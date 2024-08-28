林多下半季急起直追 大谷翔平拚MVP添變數

道奇隊球星大谷翔平今年專注於打擊，美國時間24日再敲本季第41發全壘打，有機會達成聯盟史無前例，由指定打擊身份奪得年度MVP獎項的殊榮；但也正是因為不必上場守備，大谷的累積成績必須「足夠優秀」，優秀到與其他競爭者拉出顯著差距才有機會創造歷史；而下半季手感火燙、紐約大都會隊的游擊手林多（Francisco Lindor）就是最具威脅的競爭者。

根據《Baseball Fangraphs》的勝場貢獻值（fWAR，Wins Above Replacement）計算，林多本季的WAR來到6.4，意即相較板凳等級的球員，林多能替球隊多帶來6.4場的勝利，已經超車大谷翔平的6.1以及紅人隊新星克魯茲（Elly De La Cruz）的5.6；但若觀察傳統數據，林多的 .269/ .341/ .490、27轟、78分打點、OPS .831，與大谷的 .294/ .379/ .619、41轟、94分打點、OPS .998相比，顯而易見地，各項數據都是後者更好，甚至說兩人根本不在同一層級，之所以WAR的計算結果會相去不遠，是因為這數據除了進攻和跑壘，還考慮了防守上帶來的價值。

大谷翔平雖然以史上最快速度加入40-40俱樂部，但是想要拿下國聯MVP的話，仍然不能高興得太早，俱樂部其他5位成員也只有坎塞柯和亞古納在該季贏得MVP。 美聯社

WAR可說是近代棒球衡量不同位置球員最具代表性的指標了，其計算相當複雜，且各家公式並不一致，如《Baseball Reference》（常稱bWAR）與《Baseball Fangraphs》就有些許差異，但兩者的目的殊途同歸——那就是量化各個守位球員的綜合價值，而不同的守備位置，依照防守難度，帶來的加權也不盡相同，稱為「守備校正」，比序如下：捕手＞游擊手＞二壘手＝三壘手＝中外野手＞右外野手＝左外野手＞一壘手＞指定打擊，當中游擊手能在每162場出賽中獲得＋7.5的調幅，而指定打擊由於不必上場守備，校正後為—17.5；除了進攻火力，林多同時也是位出色的防守者，本季的防守數據UZR為2.2、防守範圍的評估指標OAA更是高達14（聯盟前1%）；一來一回下，造就了林多在WAR計算上與大谷差異縮小、甚至超車的情形。

林多的防守是非常出色，為他的WAR值貢獻了很高的分數，這讓他成為國聯MVP的熱門候選人之一，成為大谷翔平的強力競爭對手。 美聯社

說完了WAR值大致的計算概念，讓我們回歸正題：下半季的林多有多狂？明星賽後的162個打席中，繳出 .311/ .370/ .581的打擊三圍、10發全壘打、26分打點、OPS .951，135的wRC+是生涯最佳；有趣的是，若以隊友伊格列西亞斯（Jose Iglesias）發布的單曲「OMG」為分野，林多在期間內繳出全隊最高的156 wRC+；當然，能繳出頂尖數據不單只靠靈氣，還仰賴他在擊球品質上的提升：包括13.3%的Barrel%（生涯平均7.7%）以及48.0%的HardHit%（生涯平均40.2%），兩項數據都創下生涯新高，讓球隊在預期重建的今年，帶來衝擊十月戰場的一線希望。

林多在明星賽後狂趕進度，在上周達成達成生涯第三度25轟-25盜里程碑。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

被球迷稱為「微笑先生」（Mr. Smile）的林多，是位左右開弓的打者，難能可貴的是，無論對上左投或右投，他的表現同樣出色，對戰OPS分別是 .893與 .803；而本季的他有更多時間擔任陣中開路先鋒，這改變為他的進攻火力帶來奇效，在409個打席中打出 .302/ .374/ .544、20轟，以及 .918的OPS；其中最有感的進步，在於他面對滑球時的進攻效率，由於左右開弓的優勢，林多永遠是站在投手相反方向的打擊區，而他也相當擅長狙擊鑽往打者內角的球路，對戰xwOBA高達 .419；如果投手投出內角、卻未鑽出好球帶的引誘球，對林多來說與紅中並無二異，他有能力將其一棒掃向外野看台。

林多面對左/右投手時的對戰平均擊球初速，可以看出他在應對內角球相當有一套，尤其是內角低、且沒有鑽出好球帶的滑球，他甚至能掃出媲美肉包球的擊球初速。 擷圖自MLB官方網站

那麼，回歸現實面，林多真的有機會與大谷爭奪年度MVP嗎？先說結論：機率微乎其微。以現代棒球來說，進攻的重要性遠遠超出防守端，而兩人的進攻端差距甚巨；即便WAR值的設計納入了防守端帶來的價值，但兩人進攻能力上的差異，已經不是優秀守備可彌補得了的，更何況大谷又在近日達成了40-40（40轟40盜）的里程碑，無論是傳統、進階抑或是印象派，林多要在接下來的一個月翻盤，可謂難如登天；只能說，在響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）因傷倒下後，國家聯盟再無球員能阻擋大谷翔平的MVP連霸之路。