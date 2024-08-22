快訊

汐止資收場凌晨惡火 86歲嬤昏迷、外籍看護命危送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門、澎湖基層球隊挑戰大 離島棒球發展的隱憂

聯合新聞網／ 王婉玲
澎湖少棒目前有講美國小、石泉國小、興仁國小、湖西國小4隊，加上追風少年社區棒球隊。 王婉玲／攝影
澎湖少棒目前有講美國小、石泉國小、興仁國小、湖西國小4隊，加上追風少年社區棒球隊。 王婉玲／攝影

台灣離島人口少，要發展團體項目棒球難度更高，不僅球員人數難湊齊，合適教練更難尋，如不及早因應，恐怕有一天將不再有這塊版圖。

金門澎湖馬祖是台灣三大離島，撇除馬祖長年只組高中聯隊參加黑豹旗賽事，缺乏基層，金門、澎湖還算有基層棒球基礎，不過受到少子化以及球員外流影響，內憂外患下，能夠支撐多久，是個隱憂。

以金門來說，少棒目前有中正國小、金寧國小兩隊，青少棒則有金城國中，青棒則有軟式組的金門農工，看來三級具備，不過少棒還是多數集中在中正國小，中正國小是金門大校，全校人數超過一千人，校內棒球風氣不錯，因此招生上較順利，全隊逾60人，而金寧國小可以說是聯軍，校名只是代表隊名稱，集結金門想打棒球的國小生，人數比中正少了許多，約10幾人。

中正國小是金門人數最多的少棒球隊。 王婉玲／攝影
中正國小是金門人數最多的少棒球隊。 王婉玲／攝影

金城國中是金門唯一青少棒球隊，球員來源來自中正、金寧兩支少棒隊，不過有些球員不再打球，有些球員選擇到台灣，因此真正直升的人數並不多，再升上金門農工，人數更少，一度剩不到10人，不過今年有3名南投縣三光國中畢業生加入，如久旱逢甘霖，由台灣本島逆輸出至離島，相當罕見，不過這也代表，除了在地外，金門仍有機會吸引到外縣市球員前來就讀。

至於澎湖，少棒目前有講美國小、石泉國小、興仁國小、湖西國小4隊，但湖西國小實際只剩零星幾人，興仁國小則有15人，講美國小30人，石泉國小23人，而澎湖還有一支社區棒球「追風少年」，集合想打球的小朋友，雖然練習時間較少，不過也是種子培育的農場，約有40人。

不過到青少棒的馬公國中，招生同樣面臨國小畢業生不再打球以及輸送問題，目前全隊約30幾人，而澎湖高中端則只有主攻黑豹旗的聯隊，並沒有正式的棒球隊。

馬公國中今年國三戰力不俗，但這批選手畢業後，球隊馬上面臨斷層考驗。 王婉玲／攝影
馬公國中今年國三戰力不俗，但這批選手畢業後，球隊馬上面臨斷層考驗。 王婉玲／攝影

「沒人」是最明顯的問題，近期金門、澎湖還有不少國小球員外流到台灣某縣市，更讓國中端球隊招生雪上加霜，除非家庭因素，否則飄洋過海，國中跨縣市打球禁賽兩年，是否真的比較好值得評估。

離島球員資質未必不如本島，過去講美少棒的豐功偉業就可證明，離島棒球的思維，值得省思。

棒球專欄 澎湖 金門 馬祖

王婉玲

追蹤

相關新聞

金門、澎湖基層球隊挑戰大 離島棒球發展的隱憂

台灣離島人口少，要發展團體項目棒球難度更高，不僅球員人數難湊齊，合適教練更難尋，如不及早因應，恐怕有一天將不再有這塊版圖。 金門、澎湖、馬祖是台灣三大離島，撇除馬祖長年只組高中聯隊參加黑豹旗賽事

離40轟40盜近在咫尺 大谷翔平接下來還可拚三冠王

大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊的第一球季，就以全盛姿態創造歷史，展現自己是最傑出的打者，8月份才剛過半，他距離40轟40盜僅咫尺之遙，若達標後維持高效的話，不排除進一步挑戰三冠王寶座，以實質行動證明道奇隊1

格林終於兌現天賦 普萊斯後又一非裔美籍王牌誕生

「大聯盟消失的非裔美籍王牌投手」是多年來受球迷議論的話題。當今大聯盟非裔美籍的投手屈指可數，更遑論王牌了。相信大部分球迷對於非裔美籍王牌的印象還停留在已退休的沙巴西亞(CC Sabathia)與普萊斯

中職／中信兄弟江坤宇X岳東華 黃金二游築鐵網

【撰文・鄧心瑜】 上九個守備位置，中線被視為最重要、難度較高守位，尤其內野中線來球快、守備機會多，考驗接、傳敏捷身手外，守備「球商」也是必要，中信兄弟近年以銅牆鐵壁守備實力傲視聯盟，其中二游連線岳東

中職／打擊率不是一切 張育成回台後成績單其實很亮眼

張育成季中以總值約新台幣9250萬元的天價合約加入富邦悍將，至今已出賽21場，累積70個打數，16支安打，打擊率0.229、打點14，全壘打4支、兩次盜壘成功。以打擊率來看，他的表現不僅僅遠低於聯盟平

專投下半季的塞揚獎強投？史奈爾越投越帶勁有望再拚長約

明星左投史奈爾（Blake Snell）絕對是近期大聯盟最火熱的投手，自7月初從傷兵名單復出，賽季前半段表現低迷的他脫胎換骨，找回去年「神擋殺神、佛擋殺佛」的塞揚身手，繳出多場宰制性表現，包含生涯最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。