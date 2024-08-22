金門、澎湖基層球隊挑戰大 離島棒球發展的隱憂

台灣離島人口少，要發展團體項目棒球難度更高，不僅球員人數難湊齊，合適教練更難尋，如不及早因應，恐怕有一天將不再有這塊版圖。

金門、澎湖、馬祖是台灣三大離島，撇除馬祖長年只組高中聯隊參加黑豹旗賽事，缺乏基層，金門、澎湖還算有基層棒球基礎，不過受到少子化以及球員外流影響，內憂外患下，能夠支撐多久，是個隱憂。

以金門來說，少棒目前有中正國小、金寧國小兩隊，青少棒則有金城國中，青棒則有軟式組的金門農工，看來三級具備，不過少棒還是多數集中在中正國小，中正國小是金門大校，全校人數超過一千人，校內棒球風氣不錯，因此招生上較順利，全隊逾60人，而金寧國小可以說是聯軍，校名只是代表隊名稱，集結金門想打棒球的國小生，人數比中正少了許多，約10幾人。

中正國小是金門人數最多的少棒球隊。 王婉玲／攝影

金城國中是金門唯一青少棒球隊，球員來源來自中正、金寧兩支少棒隊，不過有些球員不再打球，有些球員選擇到台灣，因此真正直升的人數並不多，再升上金門農工，人數更少，一度剩不到10人，不過今年有3名南投縣三光國中畢業生加入，如久旱逢甘霖，由台灣本島逆輸出至離島，相當罕見，不過這也代表，除了在地外，金門仍有機會吸引到外縣市球員前來就讀。

至於澎湖，少棒目前有講美國小、石泉國小、興仁國小、湖西國小4隊，但湖西國小實際只剩零星幾人，興仁國小則有15人，講美國小30人，石泉國小23人，而澎湖還有一支社區棒球「追風少年」，集合想打球的小朋友，雖然練習時間較少，不過也是種子培育的農場，約有40人。

不過到青少棒的馬公國中，招生同樣面臨國小畢業生不再打球以及輸送問題，目前全隊約30幾人，而澎湖高中端則只有主攻黑豹旗的聯隊，並沒有正式的棒球隊。

馬公國中今年國三戰力不俗，但這批選手畢業後，球隊馬上面臨斷層考驗。 王婉玲／攝影

「沒人」是最明顯的問題，近期金門、澎湖還有不少國小球員外流到台灣某縣市，更讓國中端球隊招生雪上加霜，除非家庭因素，否則飄洋過海，國中跨縣市打球禁賽兩年，是否真的比較好值得評估。

離島球員資質未必不如本島，過去講美少棒的豐功偉業就可證明，離島棒球的思維，值得省思。