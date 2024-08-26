水手打擊崩盤老毛病又犯 教練遭開除成代罪羔羊

「主場打擊墳場，進攻火力貧乏，幾十年沒打過季後賽」這三件套多年來一直是被水手穿在身上，也深深植入球迷心中。其實如果看數據，這印象未免有失偏頗。近十年（不含本季）的水手多達六季團隊OPS+排全聯盟前十。遠的不說，上一季水手的OPS+（108）是全聯盟第六，前年也有第九（106）。無獨有偶的是，十年中水手同樣有六季勝率突破五成，平均勝率也達到51.3%。儘管只打進一次季後賽，總的來說水手近年來表現仍可算是聯盟中的前段班。

古人說十年磨一劍，今年這隻水手在總管狄波托（Jerry Dipoto）眼中正是那把大功告成的神兵利器。也因此當水手表現遠不如預期時，這位交易魔人難免一頭霧水。在上週宣布開除總教練瑟維斯（Scott Servais）的記者會上，狄波托道出了他的心聲：「我們都認為這是我們擁有過最具天賦的球隊陣容，該做的努力我們都做了…結果進攻表現卻是十分掙扎。為什麼會這樣？我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情。」

水手長期無法打進季後，打擊表現太差是最大的因素，可說是超級「死屍打線」，總管狄波托才是最應該負責的人，總教練瑟維斯(左)只能說是代罪羔羊。 美聯社

呃，狄波托倒是沒像某人這麼「沒肩膀」。他真正的原話是：「我可以這麼說：包括我、教練團跟制服組在內，人人都不能免責。」在記者追問下狄波托也沒有逃避，直言他本人該負最大責任。然而身為球隊的一把手，「了不起，負責」的狄波托既不能炒掉自己，也無法開除以羅德里奎茲（Julio Rodriguez）為首打擊猶如爛泥扶不上牆的一干打者，到頭來就只能由總教頭瑟維斯一肩挑起這個黑鍋。

狄波托說水手進攻表現十分掙扎無疑還是過獎了。自球季開打後，水手的打擊就是一路走來，始終如一的爛。從頭到尾沒有一個月團隊OPS能超過七成，目前以.665排在全聯盟倒數第三。那麼水手的打擊問題到底出在哪裡？

一句話——打不到球。聽起來像廢話的這四個字是水手本季最大的痛。當羅德里奎茲、全隊打擊最佳的捕手羅利（Cal Raleigh）與外野手漢尼格（Mitch Haniger）等打者擊中球時，這些球仍能飛得又高又遠。本季水手的擊球初速（89.4英哩）能排全聯盟第六，擊球中屬於出色擊球（Barrels/BBE%）的比例（9.1%）更高居第四。與此同時水手打者還十分擅於選球。他們追打壞球的比例只有26.3%（全聯盟第四低），也因此儘管整體打擊表現不佳，他們的保送率仍能保持在9.3%的高點（同樣排全聯盟第四位）。

水手打線中多位球員都有像捕手羅利一樣的強力Power，只是大多時候打不到球而已。 影片來源：美國職棒官方網站

問題就在於，即便對手投手投好球的比例不低（51.3%，約等於聯盟平均），水手打者卻總是揮棒落空。明明出棒十分謹慎（出棒率46.6%是全聯盟第六低），水手打者的揮棒落空率（12.2%）卻高居第五名。就連好球帶的球他們的擊球率也只有83%（全聯盟第三低），當家球星羅德里奎茲的這項數據更低到只有81.2%。不過跟季中被交易來的阿羅薩雷納（Randy Arozarena，78.7%，全聯盟倒數第七）相比，羅德里奎茲都只能算是小巫見大巫。

另一個值得注意的數據是Baseball Savant網站近年推出的「揮棒／等球」（Swing/Take）。這項數據將球的進壘位置從好球帶紅中到大壞球分為中心（Heart）、外圍（Shadow）、追打（Chase）、盲揮（Waste）四個區域，並計算每位打者面對不同位置的來球製造得分的能力。不消說，好的打者總是能迎頭痛擊紅中好球，例如賈吉（Aaron Judge）的「中心」分數就以34遙遙領先群雄。至於選球能力強的打者則多半能夠靠選掉「追打」及「盲揮」的壞球拿到高分，像是索托（Juan Soto）在這兩項就分別高達29（全聯盟第一）及14（第二）。

回過頭來說水手打者，他們的Swing/Take數據可是出了奇的極端。面對「中心」位置的好球，全隊就只有外野手萊利（Luke Raley，+7）跟羅利（+5）能拿到正分，其他主力打者包括羅德里奎茲（-6）在內無一不是負值，季中加入的老將透納（Justin Turner）更低到全聯盟倒數第七（-20）。當球落入「外圍」位置時水手打者的表現尤為差勁。全隊表現最好的內野手摩爾（Dylan Moore，-4）只能排全聯盟第66。扣除排在摩爾之後的透納（同樣是-4），其他如羅德里奎茲（-12）、漢尼格（-13）甚至是打擊表現居全隊一二名的羅利（-19）及萊利（-20）等所有主力打者無一不是聯盟中的後段班甚至倒數。

換句話說，水手打者不是不會選球，當球進入好球帶時出棒也生猛有力，偏偏球就像長了眼睛似的總能閃過球棒，讓他們揮了個寂寞。也因此水手打者的三振率以27.7%「傲視」全聯盟，而且比第二名的洛磯（26.2%）高出不只一個百分點。但神奇的是，一年前他們的三振率（25.9%）也高居全聯盟第二，但這並不妨礙水手成為上季全聯盟OPS+第六高的球隊。

主力打者全員到齊，季外還補了蓋佛（Mitch Garver）跟波蘭柯（Jorge Polanco）兩位打擊好手，用相同打擊模式迎接新的一季，卻換來完全不一樣的結果。換做你是水手總教練瑟維斯，除了發「偶不知道」梗圖之外還能做什麼？當球隊表現不如預期時，開除總教練原是司空見慣的常規操作。狄波托也說當前水手需要新的聲音——說穿了還是「換人換手氣」的思維，等於默認被火掉的瑟維斯是非戰之過。幸好投手們夠爭氣投出全聯盟最低的防禦率，這才讓打擊沒有下限的水手勝率保持在五成。但換上新科總教練威爾森（Dan Wilson）及回鍋的打擊教練馬丁尼茲（Edgar Martinez）掌舵後，水手打者能否及時迷途知返？只能說留給他們的時間真的不多。