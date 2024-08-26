快訊

聯合報社論／百日維新成百日之亂，賴政府未來步步驚心

赴日注意！中颱珊珊明強度達顛峰值 恐不只一次登陸日本侵襲多處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／將質疑化為讚嘆聲 桃猿靠鐵牛棚撐起一片天

聯合新聞網／ Ramos
陳柏豪去年因陳俊秀轉隊補償而被送至樂天，結果竟意外成為桃猿的王牌終結者，至今已有26次救援成功，僅僅1次救援失敗。 圖／樂天桃猿隊提供
陳柏豪去年因陳俊秀轉隊補償而被送至樂天，結果竟意外成為桃猿的王牌終結者，至今已有26次救援成功，僅僅1次救援失敗。 圖／樂天桃猿隊提供

今年上半季樂天桃猿勝率0.550，和榜首統一獅有4場勝差，下半季也長期位居A段班，具有十足競爭力，原因當然不只一個，但很關鍵的因素是「鐵牛棚」撐腰 。

還記得嗎？去年球季結束豪勁（今年轉戰台鋼雄鷹中文譯名改為後勁）、陳禹勳賴鴻誠離隊，今年官辦熱身賽第9局樂天頻遭對手逆轉，7敗當中有5敗是輸在最後一局，凸顯陣中沒有稱職終結者的困境。

豪勁過去3季為桃猿拿下58次救援及19次中繼成功，樂天竟敢大膽讓他還有陳禹勳、賴鴻誠同時走人，但本季竟然馬上打造出新的鐵牛棚，實在是有點不可思議。 聯合報系資料照片
豪勁過去3季為桃猿拿下58次救援及19次中繼成功，樂天竟敢大膽讓他還有陳禹勳、賴鴻誠同時走人，但本季竟然馬上打造出新的鐵牛棚，實在是有點不可思議。 聯合報系資料照片

樂天日籍總教練古久保健二在球季開打前，被媒體問道是否已有固定終結者人選，他雙手一攤說，「就是沒有人啊！」古久保指出，上半季應該就是用輪流的方式來扛最後一道防線。

今年開季樂天甚至嘗試讓剛滿18歲的年輕小將賴胤豪關門，無奈成效不彰，很快地就找上透過陳俊秀FA補償球員轉隊加盟的陳柏豪，老實說，過去陳柏豪在中信兄弟只能算堪用的中繼投手，生涯只有3次救援成功，要扛終結者重任，相信許多人都在觀望。

結果陳柏豪不負樂天教練團所託，至今出賽43場豪取傲視全聯盟的27次救援成功，防禦率1.29，每局被上壘率1.31，表現非常亮眼，很有機會挑戰生涯首座救援王獎項，也是樂天失去陳俊秀的意外收穫。

陳柏豪生涯首季正式擔任終結者工作，想不到就成為全聯盟最強守護神。 影片來源：中華職棒YouTube官方頻道

終結者找到了，第7、8局投手也陸續到位，左投王志煊去年破繭而出，今年表現依舊亮眼，出賽47場拿下全聯盟最多的2次中繼成功，防禦率1.01，每局被上壘率1.12，投球內容甚至不輸陳柏豪。

另一名左投陳冠宇去年防禦率是偏高的3.69，今年表現脫胎換骨，防禦率只有2.25，每局被上壘率是亮眼的1.00，拿下20次中繼成功，他和王志煊主扛第7、8局勝利組牛棚。

另外，以往幾乎是一軍絕緣體的莊昕諺，今年出賽35場已是過去幾年總和的兩倍有餘，拿下5勝7次中繼成功，防禦率2.70，蘇俊璋沉寂多年，今年終於投出第一輪指名身手，出賽33場拿到2勝10次中繼成功，防禦率2.32。

莊昕諺站穩一軍的第一個球季，就展現優異的抗壓性，成為桃猿鐵牛棚的一員。 影片來源：中華職棒YouTube官方頻道

今年下半季各隊牛棚幾乎全面崩盤，統一獅最慘，牛棚防禦率高達6.03，台鋼雄鷹6.09、味全龍5.49、富邦悍將5.23也不理想，中信兄弟4.19已經算相對好的數據，樂天下半季牛棚防禦率低到只有2.42，表現令人刮目相看。

樂天牛棚投手表現令人激賞，另一個關鍵因素是，以魔神樂和威能帝為首的先發投手群，平均每場先發能吃下6局左右的工作量，相對地，也減輕後援投手群的負擔，如果先發投手退場取得領先，牛棚的牌就能一張張打出來。

季前專家和球評普遍分析，樂天牛棚充滿隱憂，找不到合適的終結者更是最大的痛，沒想到如今卻成為樂天的強項，更是撐起戰績一片天，這是許多球迷料想不到的結果，也就是棒球迷人之處。

中華職棒 古久保健二 棒球專欄 樂天桃猿 蘇俊璋 賴鴻誠 陳冠宇 陳柏豪 陳禹勳

Ramos

追蹤

相關新聞

中職／將質疑化為讚嘆聲 桃猿靠鐵牛棚撐起一片天

今年上半季樂天桃猿勝率0.550，和榜首統一獅有4場勝差，下半季也長期位居A段班，具有十足競爭力，原因當然不只一個，但很關鍵的因素是「鐵牛棚」撐腰 。 還記得嗎？去年球季結束豪勁（今年轉戰台鋼雄

水手打擊崩盤老毛病又犯 教練遭開除成代罪羔羊

「主場打擊墳場，進攻火力貧乏，幾十年沒打過季後賽」這三件套多年來一直是被水手穿在身上，也深深植入球迷心中。其實如果看數據，這印象未免有失偏頗。近十年（不含本季）的水手多達六季團隊OPS+排全聯盟前十。

日職／都曾是央聯MVP 最夯中生代監督大鬥法決勝負

今年的中央聯盟在中半段之後逐漸呈現三強鼎立的局面，不過在8月之後阪神隨著連續的幾個系列賽敗多勝少，慢慢被廣島、巨人兩隊拋開，邁向隊史第一個優勝連霸出現了大危機。 阪神虎隊的監督岡田彰布今年66歲

尼克神風式超級小球 試圖成為東區新霸主

尼克從2024年初開始著手布局，做了幾件很瘋狂的事，你怎能不期待新賽季的紐約尼克！ 1、1月初送走場均18.2分小前鋒貝瑞特，從暴龍換來小前鋒阿努諾比。 2、6月中用五支首輪籤+1次輪籤+1非

連兩屆奧運男籃奪銀 法國在黃金世代接班前難再突破

巴黎奧運完美落幕，身為地主的法國本屆總獎牌數成績斐然，其中籃球項目男女籃雙雙斬獲銀牌，法國女籃更是以一分銀恨，差點粉碎美國夢幻女籃的8連霸霸業。而法國男籃則是繼東京奧運後再次於金牌戰鎩羽而歸敗給美國隊

金門、澎湖基層球隊挑戰大 離島棒球發展的隱憂

台灣離島人口少，要發展團體項目棒球難度更高，不僅球員人數難湊齊，合適教練更難尋，如不及早因應，恐怕有一天將不再有這塊版圖。 金門、澎湖、馬祖是台灣三大離島，撇除馬祖長年只組高中聯隊參加黑豹旗賽事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。