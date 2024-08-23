連兩屆奧運男籃奪銀 法國在黃金世代接班前難再突破

巴黎奧運完美落幕，身為地主的法國本屆總獎牌數成績斐然，其中籃球項目男女籃雙雙斬獲銀牌，法國女籃更是以一分銀恨，差點粉碎美國夢幻女籃的8連霸霸業。而法國男籃則是繼東京奧運後再次於金牌戰鎩羽而歸敗給美國隊。本屆賽會的法國男籃開低走高，結果論來說銀牌的成績對得起主場的鄉親父老，但要作平衡報導的話，挾著地主優勢與某些時刻的哨音得利確實幫助法國許多。

法國陣容在奧運開打前即便算的上一級勁旅，但前面還有著世界盃冠軍德國、擁有約柯奇(Nikola Jokic)的塞爾維亞、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)領軍的豪華加拿大，更別說大魔王美國隊擋著，能連續兩屆爭奪金牌，除了團隊戰力展現外，地主優勢與哨音的關懷同樣也是關鍵中的關鍵。小組賽的法日一戰，日本男籃將士用命，打出國家隊史上最偉大的戰役之一，全場緊咬法國永不放棄，172公分主控河村勇輝在決勝時刻率隊逆轉接管戰局，就差幾秒，日本就將締造歷史，也因為那次被罵翻天的四分打吹判改變了法國本屆的奧運命運。 試想，如果法國在那場球輸給了日本，又敗給德國，可能連八強都進不去，排山倒海的壓力與各方輿論想必是地主國最不想看到的。

法國隊在小組賽對日本之戰，差點栽在172公分的河村勇輝(中) 手中，這也讓他們接下來的比賽在防守上全力以赴，不敢再有任何懈怠。 歐新社資料照片

法國八強與四強階段對上加拿大、德國都是不被看好的那方。但是淘汰賽階段就是一直有奇兵紛紛跳出拯救了法國隊。而我也認為這些角色球員的發揮比核心主力來的更好，也是球隊最後能挺進決賽的關鍵。

舉例來說，淘汰賽階段大爆發的法國的兩大矮內線亞布塞萊(Guerschon Yabusele)、萊索特(Mathias Lessort)打法強悍，帶動球隊氣勢，拼命的靠身體碰撞製造犯規，懸殊的罰球差異，關鍵球權的吹判都默默形成法國隊得利。以主力球員的表現來看，35歲的貝頓(Nicolas Batum)老而彌堅，他的經驗、他的防守，法國基本上還沒有新生代能取代。當家門神戈貝爾(Rudy Gobert)則在淘汰賽階段逐漸被棄用，基本上他不斷被點名錯位單打，加上攻守兩端不如亞布塞萊、拉索爾來的有侵略性且靈活，32歲的戈貝爾本屆賽會的禁區宰制力明顯不及東京奧運。

亞布塞萊(右)是法國隊陣中表現最出色的球員，奧運結束之後馬上獲得76人的合約。 法新社資料照片

另一位老將31歲佛尼爾(Evan Fournier)雖然也在淘汰賽多次上演關鍵的殺手級大號三分，但整體命中率與效率也是不如上一屆身為主力得分箭頭的身手。 此外，傳奇球星帕克(Tony Parker)從國家隊退役後，法國最重要的後衛德科洛(Nando de Colo)也已是年屆37歲的老將，對比上屆在東京，表現下滑許多，整體而言沒有太多亮點，其上場時間與表現說明早就過了巔峰期。

28歲的亞布塞萊內外兼修與萊索特化身超級強硬的禁區藍領，27歲的科爾迪尼耶(Isaia Cordinier)身兼得分指標與持球發動者，這三個邁入生涯成熟期的角色球員比起上述有功勳的老將在本屆成為更重要的中堅戰力。至於第一次打奧運的溫班亞瑪(Victor Wembanyama)雖然他超規格的身材與巨大的防守覆蓋範圍讓他在場上相當具有嚇阻性，傳球視野，攻守技巧的開發也還在持續進步，但是很明顯的看出年輕的斑馬還不到無解的存在。現階段只要讓他的射程拉遠，他的命中率就會大幅下降，加上斑馬喜愛投三分球證明自己的外線能力卻命中率不佳，總的來說他拉到油漆區外的進攻效率不甚理想，國際賽的經驗還太嫩。

溫班亞瑪在防守上展現極大的威攝力，但在進攻端卻常有濫投三分球的情況。 法新社資料照片

20歲的溫班亞瑪無疑是法國未來10年的建隊核心，但是除了他之外，22歲以下法國新一批的球員跟他還有好一大段差距，如同我前一篇文章提到過的，法國多位天賦、高度集一身的黃金世代未來前景看好，但是短期國際賽競爭更加激烈，這批球員還沒準備好全面接班前，法國男籃的巔峰期就會停在這了。這批球員專出前場球員，高大內線，最弱一環的後衛依舊是法國的一大罩門。

現今陣容控球後衛在30歲以下的有在NBA混不下去的26歲高後衛尼利基納(Frank Ntilikina)，雖然他的外線投籃看似進步偶有佳作，但他不會是未來溫班亞瑪時代的後場解答。而22歲的史崔澤爾(Matthew Strazel)在小組賽對日本隊投進扭轉法國命運的四分打之後就沒有太多搶眼表現，還需要好一大段時間實戰磨練。目前無論是檯面上或是潛在的年輕新秀，法國後場人才的斷層會是未來的問題。

也許四年後的奧運法國隊會由溫班亞瑪領軍，搭配年過30歲的亞布塞萊、萊索特、科爾迪尼耶與準備初試啼聲迎接奧運戰場的黃金世代們。屆時的法國可能會是個天賦滿點卻青黃不接的團隊，接下來四年這批球員陸續進到NBA後的發展將決定下個世代法國隊換血陣痛期的長短，究竟過渡期會像過氣的西班牙無敵艦隊抑或者朝縮小和霸主美國的差距前進。下一屆，我們洛杉磯奧運見。