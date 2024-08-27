中職／球隊體質差、教練又幫倒忙 悍將未來還看不見希望

富邦7月底在大巨蛋的3場主題日系列戰橫掃台鋼，單週全勝，戰績登上龍頭，當時不少人都認為富邦能乘著這番氣勢，衝擊更換隊名以來從未到達的總冠軍戰，孰料富邦在23日敗給統一後，以12勝17敗成為聯盟最後一名，短短1個月不到的時間，從最頂到墊底，再度寫下不名譽的紀錄。

富邦這幾年的團隊投打數據並不理想，尤其是在打擊部分，打線中OPS+(標準化進攻指數)大於聯盟平均的打者並不多，全壘打支數更是敬陪末座，球隊體質較其他隊伍來得差，龍頭位置坐不了太久是預料中的事，只是排名下降的斜率遠比想像中要來得陡，當然這與球隊中出現傷兵潮有關，今年打擊進步明顯的陳真、池恩齊、王正棠相繼受傷，就連張育成在25日的比賽也出現手指挫傷的情形，這幾名球員受傷對於球隊原本就不算強的火力來說是雪上加霜，替補球員無法填補火力空缺更顯示板凳深度不夠、農場養成不佳，球隊體質差。

上半季富邦的團隊投手防禦率是3.48，WHIP則是1.36，雖非聯盟最佳，倒也能與他隊相抗衡，同時也是上半季勉強維持在第4名的最大關鍵，但進入下半季，整隊的防禦率暴漲到4.62，與1.56的WHIP都是聯盟最差，其中最顯而易見的就是鐵牛棚的瓦解。

王尉永、曾峻岳、富藍戈3名後援投手在上半季初表現優異，當時被稱為本季最強鐵牛棚，優異的投球內容卻換來投手教練的過度使用，出賽最多的是富藍戈，上半季出賽33場，下半季已出賽16場，同樣都超過球隊出賽數的一半，整季49場更是全聯盟最多，即使7月前的單月防禦率仍都低於2.0，被打擊率、WHIP、奪三振率卻都較往年衰退，這其實也是富藍戈今年季初就有的問題，賽季中又被過度使用，導致8月整個雪崩，8月投6局就被打出10支安打失6分，吞下2敗，防禦率高達9.0。

王尉永更是教練過度使用下，信心全失、表現暴跌的最大受害者，本季初專任第7局佈局投手的王尉永，表現十分優異，5月結束時防禦率僅有1.21，但他至此也出賽了22場，這時球隊出賽數是38場，他一個人就佔了球隊出賽數的近6成，過度使用讓王尉永進入6月後的表現比雪崩還恐怖，對於他自己或許只能用世界毀滅來形容，就算投到手沒力、沒信心，教練仍不放過他，6月到8月中還是出賽多達18場，防禦率超過12.0，最後終於在出賽了40場後的18日被下放二軍，如果王尉永因此而一蹶不振，這種使用方式就是直接毀了一個好投手的職業生涯，另外，如黃保羅的休息天數、江國豪先發中繼兩頭跑等的調度，也讓人搖頭。

王尉永季初的表現有如鬼神，至今卻成為投手過度使用的最大受害者。 聯合報系資料照片

話說回來，雖然打擊向來不是富邦的強項，今年打線上也冒出了幾名打擊進步的球員，如上述提到的王正棠、陳真、池恩齊，他們的OPS+都高於聯盟平均，選秀完後再加入張育成，打線漸趨完整，讓富邦在7月底登頂，但運氣就是這麼奇妙，3人在下半季相繼受傷，打線僅靠張育成苦撐，其他球員補不上火力缺口，得分進入乾旱期，球員受傷不是教練能控制，不過教練無法在球員打擊低潮時提供協助，使得全隊在8月的打擊率只有2成23，場均得分3.12分，OPS+僅66.9，打席數超過30個的只有月中受傷，多以代打上場的王正棠打擊率在2成5以上。

另一方面就是全壘打的消失，下半季已賽31場只有12轟，其中張育成就打出6轟，目前球隊出賽91場打出32轟，推估整季下來120場只會有42支，將寫下富邦從17年接手後的單季新低，這也是打擊教練的責任，不過富邦教練團中包括打擊教練垣內哲也在內，能指點球員打擊的還有陳金鋒、陳連宏、丘昌榮等人，打擊為何還能如此差，也是富邦不思議之一。

如果要說投打分屬投手、打擊教練，那球員的升降、調度、起用就是總教練的責任了，總教練陳金鋒今年出現不少引起討論的用人調度，包括最近派蔣智賢及林哲瑄這兩名進攻能力大幅退化的老將先發，蔣智賢甚至還擔任多場3、4棒的中心打線，2人在8月的打擊率分別只有2成及2成19，長打合計只有1支二壘安打，蔣智賢26日終於被下放二軍；另外還有持續讓腳帶傷的范國宸上場，不但球員無法有好的表現，也連帶影響球隊的得分能力；而曾帶過兩年二軍的陳金鋒總教練，在一、二軍球員升降也沒有明快的決定，寧願讓無法交出穩定表現的球員長期在一軍溫板凳，也不太給二軍成績不錯的年輕球員上來試試看，種種作為似乎又回到前幾年的富邦，說好的重建呢？這不但影響今年的戰績，甚至連未來都可能看不到希望。