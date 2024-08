尼克神風式超級小球 試圖成為東區新霸主

尼克從2024年初開始著手布局,做了幾件很瘋狂的事,你怎能不期待新賽季的紐約尼克!

尼克是上季季後賽表現最瘋狂球隊,季後賽第一輪4:2淘汰76人,跌破所有專家眼鏡。第二輪在傷兵缺將情況下,跟溜馬鏖戰到「搶七」失手,但尼克神風特攻隊打法,滿場飛奔不計代價戰到一兵一卒,凌人氣勢和強硬球風讓更多球迷愛上尼克。

尼克下半季一直到季後賽打出既瘋狂又深不可測陣容深度,除了哈騰史坦一名七呎長人,其他都是203公分以下鋒衛球員,無限換防、全場壓迫防守、快速反擊,壓得對手透不過氣。

尼克主戰陣容是布朗森、哈特、迪文森佐、阿努諾比、麥克布萊德、阿秋瓦、伯克,打出超強防守強度,展現驚人速度反擊,打出當代「超級小球」氣勢典範,感動所有球迷。

An unforgettable experience for our CAPTA11N 🎥 pic.twitter.com/bwD8n073TL

少了全隊第二得分手前鋒藍道,哈騰史坦打出身價,季後賽傷了主力前鋒阿努諾比,哈特、伯克完美扛起防守對位、攻堅重任,尼克季後賽展現出來的韌性和強硬超越鐵血,征服球迷,吸粉無數。

中鋒羅賓森對溜馬系列賽只打了一場就傷退,但板凳邊緣人替補長人哈騰史坦不但完美頂上,從例行賽到季後賽,哈騰史坦打出比羅賓森更高攻防效率,驚為天人。

Brunson joins an amazing group of guys who have earned the title Captain in New York 🫡 pic.twitter.com/BYPhhDiagX