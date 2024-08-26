日職／都曾是央聯MVP 最夯中生代監督大鬥法決勝負

今年的中央聯盟在中半段之後逐漸呈現三強鼎立的局面，不過在8月之後阪神隨著連續的幾個系列賽敗多勝少，慢慢被廣島、巨人兩隊拋開，邁向隊史第一個優勝連霸出現了大危機。

阪神虎隊的監督岡田彰布今年66歲，是現役最高齡，去年他帶領阪神相隔18年之後重新奪冠，聲望大漲。因為阪神虎上一次奪冠在2005年的監督也是他，奠定了岡田在阪神虎隊史的重要地位。不過畢竟連霸不是一件簡單的事，如今在廣島、巨人兩隊夾擊之下，陷入嚴重苦戰，24日落敗之後與首位廣島的勝差已經來到5場。

廣島、巨人的監督新井貴浩、阿部慎之助都是50歲以下，過去選手時代都是縱橫中央聯盟、響叮噹的強打者，如今帶隊也各自制霸一方，成為目前日本職棒炙手可熱的中生代監督。

45歲的阿部慎之助今年才剛從原辰德手中接下兵符，第一年就進入爭冠行列，相當不容易。在上任之前阿部歷任二軍監督、一軍首席教練等職務的洗禮，的確對他在一軍監督這個重要職務的養成有很大幫助。尤其他是捕手出身，日本職棒歷史上出過森祇晶、野村克也、古田敦也等著名的捕手監督，近幾年最具代表性的則是帶領歐力士完成三連敗的中嶋聰。阿部慎之助、中嶋聰也是12球團現役監督之中僅有的2名捕手監督，阿部慎之助除了希望證明自己是另一個優秀的「捕手監督」，更希望在接棒於原辰德之後，可以重振巨人軍的金字招牌。

至於47歲的新井貴浩，今年更是不容易，在球團未有大動作補強，又流失了主力打者西川龍馬的情況下，竟然能夠打出目前這樣的成績，若是最後一舉攻頂奪下中央聯盟優勝，新井貴浩的聲望肯定會更加扶搖直上。

事實上，新井貴浩去年從佐佐岡真司手中接下監督大任，第一年就率隊打出74勝65敗4和、勝率0.532的成績，重返A級球隊，並且長期給予阪神虎隊相當大的威脅，令人印象深刻。雖然最後廣島以11.5場勝差敗給了阪神虎，不過0.5場超越季前廣被看好的橫濱DeNA，「菜鳥監督」新井貴浩的帶兵能力已經讓人刮目相看。一般認為，經過一年的歷練以及熟悉之後，新井貴浩領軍第二年將會是中央聯盟的一匹大黑馬，如今看來一點不假。廣島已經大幅超越許多人的預期，目前獨居央聯第一。

新井貴浩(右2)去年帶領廣島打進季後賽，今年更上一層樓，成為爭冠最大熱門。 擷圖自廣島鯉魚隊官方推特

2021年起央聯優勝分別是養樂多、養樂多、阪神，巨人、廣島兩隊都已經多年未奪冠。不過這幾年在央聯開創過三連霸盛世的剛好就是廣島（2016年-2018年）、巨人（2012年-2014年），因此帶隊重返榮耀成了兩名中生代監督的使命。

阿部慎之助是2012年MVP，他打出生涯最佳的0.340打擊率、27支全壘打、104分打點。新井貴浩則是從阪神離開重回廣島之後的第二年，出賽132場以0.300打擊率、19支全壘打、101分打點奪下2016年MVP。兩人貢獻的MVP都為所屬球隊開創了後來的三連霸，巨人、廣島成為爭奪央聯優勝最有機會的兩隊，阿部慎之助、新井貴浩在央聯戰場上以監督之姿大鬥法，絕對精彩可期！