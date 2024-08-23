尼克神風式超級小球 試圖成為東區新霸主

尼克從2024年初開始著手布局，做了幾件很瘋狂的事，你怎能不期待新賽季的紐約尼克！

1、1月初送走場均18.2分小前鋒貝瑞特，從暴龍換來小前鋒阿努諾比。 2、6月中用五支首輪籤+1次輪籤+1非保護首輪籤互換+35歲射手波格丹諾維奇，從籃網換來場均19.6分小前鋒布里奇斯。 3、今夏放棄攻防效率奇高七呎苦工中鋒哈騰史坦(去了雷霆)。

尼克是上季季後賽表現最瘋狂球隊，季後賽第一輪4：2淘汰76人，跌破所有專家眼鏡。第二輪在傷兵缺將情況下，跟溜馬鏖戰到「搶七」失手，但尼克神風特攻隊打法，滿場飛奔不計代價戰到一兵一卒，凌人氣勢和強硬球風讓更多球迷愛上尼克。

尼克下半季一直到季後賽打出既瘋狂又深不可測陣容深度，除了哈騰史坦一名七呎長人，其他都是203公分以下鋒衛球員，無限換防、全場壓迫防守、快速反擊，壓得對手透不過氣。

尼克主戰陣容是布朗森、哈特、迪文森佐、阿努諾比、麥克布萊德、阿秋瓦、伯克，打出超強防守強度，展現驚人速度反擊，打出當代「超級小球」氣勢典範，感動所有球迷。

An unforgettable experience for our CAPTA11N 🎥 pic.twitter.com/bwD8n073TL — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 9, 2024

尼克在2022年簽下布朗森是他們成功的第一步，布朗森日前正式成為帶領球隊起飛的紐約隊長。 影片來源：尼克官方推特

少了全隊第二得分手前鋒藍道，哈騰史坦打出身價，季後賽傷了主力前鋒阿努諾比，哈特、伯克完美扛起防守對位、攻堅重任，尼克季後賽展現出來的韌性和強硬超越鐵血，征服球迷，吸粉無數。

中鋒羅賓森對溜馬系列賽只打了一場就傷退，但板凳邊緣人替補長人哈騰史坦不但完美頂上，從例行賽到季後賽，哈騰史坦打出比羅賓森更高攻防效率，驚為天人。

Brunson joins an amazing group of guys who have earned the title Captain in New York 🫡 pic.twitter.com/BYPhhDiagX — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 8, 2024

紐約運動圈多位大咖都對布朗森帶領的尼克充滿信心！ 影片來源：尼克官方推特

今年夏天哈騰史坦得到雷霆三年8700萬美元超級報價，平均年薪近3000萬美元，比他過去六年NBA生涯賺得還多。尼克被迫只能放棄哈騰史坦，五年2.1億美元留下阿努諾比，再從籃網搶來布里奇斯，尼克計畫延續上季打出來以速度為基礎的強悍防守與強硬風格。

尼克新賽季主戰陣容 後衛：布朗森、麥克布萊德、迪文森佐、哈特、佩恩 前鋒：布里奇斯、阿秋瓦、阿努諾比、藍道 中鋒：羅賓森

尼克這套陣容完全顛覆傳統，以速度、鋒衛為主體，只有羅賓森和阿秋瓦是內線球員，但兩人都不擅長投籃、背框和進攻得分，更沒有拉開空間能力。因此尼克攻防兩端還是主打「超級小球」布陣，利用速度一流成群鋒衛球員進行全場壓迫、釘人、包夾，以全攻全守令對手窒息方式壓迫對手，進攻用擋拆+傳切+單打戰術為主，再進行各種快速反擊。

尼克的小球戰術新球季將有升級版，更多的全場壓迫、快速反擊會讓比賽更加精彩。 影片來源：尼克 YouTube官方頻道

布朗森過去兩年已經證明他是聯盟最出色進攻武器和得分王牌之一。迪文森佐、哈特、布里奇斯是防守尖兵，三人都有能力入選年度防守球隊。阿努諾比從暴龍到尼克，一再證明只要給他戰術角色、球權，他就能成為球隊最穩定第三號得分手。

尼克新賽季就等兩名先發內線前鋒藍道和中鋒羅賓森傷癒歸隊，扛起禁區攻防和籃板，建構鋒線高度與對抗性，尼克輪換陣容集結接近完美，兼俱速度、外線、擋拆、傳奇、防守功能。

塞爾蒂克仍是東區最好球隊，公鹿和76人被視為東區冠軍熱門球隊，但不要忘記尼克，尼克這套「超級小球」陣容和強硬防守極具競爭力，他們有可能爆冷成為東區新霸主。