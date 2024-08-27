沒空間又缺籌碼 湖人還能幹什麼大事？

今夏除了流失兩名輪換主力普林斯、丁威迪，湖人沒有任何補強，自由市場毫無所獲，所有交易談判全部停擺。原本湖人理想幾個交易對象，七呎中鋒瓦藍邱納斯去巫師，老鷹後衛墨瑞被送到鵜鶘，前鋒勇士射手湯普森被獨行俠攔截。

沒薪資空間，缺交易籌碼，開季15人名單已滿，湖人依舊只能靠詹姆斯、戴維斯兩大超巨，以及瑞夫斯、羅素、八村壘、范德比爾、文森、伍德幾名角色球員支撐。天賦更少，三分不靈，防守下滑，詹姆斯和戴維斯必須承擔更多，湖人還能幹什麼大事？

對湖人來說一切都很艱難，美國ESPN和B/R兩大知名媒體季前排名都把湖人排西區第10-12名之間，湖人季前預測44勝，比上季47勝更差，仍需要透過附加賽，才有機會打進西區八強季後賽。湖人上季透過附加賽拿下西區第七，季後賽第一輪1：4被金塊連續兩年淘汰。

湖人新球季的展望有苦難言，緬懷一下過去的美好時光可以讓心情好些。 擷圖自湖人官方推特

即使湖人在自由球員和交易市場「束手無策」，處處撞牆，但交易傳聞還是不少，可信度不高。

近來關於湖人的交易傳聞

1、湖人試圖交易巫師小前鋒庫茲馬。

2、湖人想要換回鵜鶘小前鋒英格倫。

3、湖人還在肖想拓荒者小前鋒葛蘭特。

4、湖人只能跟公牛談談後衛拉文，試探交易可能性。

湖人當初為了得到衛少，不惜代價打包庫茲瑪在內的三位好手去進行5隊大交易。現在庫茲瑪成氣候了，湖人想找他回來，卻提不出相應的籌碼。 美聯社資料照片

從交易傳聞可以看見湖人非常想要一個「場均20分」鋒線，有高度、運動能力可補防守、對位之失，徹底改變湖人在季後賽防守、對位漏洞，迅速提升爭冠競爭力。但湖人自己陷入交易泥沼，湖人一直希望把先發後衛羅素擺進交易包，送走連續兩年季後賽表現「凸槌」的羅素。

羅素上季例行賽場均18分、6.3助攻，三分命中率4成1，投籃命中率4成56，相當夠水準。但季後賽場均14.2分、4.2助攻，三分命中率3成1，投籃命中率3成8，季後賽表現下滑至少一個檔次，更糟的是防守不行對位吃虧，追防繞掩護太慢，湖人主要板凳和角色球員都彌補不了這樣的防守漏洞。

湖人幾乎所有交易包都想要同時「出清」羅素，卻又不想送出一個首輪籤，直接導致談判破裂。羅素在交易市場行情幾乎「崩盤」，沒有球隊想要接收。要收可以，再送一個首輪籤，湖人當然不肯。更糟的是這些交易談判對手，他們更想要的球員是瑞夫斯，不是羅素。

湖人一直想送走後衛羅素，並換回不錯的球員。可惜湖人算盤打得精，市場上卻沒有球隊願意買單。 美聯社資料照片

除了交易談判屢屢碰壁，交易談判戰略拙劣，湖人另外自廢手腳操作是七月初用四年3200萬美元續約替補後衛射手克里斯帝(Max Christie)。

克里斯帝上季場均4.2分、2.1籃板(出賽67場，場均14.1分鐘)，擁有不少機會，但始終未能站穩輪換證明自己，上季季後賽第一輪對金塊甚至一場沒上。沒想到湖人竟然用四年3200萬美元率先留下克里斯帝，最後一年還是球員選項，全世界都看不懂湖人操作決策。

湖人手裡原本只有一個出不了手燙手山芋羅素，現在又多一個無法出手克里斯帝，兩人年薪加起來2600萬美元，湖人直接自己套牢。羅素遭遇球隊這樣的待遇，處境尷尬，湖人休息室所有人心知肚明，打球心態和感覺肯定不會好，他是不定時炸彈。克里斯帝合約同樣會給球隊帶來負面情緒和影響，只是大家都不能說。

湖人今夏自由球員市場和交易操作都是「負分」，球隊流失天賦，羅素在湖人前途充滿變數，湖人只能期待上季四名主力輪換傷兵伍德、文森、范德比爾、瑞迪許都能健康歸隊，打出更好狀況，扮演出色角色球員。

詹姆斯(左)和戴維斯(右)打得再好，湖人也很難走得太遠，一定要有其他多位球員能挺身而出，湖人這個球季才有希望。 擷圖自湖人官方推特

湖人現在最大問題已經不是菜鳥教練瑞迪克的執教經驗和能力展示，而是球員心理和團隊凝聚力遭受極大挑戰，一個失衡、不夠團結、欠缺信心的團隊，很難突破現況和各種困境。

湖人新球季除了打「父愛籃球」還能幹什麼大事？ 天佑湖人。