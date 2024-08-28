中職／台北市立棒球場憑弔無門 難怪「台灣沒有棒球文化」

今年日本棒球界有許多「週年節慶」活動，包括巨人創隊90週年、樂天創隊20週年、日本火腿企業接手球隊50週年，中日體育報紙創刊70週年，還有比職棒更悠久的阪神甲子園球場「聖地」100週年大慶典等等。這些節慶讓今年日本的棒球圈相當熱鬧，各類慶祝活動或周邊商品更是琳瑯滿目。

相對而言，今年中職中信兄弟，含前身兄弟象其實也迎來了創隊40周年紀念，但目前傳出的官方相關紀念動作卻非常少。和前述巨人、樂天直接更換紀念隊徽更是不能比。連棒球圈內資源最多的職棒球團尚且如此，正凸顯了台灣棒球圈內，對於棒球文史不夠重視的陋習。

再以日本為例，前述甲子園球場迎來100週年紀念，而在甲子園球場誕生的1924年之前，舉辦全國中學棒球賽事（等同今日高校野球全國賽）的豐中球場和鳴尾球場，其實都有設立相關紀念碑、說明板等等物件。如豐中球場一帶雖以成為住宅區，但仍在原址保留了「高校野球發祥之地紀念公園」，除了紀錄球場歷史、首屆賽事參賽學校、相關人員大名之外，另外還設置了一面牆壁，標示著歷代大會冠、亞軍球隊校名，至今仍然不斷更新，並沒有因為賽事已經完全移轉至甲子園，就完全遺忘掉前兩座球場。

豐中球場現今成了「高校野球發祥之地紀念公園」。 科科任／攝影

然而，今年的中職賽季多了個台北大巨蛋球場，屢屢創造票房和話題，但也不禁讓人想問：過去如同豐中球場一樣，曾經承載早期台灣球迷無數記憶，冒雨請願才有大巨蛋的「台北市立棒球場」今安在？原址改建為棒球以外的場館也罷，就像豐中球場現在也成了住宅區。問題在於片瓦不留，一點紀念性質的物件，可以訴說當地棒球歷史意義的東西都難以找到，彷彿不曾存在過一般。想像如果同樣的狀況，過了三、五十年後，洲際球場、天母球場乃至於大巨蛋都不復在，且一丁點東西都沒留下，豈不讓當今我輩的球迷心寒。

說到甲子園或其他兩座球場，它們都是在關西。而關西過去還有阪急勇士（現歐力士）、南海鷹（現軟銀）兩支職棒球隊，儘管這兩支球隊後來都轉賣給其他企業，曾經的主場也都已經拆除，但前者的西宮球場現為大型商場「阪急西宮花園」，其中四樓空中花園的一角，依然保留了當時球場照片，及對應當初球場本壘版的位置。五樓則設置隊史介紹區，包括過去西宮球場的模型，奪冠獎盃、錦旗，入選野球殿堂的創辦人小林一三、日職盜壘紀錄保持者福本豐的紀念牌等等。

「難波PARKS」保留的大阪球場本壘原址。 科科任／攝影

南海隊前主場大阪球場，現在同樣變為大型商場「難波PARKS」。這裡同樣能在其中一個入口處找得到本壘版，並且同樣設有隊史展區，介紹鶴岡一人、野村克也、杉浦忠，還有台灣原住民出身的岡村俊昭等等歷代球星。這兩家企業即使都在1988年退出職棒，如今過了將近四十個年頭，新世代球迷肯定都沒實際看過這兩支隊伍，甚至當時的員工應該都有不少人已退休享清福，但依然能藉由這樣的足跡傳承歷史，更別說是還在經營的球隊了。

日本本來就是相當重視歷史文化的國家，就算不是甲子園或職棒球團，很多在地以學生和業餘賽事的球場，往往也會以當地的棒球史、棒球人物為主體留下些紀念性質的東西。例如熊本縣的水前寺棒球場有「打擊之神」川上哲治展示間，沖繩縣奧武山公園球場設有不常態開放的沖繩棒球歷史館，京都西京極綜合運動公園設有「鐵人」衣笠祥雄雕像和介紹在地棒球名人京都野球殿堂，以及體育名人資料館，北海道旭川的花咲公園棒球場直接以三百勝投手命名為「Starffin球場」並設立銅像等等，藉此作為一個引信，保留在地的棒球文史記憶，提供深度球迷追尋。

西京極綜合運動公園的「鐵人」衣笠祥雄雕像。 科科任／攝影

相比之下，類似的文物展示、歷史回顧的實體物件，往往比較難在台灣的棒球場館找到。雖然也不能說完全沒有這類棒球紀念相關的景點，要找還是有名人堂花園大飯店，或者嘉義的KANO主題園區等等地方。不過像是後者在GOOGLE上搜尋，多數文章重點卻擺在在介紹園區內滑草場和溜滑梯，而非和棒球脈絡的連結，結果只是徒具名號而已。過去台北大巨蛋在興建時，據說一度有要仿效日本野球殿堂，設立完整的棒球博物館之計畫，且已經蒐集不少文物，奈何計畫並未實現。

近年來，中職有一些重視啦啦隊為主的行銷宣傳策略，偶爾會遭批評是漠視棒球棒球。但其實問題並不在經營啦啦隊或其他行銷部分，而是包括球團在內，有關單位對歷史不夠重視，導致作為一個台灣球迷，就算想要追尋台灣棒球文史更深層的東西，就會發現無論是相關書籍、紀念館、銅像或碑等等的紀念地標少之又少，想要探索這類深層內容，也往往無從下手。就算用比較市儈的角度來講，像甲子園100周年一樣，借「紀念」之名設計相關LOGO，順便印在各類周邊賺一票懷舊財，何嘗不也是一種能換取實質利益的考量方向，卻很少看到檯面上願意去做。

當然，還是有些少數讓人感到欣慰的動作，像是近來味全龍有在天母球場，設置一小區展示部分球隊歷史，包括今年林智勝的300轟以及過去三連霸照片等等，另外還有台鋼願意挖出台灣大聯盟，特地舉辦雷公日等等。雖然還不多，至少立意良善值得鼓勵。名球評曾文誠曾沉痛批評「台灣沒有棒球文化」，只能說這部分的缺憾，就看當事者能不能想通了。