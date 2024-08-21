中職／貧打部隊變狂轟猛打 克魯茲讓味全看到連霸希望

味全龍去年勢如破竹拿下回歸後的首座冠軍，今年球季更大肆招兵買馬，目標當然就是挑戰二連霸。然而今年龍隊始終打得很掙扎，上半季僅以第五名坐收，落後首位的獅隊高達11場差。下半季開始後他們依舊頹靡不振，各項數據都顯示龍隊要脫穎而出非常困難。

無法飛龍在天的主要原因並非三巨頭的瓦解，而是打線的低迷。截至7月止，他們團隊打擊三圍僅0.253/0.316/0.342，比多年貧打的悍將0.263/0.330/0.356，及仍在磨合的雄鷹0.261/0.331/0.352都還低。這樣的窘境，讓人好奇素有「司馬君璋」之稱的葉總，到底為了衛冕，會不會出什麼奇招，讓神龍出現擺尾機會。

7月22日龍隊總算出招，找來「頂港有名聲，下港尚出名」的克魯茲（Tommy Cruz）助拳，而且並無教練升降，而是讓他與張泰山、張建銘一起坐鎮一軍，3位打擊教練一同協助球員調整。他自2014年起就多次來台指導國家隊，具有能夠短時間幫助球員展現更好身手的能力，並且曾客座中信兄弟、富邦悍將及樂天桃猿，對台灣球員及中職環境非常熟悉，比其他客座教練可更快速上手。

在棒球國際賽這種短期賽事中，通常不會讓球員適應新的訓練方式，需要的是快速調整球員的技巧，克魯茲具這樣的能力，無疑是龍隊目前最需要的人才。 聯合報系資料照片

克魯茲加入龍隊一週後，7月31日的賽事便成為重要分水嶺，球隊成績有明顯的差異。在此之前龍隊在下半季的前14場比賽只有5勝，在後續的12場則豪取10勝。無論打擊率、上壘率及長打率都有明顯進步，讓他們下半季從場均得分僅有2.64分，變成高達5.67分，得分效益直接翻倍。各項數據在同一時間，為六隊之冠，幫助味全越來越逼近王位，顯然狂龍已經磨好利爪。

龍隊的華麗變身最重要不只是安打增加，他們火力的爆發更是驚人，12場比賽狂轟16支全壘打。吉力吉撈．鞏冠個人就包辦6轟，讓他本季突破20轟，可望與魔鷹競逐全壘打王；超過一年沒開砲的郭嚴文，也擊出轉戰龍隊的首轟，還一連貢獻3支；張祐嘉在二軍三年也僅擊出大牆1次，沒想到來到一軍磨一下後就擊出2支，從步槍變成大砲。

原本長打能力就很好的吉力吉撈．鞏冠開轟不稀奇，但克魯茲的魔力就是讓更多球員都可以打出全壘打，小將張祐嘉(右)儼然成為新砲手。 聯合報系資料照片

多數教練在剛任職後希望帶給球員新的體驗，引入新的訓練及調整方法。然而在季中做大的改變，效果通常很極端，常常只有初期的慶祝行情。克魯茲的指導方式則不相同，雖還是多少有他個人的調整方法，但並不會帶入一套新模式，避免球員在季中還要適應新教練。或許過去衛冕的壓力讓龍將們綁手綁腳，然而克魯茲像企業講師的風格，帶領大家正向思考，引導球員在場上專心打球，展現最佳的狀態。由於克魯茲個性活潑又人來瘋，以輕鬆的方式讓打者期待跟他一起練球，因此效果出現的又快又好。

當然並不是說克魯茲就是萬靈丹，嗑了滷汁就必能打通任督二脈。他早在2018年就曾與葉總合作，當年被他譽為「台灣洋基隊」、「打順了其他隊要小心」的打線，最終還是沒能扶起。他這次要能夠成功，還是需要球團及其他教練的協助，還有球員願意拚搏的決心。

除了已經拿到門票的統一獅外，無論挑戰下半季王座，或是全年排名，原本都是中信兄弟及樂天桃猿看起來最有機會晉級季後賽。然而在克魯茲加持龍魂後，攪亂一池春水，短短幾場比賽讓味全今年的貧打部隊開始狂轟猛打，順利從谷底徘徊快速爬上第二，已有挑戰下半季王者的機會，也總算可以看到連霸的希望。