大谷翔平40轟球價值不菲 大聯盟如何驗證真假？

美西時間8月23日洛杉磯道奇隊球星大谷翔平創造紀錄，以史上最速達標單季40轟40盜，而且戲劇性發生於9局兩人出局滿壘、兩隊平分之際，大谷翔平贏了面子也贏了裡子，英雄傳說四處歌頌著，但創紀錄的球一度不翼而飛？至今確認被球迷布恩提歐（Troy Buenteo）撿走，想想這是支再見滿壘全壘打，還是大谷翔平生涯首回，又是史上第六位「40轟與40盜」的壯舉紀念球，價值不菲啊！這篇我們談談大聯盟如何認證、價值多少錢。

有時候，意外就是一連串小失誤造成，球失蹤是一瞬間的事。當9局下所有人因這支全壘打沸騰，電視鏡頭立刻轉到大谷方向，所以沒人關注球此刻去哪裡了？相關人士透露現場很混亂，來不及把球找回來交到大谷手中。回到8月23日晚間與坦帕灣光芒隊之戰，大谷瞄準第一球就大力揮棒，球筆直飛越右外野側看板，從那時起就是意外開端。

幸好在4局已達成40次盜壘壯舉，不必擔心激情球迷入場把那個二壘壘包給偷走。只是，最關鍵是光芒隊外野手做了蠢事，當那顆從右外野看台的球彈回球場內，希瑞（Jose Siri）把球投向看台觀眾，而這球輾轉落在布恩提歐的手裡。賽後，大谷接受採訪被問到如何處理，眾人才察覺球的下落不明，他本人說：「我不太清楚！比賽結束後我就直接來受訪。」根據媒體說法，拿到球的布恩提歐正尋找認證，如何處置還沒想好。

沒有比用再見滿貫砲來完成40-40更好的選擇了，大谷翔平一直在告訴球迷「什麼才是驚喜」！ 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

我們來談這顆球可能價值，《洛杉磯時報》記者夏肯（Bill Shaikin）曾撰文報導，大谷翔平 2021年擊出的一顆界外球，在紀念品店開價1.5萬美元。遺跡（Heritage）拍賣公司主任艾維（Chris Ivy）提過，大谷翔平在道奇球場第一發全壘打球價值10萬美元。所以，我們可相信意外拿到那顆紀念球的觀眾將獲一筆意外之財。

以上數字都算保守，一顆球的價值端視拍賣市場開價，所以可能高也可能低。舉例來說，退役球星麥奎爾（Mark McGwire）1998年9月27日單季第70發全壘打的球，曾被球迷以300萬美元代價售出，收藏者是漫畫家麥法倫（Todd McFarlane），當時創下職業運動史最高價定槌的拍賣品。時間軸再往後推，准名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）2022年敲生涯第700發全壘打，循運動拍賣公司戈登（Goldin Auctions） 擺上市場競標，33次出價以36萬美元成交，可見價格相當浮動，只能說大谷的這顆球幾萬美元跑不掉。

我們再來探討，球長得都一樣，道奇隊要怎麼判斷眼前的這顆球，是不是實際被大谷翔平敲出去的那一顆？我先講個小故事，2021年紐約大都會隊簽來大咖球星林多（Francisco Lindor），他加盟後所敲的第一發全壘打別具意義，球被31 歲的球迷蘇利文（Colin Sullivan）撿到，他以偷天換日的手法將球塞進口袋，再將另一顆球扔回球場內給工作人員。球撿回休息區時一眼被聯盟的認證員拆穿，立刻折返找蘇利文討球。

找回具歷史意義的球，大聯盟早有行之有年的驗證機制，最早可追溯至2001年，那時有人舉報聖地牙哥教士隊主場內，出現假的昆恩（Tony Gwynn）簽名商品，一度驚動FBI聯邦調查局介入。調查終結，檢方披露市面多達四分之三的簽名商品是假貨，搖撼大聯盟的聲望與商業發展，促使高層不惜代價成立專職認證機構，確保聯盟每一件物品是真。

Jose Siri threw Shohei Ohtani’s 40-40 ball back into the crowd 😭 pic.twitter.com/MTRhxQRzet — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 24, 2024

大谷翔平的40轟球被光芒外野手希瑞扔給球迷，道奇球團與大聯盟官方正嘗試找回這顆球，而如何認證其實都有方法，外界難以拿普通球濫竽充數。

影片來源：Jomboy Media 推特

龐斯納（Michael Posner）就是大聯盟認證和紀念商品總監，他接受訪問說：「那個時間點，驗證是一紙證書，但只要一台印表機誰都能印出來。我們需要的是一套系統，讓球迷相信手上的那顆球，具有絕對公信力驗證。」2003年起計畫啟動，多年來大聯盟驗證過百萬件物品，從球衣、球到木棒等，甚至還涵蓋到球場椅子、砂土等。今日，買官方簽名商品的球迷，在驗證物品上會取得內建編號的雷射貼紙（Hologram），只要上網登入，就可確認物品的真實性與詳情。舉例來說，如果手上拿一顆官方用球，網站會顯示球哪一天拿來比賽、飛行距離、擊球速度，聯盟掛保證是認證品。

認證人員球季期間分布於全美各球場，逐一列出項目表鎖定可能的紀錄，譬如辛辛那提紅人隊瓦托（Joey Votto）生涯第 2000安、或者卡布雷拉（Miguel Cabrera）第500號全壘打，以及鈴木一朗第3000安的球。當然，有時也有意外的紀錄，如亞利桑那響尾蛇隊菜鳥吉伯特（Tyler Gilbert）生涯初登板那天，突然投出一場無安打比賽。認證員與他本人面談，敲定哪些物品需認證，可能是球衣、手套、球、釘鞋都列入。

這是件苦差事，認證團隊必須做許多事包括寫報告。龐斯納感慨說：「這不是坐下來看球賽，或跟人聊天那麼簡單。」當事人要有犀利觀察力，得用眼睛判斷真偽，到底球僮送回的是否為紀錄用球，假設你信以為真翌日卻有另一顆球在電子灣（eBay）拍賣，你就工作不保了！此外，球不可能不離開視線，像這次大谷翔平的球又彈回場內、被外野手扔出去，驗證人員得採取行動防堵不法。

一般來說，像大谷翔平這種大紀錄誕生前夕，認證人員有方法「跟踪」特定一批球，在上面做隱蔽性記號，一旦主角上場裁判就更換有「標記」的球。龐斯納解釋：「關鍵紀錄的用球上都有做過肉眼難辨的記號，甚至在一般光源看不出來，我們已使用好一段時間。」所以，這顆球到底流向何方？除非這位幸運球迷打算擺在家中玻璃櫃或保險箱永遠收藏，否則一旦進入市面，就會有聯盟人員前往一辨真偽，那有可能被沒收嗎？其實不會，取而代之是一連串斡旋，有可能以大谷翔平的簽名球棒、球衣甚至與本尊見面犒賞，但那顆球除非大谷說不要，否則都有安慰獎的談判空間。