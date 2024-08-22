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離40轟40盜近在咫尺 大谷翔平接下來還可拚三冠王

聯合新聞網／ 陳光立
大谷翔平目前已經打出39轟，並且跑出38次盜壘成功，在8月結束之前就非常有機會進入40-40俱樂部，成為史上最快達標的球員！ 美聯社
大谷翔平目前已經打出39轟，並且跑出38次盜壘成功，在8月結束之前就非常有機會進入40-40俱樂部，成為史上最快達標的球員！ 美聯社

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊的第一球季，就以全盛姿態創造歷史，展現自己是最傑出的打者，8月份才剛過半，他距離40轟40盜僅咫尺之遙，若達標後維持高效的話，不排除進一步挑戰三冠王寶座，以實質行動證明道奇隊10年7億美元的投資物超所值。

兩度摘下美聯最有價值球員獎座，大谷翔平有望於道奇隊第一年拿生涯第三座MVP獎盃。儘管過去兩周打擊稍微降溫，像他這樣的頂尖球星調整從不是問題，即便經歷起伏也無損推進壘包與將球轟出場外的能耐。實際上，上周六大谷確定回溫，客場出戰聖路易紅雀隊開轟並盜兩個壘包，個人包辦道奇隊所有分數。賽後，大谷透過翻譯表示：「我確實抓到進入本壘板的變速球，所以處理得不錯！這段時間，亦是希望改善每個打席的質量，讓整體打擊提升。」

在此之前，大谷8月打擊率是慘不忍睹的1成64，14場比賽吞下14次三振。雖這段時間扛出6轟，但與季初穩定輸出的表現判若兩人，尤其跑者進佔得點圈時，輪他打擊攻勢赫然終止。媒體追問，他的解釋是打擊機制出了差錯，大谷解釋：「大概是我眼睛盯著投手的姿勢不正確，應該有點偏差。當事情不對勁時，我會透過改變打擊策略彌補。」以結果觀之，他做得相當不錯，幾乎可確定40轟40盜近期達標，成為道奇隊史第一人、大聯盟史第六人，最快就發生於西雅圖水手隊系列賽。

大谷翔平要是3場比賽只打出1支安打，或是沒有全壘打、盜壘，就容易讓大家感覺到他陷入低潮了。這實在是沒有辦法的事，誰叫他之前表現得那麼誇張。 美聯社
大谷翔平要是3場比賽只打出1支安打，或是沒有全壘打、盜壘，就容易讓大家感覺到他陷入低潮了。這實在是沒有辦法的事，誰叫他之前表現得那麼誇張。 美聯社

達成這樣的豐功偉業相當地不容易，如前所述大聯盟百年只有五人達到里程碑，分別是：1988年9月23日坎塞柯（Jose Canseco）、1996年9月27日邦茲（Barry Bonds），1998年9月19日A-Rod 羅德里格茲（Alex Rodriguez）、2006年9月16日索利亞諾（Alfonso Soriano），以及2023年9月22日的亞古納（Ronald Acuna Jr.）。假設大谷翔平順利在8月底達標，亦將成為「40轟40盜最速男」，先前最速紀錄保持人為索利亞諾，時間為9月16日第147場，所以打了122場的大谷還有約一個月衝刺。可以看出，大谷翔平野心勃勃挑戰紀錄的決心，8月初已是聯盟第三快30轟30盜的球員，而今不到1個月推進全壘打和盜壘數據，讓外界看到他的本領。

亞古納在去年球季9月22日完成40-40，大谷翔平今年可望成為史上第六人，而這也將是史上首次連續兩季有球員加入40-40俱樂部的大事件。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

要知道，現代棒球進駐40-40俱樂部很難，因為很少有人兼具40支全壘打的力量和40次盜壘成功的速度。通常，可開轟的重砲手缺乏速度，更枉論盜壘40次能成功，反之亦然。即使大聯盟統計趨勢變化，上世紀80年代盜壘異常增加，仍舊很少有人扛40轟，進入90年代末全壘打產量增，盜壘反而變稀有，尤其球員擔憂傷病而雪藏飛毛腿。值得一提的是，締造紀錄者均非池中物，邦茲和A-Rod 日後均為600轟俱樂部成員，坎塞柯和亞古納締造新猷同年也摘下MVP頭銜、將球隊帶入季後賽，其中坎塞柯還闖進世界大賽。

大谷翔平去年轉投道奇隊掀起話題，有趣是洛杉磯天使隊的打擊教練里德（Jeremy Reed）神預測，大谷會在2024年加入獨特的大紀錄俱樂部，成為單季40支全壘打、40次盜壘的球員。洛杉磯時報引述這位教練的話，接受記者哈里斯（Jack Harris）採訪說：「我們在談論一位充滿活力的跑者、一位擁有相應力量的打者，若我是教練絕不會設限，這就是他優秀之處。所以，如他能打出40/40球季我不會驚訝，我知道他能做到，我覺得大谷有一個驚人球季，用球棒做一些從未做過的事。」

7月底時作者曾撰文大谷翔平將達標30-30俱樂部，轉眼進入8月底已經在討論40-40俱樂部，大谷的高效率相當驚人，讓外界無法預測他的天花板極限在哪裡。 美聯社
7月底時作者曾撰文大谷翔平將達標30-30俱樂部，轉眼進入8月底已經在討論40-40俱樂部，大谷的高效率相當驚人，讓外界無法預測他的天花板極限在哪裡。 美聯社

道奇隊特別助理教練羅尼基（Ron Roenicke）季初提到，大谷確實有足夠的（盜壘）天賦，而且盜壘是做對球隊有幫助的事，他說：「他（大谷）希望跑壘、希望盜壘，無論是30次還是50次，對他來說最重要是在球隊需要時盜壘，他明確提出這訊息。」赴美至今，大谷單季最多盜壘的紀錄為26次，這是在2021年拿下美聯MVP的球季，那時他還登板投球，如今專職打者增加14次盜壘是輕鬆寫意，讓人更嫉妒他的天賦。如果沒意外，滿血的大谷應在本季進駐40-40俱樂部，接下來勢必專注三冠王的成就，也就是全壘打數、打點、打擊率國聯稱霸，若能順利達標，第三座MVP獎是手到擒來。

A-Rod MLB MLB專欄 亞古納 大谷翔平 美國職棒 道奇 邦茲

陳光立

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