中職／將質疑化為讚嘆聲 桃猿靠鐵牛棚撐起一片天

今年上半季樂天桃猿勝率0.550，和榜首統一獅有4場勝差，下半季也長期位居A段班，具有十足競爭力，原因當然不只一個，但很關鍵的因素是「鐵牛棚」撐腰 。

還記得嗎？去年球季結束豪勁（今年轉戰台鋼雄鷹中文譯名改為後勁）、陳禹勳、賴鴻誠離隊，今年官辦熱身賽第9局樂天頻遭對手逆轉，7敗當中有5敗是輸在最後一局，凸顯陣中沒有稱職終結者的困境。

豪勁過去3季為桃猿拿下58次救援及19次中繼成功，樂天竟敢大膽讓他還有陳禹勳、賴鴻誠同時走人，但本季竟然馬上打造出新的鐵牛棚，實在是有點不可思議。 聯合報系資料照片

樂天日籍總教練古久保健二在球季開打前，被媒體問道是否已有固定終結者人選，他雙手一攤說，「就是沒有人啊！」古久保指出，上半季應該就是用輪流的方式來扛最後一道防線。

今年開季樂天甚至嘗試讓剛滿18歲的年輕小將賴胤豪關門，無奈成效不彰，很快地就找上透過陳俊秀FA補償球員轉隊加盟的陳柏豪，老實說，過去陳柏豪在中信兄弟只能算堪用的中繼投手，生涯只有3次救援成功，要扛終結者重任，相信許多人都在觀望。

結果陳柏豪不負樂天教練團所託，至今出賽43場豪取傲視全聯盟的27次救援成功，防禦率1.29，每局被上壘率1.31，表現非常亮眼，很有機會挑戰生涯首座救援王獎項，也是樂天失去陳俊秀的意外收穫。

陳柏豪生涯首季正式擔任終結者工作，想不到就成為全聯盟最強守護神。 影片來源：中華職棒YouTube官方頻道

終結者找到了，第7、8局投手也陸續到位，左投王志煊去年破繭而出，今年表現依舊亮眼，出賽47場拿下全聯盟最多的2次中繼成功，防禦率1.01，每局被上壘率1.12，投球內容甚至不輸陳柏豪。

另一名左投陳冠宇去年防禦率是偏高的3.69，今年表現脫胎換骨，防禦率只有2.25，每局被上壘率是亮眼的1.00，拿下20次中繼成功，他和王志煊主扛第7、8局勝利組牛棚。

另外，以往幾乎是一軍絕緣體的莊昕諺，今年出賽35場已是過去幾年總和的兩倍有餘，拿下5勝7次中繼成功，防禦率2.70，蘇俊璋沉寂多年，今年終於投出第一輪指名身手，出賽33場拿到2勝10次中繼成功，防禦率2.32。

莊昕諺站穩一軍的第一個球季，就展現優異的抗壓性，成為桃猿鐵牛棚的一員。 影片來源：中華職棒YouTube官方頻道

今年下半季各隊牛棚幾乎全面崩盤，統一獅最慘，牛棚防禦率高達6.03，台鋼雄鷹6.09、味全龍5.49、富邦悍將5.23也不理想，中信兄弟4.19已經算相對好的數據，樂天下半季牛棚防禦率低到只有2.42，表現令人刮目相看。

樂天牛棚投手表現令人激賞，另一個關鍵因素是，以魔神樂和威能帝為首的先發投手群，平均每場先發能吃下6局左右的工作量，相對地，也減輕後援投手群的負擔，如果先發投手退場取得領先，牛棚的牌就能一張張打出來。

季前專家和球評普遍分析，樂天牛棚充滿隱憂，找不到合適的終結者更是最大的痛，沒想到如今卻成為樂天的強項，更是撐起戰績一片天，這是許多球迷料想不到的結果，也就是棒球迷人之處。