中職／洋投成中信不安因子 想爭冠得先戰勝韓國挖角傷害

又有中職洋投在球季還沒結束之前就被韓職買斷離開台灣，中信在27日正式宣布與洋投艾士特達成合約買斷協議，艾士特隨後加入起亞虎，這也是中職被韓職在季中挖角的第9名洋投，從21年到今年，更是連續4年都有洋投在球季中離隊加入韓職。

21年是味全重回中職後的首個一軍賽季，陣中強投布里悍在3、4兩月表現優異，先發8場投出4勝1敗0.60防禦率的成績，是味全當時的王牌，不過4月底被先前效力過5年的培證英雄買斷其合約重返韓職；隔年則是中信的象魔力，象魔力在21年9月加入中信，22年上半埸出賽15場，拿到7勝5敗，防禦率僅有2.56，還獲選為4月投手MVP，7月中被SSG登陸者挖角離台；23年同樣也是先前有韓職經驗的威達爾被老東家斗山熊挖角回去，威達爾離台前先發12場，5勝5敗，防禦率是3.30，他也是這幾人中唯一隔年續留韓職的球員。

上述3名洋投當年在中職的投球成績都不錯，離開對於所屬球隊當然會有影響，但味全當年才重回一軍，對戰績的要求度並不高；而中信及樂天陣中還有其他本土及外籍先發投手能補上輪值空缺，該季的戰績並沒有因為強力洋投被韓職挖角而崩盤。

23年勝騎士的離開就對統一造成比較大的傷害，勝騎士離台前出賽10場，投出8勝1敗1.44防禦率的優異成績，是統一能拿到上半球季冠軍的大功臣，他在7月初加入起亞虎，球隊少了王牌先發，加上羅昂又受傷缺席整個下半季，洋投三本柱僅剩布雷克獨撐，牛棚也因過度使用而表現不如上半季，統一因此在下半季一度墊底，最終在季後賽第一輪就不敵樂天，雖說不是勝騎士一個人造成這麼大的影響，但有時陣容變動、氣勢扭轉所造成的漣漪效應就是這麼奇妙。

勝騎士在2023年上半球季結束時轉投韓職，統一獅下半季戰力馬上就受到影響。 聯合報系資料照片

艾士特去年7月加入中信，先發12場投出6勝5敗3.28防禦率，今年出賽20場，成績是更進步的10勝5敗2.77防禦率，是中信目前唯一的10勝投手，且也是左投，對球隊的重要性不言可喻，雖然球團對艾士特離開早有準備，要把傷害降到最低，但仍有很大的影響。

艾士特離開後，中信陣中還有猛登、克迪、德保拉、象魔力、象騎士這5名洋投可選擇，前2人的投球內容與艾士特相去不大，不太需要擔心；德保拉今年的壓制力不如往年，即使先發13場還有6勝4敗3.57防禦率的成績，但8月只出賽一場，雖然投球內容不錯，狀況仍需觀察；象魔力及象騎士則都未曾在一軍出賽過，象魔力歷經開刀復健，6月中才開始在二軍投球，內容不算理想；象騎士在二軍出賽4場，內容雖不錯，不過畢竟在831大限前只會登板一次，有點開福袋的味道，無論最終抉擇為何，能否補上艾士特留下的先發戰力空缺都是問號。

德保拉今年壓制力下滑，也不一定會在中信最終留下來的名單內。 聯合報系資料照片

洋投以外，中信其餘在本季曾擔任過先發的本土投手如魏碩成、鄭凱文、余謙、徐基麟及盧孟揚等，不是因傷或是投球內容不佳而無法提供穩定的貢獻，也是中信在艾士特離開後，先發戰力拉警報的另一原因。

中信目前暫居下半季龍頭，在這個時間點，陣中最強洋投轉投韓職，對球隊要爭奪下半季冠軍來說實在不是件好事。