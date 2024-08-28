中職／球風快、狠、準　古林睿煬接棒最強本土王牌

今年確定是中華職棒勝投王潘威倫的最後一個球季，他將於9月在大巨蛋進行引退賽，正式告別21年的職業生涯。無論是否可以如願達成150勝的里程碑，他都將是名人堂等級的投手，而且短期之內還沒有其他本土投手可以挑戰百勝，讓他的榮耀更顯難能可貴。潘威倫脫下戰袍後，誰能接棒素有「投手王國」的獅隊本土一哥，則成為焦點之一。

為了維持投手王國之稱，一直以來統一對於好投手在選秀會毫不謙讓，積極補強多位業餘好手。自2013年開始就陸續選入江承諺、陳韻文、林子崴、宋家豪、施子謙、古林睿煬及林詔恩，另外還帶走旅外歸國的胡智為及宋文華，除了宋家豪選擇旅日外未加盟，其餘多位好手盡入獅隊手中。即便今年走了江承諺及施子謙，他們還換來郭俊麟，顯現對於打造投手王國的特別熱愛。

在經過多年的調整及嘗試後，獅隊王牌接班人的態勢越來越明顯，目前以胡智爲及古林睿煬最有機會。回台後就扛起重任的胡智爲，擁有一顆極品變速球，搭配快速直球、滑球及曲球等多種球種，加上又有「小嘟嘟」稱號，原被認為最有機會成為接班人。不過他表現不夠穩定，有時球路太過平滑，反而成為挨轟的目標，加上肩傷所苦，近期才回歸一軍。

胡智為(右)與潘威倫(左)因為身材相似，長期以來有小嘟嘟的稱號，可惜穩定度不夠，要當王牌還需要多調整。 聯合報系資料照片

更加年輕的古林睿煬畢業於棒球勁旅平鎮高中，曾被名嘴誤稱從小體弱多病。雖沒有描述的這麼誇張，但他確實曾患有投球失憶症，所幸青棒時期調整後越投越好，在高三時已是當時最佳高中投手。2018年季中選秀會被統一以第一輪第二順位選入，而且簽下簽約金550萬，加上激勵獎金150萬，總額700萬元的破紀錄合約。

球團的養成計劃往往影響球員的生涯，許多優秀投手在業餘已相當疲勞，進入職棒後又太快被賦予重任，以致手臂過度使用，成為曇花一現的球員。與古林睿煬簽下一份大約後，獅隊對他擬定一套極具耐心的規劃。給出超過一年的時間讓他進行調整、養傷及強化體能，直到2019年9月27日才正式開箱，但當年就一場限定。只可惜2020年他又受到傷勢影響，一二軍僅出賽8場，直到2021年他才算正式投入戰場。

經過保護的古林睿煬得以從舊傷中恢復，身體狀況也可以負荷職棒強度，最終破繭而出。滿血回歸後，在熱身賽就投出超過150KM的球速，讓他成為開幕戰先發，不過他依舊是受到保護，投滿100局後就必須關機，即便錯失台灣大賽機會也不躁進。

原本稚嫩的古林睿煬在經過獅隊有耐心的保護後，沒有讓教練團失望，已經蛻變成為霸氣十足的王牌投手。 聯合報系資料照片

古林睿煬的球速持續在進步，目前最快可達157KM，在中職本土僅次曾峻岳。而且他不僅是有速度，球質水準佳且具有尾勁。昔日控球不穩的問題也獲得改善，BB9從前三年3.7大幅進步到1.65。「快、狠、準」的球風讓打者難以掌控，給對手高達30.6%的揮空率，造就他聯盟最高的三振率，K9值高達10.9。對手在根本掌握不到球的情況下，他的防禦率1.66及ERA+240目前都高居聯盟第一。

古林睿煬目前拿下7勝，有機會成為繼2018年施子謙之後，獅隊再出現的10勝本土投手。另外他的防禦率非常低，可能成為2009年潘威倫後，統一第二位本土防禦率王。而且他也有機會挑戰楓康創下的先發投手最低防禦率1.61，或林恩宇投出的本土紀錄1.72。只要他保持健康，他的球速、球威及準度都足以讓他成為難以攻破的王牌投手，將可以接棒嘟嘟，成為新一代本土最強王牌投手。