域內燃燒，更何況史上這些140-220俱樂部成員，都沒有30-30的加持。惠特的全能性讓他成為能挑戰這種難得紀錄的最佳人選。

四、迪拉克魯茲

迪拉克魯茲 影片來源：美國職棒YouTube官方網站

講到迪拉克魯茲，大家一定第一個想到他的快腿，但他到底有多快？他比第二名的大谷多盜了21次，然後你知道他的長打率比Teoscar Hernandez、弗里曼、史瓦伯等人都高嗎？迪拉克魯茲今年有機會締造一個另類的20-20俱樂部，就是當上大聯盟盜壘王，贏第二名20次以上，還能打20轟的。現代棒球最強的盜帥韓德森曾經三度達標20-20，但他卻沒達成上面的條件，因為那三次他都是在美聯贏第二名20次以上，但他卻輸給國聯的柯曼（Vince Coleman），所以這三年韓德森都不是大聯盟的盜壘王。

迪拉克魯茲還有一個紀錄可挑戰，就是當了大聯盟盜壘王，還是全隊最會打全壘打的人。他目前22轟是紅人隊最多的，而歷史上最後一次解鎖這成就的人是1958年巨人隊的威利梅。至於上一個以游擊手身份完成的，那就更久遠了，1908年海盜隊的華格納（Honus Wagner）。

今年的打者太神奇了。我們搬板凳等著看各種紀錄發生吧！