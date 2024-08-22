格林終於兌現天賦 普萊斯後又一非裔美籍王牌誕生

「大聯盟消失的非裔美籍王牌投手」是多年來受球迷議論的話題。當今大聯盟非裔美籍的投手屈指可數，更遑論王牌了。相信大部分球迷對於非裔美籍王牌的印象還停留在已退休的沙巴西亞(CC Sabathia)與普萊斯(David Price)，而今年紅人隊的格林(Hunter Greene)終於兌現了他的天賦，目前繳出9勝4敗、2.83防禦率、143.1局、10.2三振率及5.4bWAR值的超優成績，其中bWAR值甚至高居國聯第一，儼然成為繼普萊斯之後的新一代非裔美籍王牌。

去年大聯盟非裔美籍球員只佔6.1%，來到1955年以來的新低點。投手的部分就更不用說了，2016年非裔美籍投手僅佔3.1%，近幾年大概也跳脫不了這數字。在普萊斯之後，較令人印象深刻的非裔美籍強投大概只有阿契爾(Chris Archer)、沃克(Taijuan Walker)和史卓曼(Marcus Stroman)等人，但離普萊斯這位塞揚巨投的等級還是有段差距。如今被寄與厚望的格林終於在上大聯盟第三年投出大家所期待的成績，也讓沙巴西亞與普萊斯後繼有人。

前一位大聯盟的非裔王牌投手應該是普萊斯，他曾在2012年以20勝5敗、防禦率2.56成績拿下美聯塞揚獎。 美聯社資料照片

格林是2017年的選秀榜眼，當年他與紅人隊簽下723萬美元的簽約金，是繼2011年柯爾(Gerrit Cole)之後的最高紀錄，同時他也被看好能成為下一位非裔美籍王牌。他2022年以22歲之齡登上大聯盟，但前兩季表現差強人意，防禦率分別為4.44與4.82。而今年則突飛猛進，他的2.83防禦率位居全聯盟第4，bWAR值5.4更居全聯盟第2、國聯第1。格林的K功一流，10.2的三振率排在全聯盟第10，雖然他的控球不是很理想，3.3的保送率僅排倒數第13，但今年壓制力十足，被安打率5.84也排全聯盟第2、國聯第1。

若比較格林今年與去年的三振率與保送率，可發現前者由12.2下滑到10.2，後者則由3.9下滑到3.3。這表示格林的控球雖有些許進步，但三振率也沒去年這麼高，卻能繳出相較去年提升一個檔次的數據，主要的關鍵在於他終於掌握到速球的有效用法。

格林的火球有多難打？問問大谷翔平就知道。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

格林是今年四縫線速球球速最快的火球男，以均速97.8英里排名全聯盟第1，他的速球用量佔55.3%排全聯盟第2。去年他的四縫線速球在fangraphs網站上的球種價值(pitch value)還是相當糟糕的-10.8，今年已大幅提升到全聯盟第2的22.2。去年他等同告訴大家速球光快是沒有用的，今年他反而不追求讓打者揮空或三振，揮空率由13.4%下滑到12.8%，願意讓打者打的結果就是以打不好取代三振出局，並取得相當好的效果。格林的滾/飛比0.72是全聯盟第6低，屬飛球型投手，但他今年有效避免讓這些飛球飛出全壘打牆外，被全壘打率由1.5大幅下滑到全聯盟第5佳的0.7。

格林第二好的球種是滑球，使用佔比35.1%，球種價值4.4排全聯盟第14，基本上他幾乎只有四縫線速球與滑球在使用。今年他新增指叉球取代過往也會使用的變速球，使用量僅佔8.2%，但效益比他捨棄的變速球佳。

格林本季的投球變得更加聰明，雖然三振頻率下降不少，但反而成為國聯被安打頻率最低的投手。 影片來源：美國職棒官方網站

格林目前因手肘痠痛被預防性放入15天傷兵名單，相信他回歸後會持續衝擊塞揚獎競爭。儘管他得獎的機會距離國聯三冠王領先者的塞爾(Chris Sale)仍有段差距，但相信球迷還是很樂見這位新一代非裔美籍王牌的誕生。