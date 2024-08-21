中職／打擊率不是一切 張育成回台後成績單其實很亮眼

張育成季中以總值約新台幣9250萬元的天價合約加入富邦悍將，至今已出賽21場，累積70個打數，16支安打，打擊率0.229、打點14，全壘打4支、兩次盜壘成功。以打擊率來看，他的表現不僅僅遠低於聯盟平均的0.266，在悍將所有有打擊紀錄的球員中，也只能排在第17名。換算成月薪，悍將每個月要付他超過200萬新台幣，換來的卻是遠低於聯盟平均水準的打擊表現，富邦還真是虧大了。但，真的是這樣嗎？

恕我直言，如果你還認為打擊率是評斷打者表現的重要依據，那你對棒球的理解沒有與時俱進，還停留在二十幾年前那個獨尊打擊率的年代。

打擊率（batting average）是最古老的棒球數據之一，其概念在十九世紀中葉由被尊稱為「棒球之父」的運動記者和作家Henry Chadwick所發想，在職業運動萌芽期的1870年代，就已經被列入正式的棒球紀錄中，其後的一百多年，一直被認為是打者最重要的數據之一，「打擊王」的頭銜，也曾經是頂尖打者追求的最高榮譽。

打擊率顧名思義，就是一名打者站上打擊區（扣除保送、犧牲、妨礙打擊）可以打出安打的機率，計算方式也非常簡單（安打除以打數），連小學生都可以輕鬆算得出來。在大多數的情況下，有安打才有得分，有得分才能贏球，所以長久以來，打者的打擊率被認為是比「得分」、「打點」等需要靠隊友才能完成的數據更為重要，因為它更能反映一名球員真正的打擊實力。

美國職棒今年打數符合資格的球員中，只有10位球員打擊率是在3成以上，可見這個數據已不被特別重視。打擊王惠特打擊率高達.349，但大家更看重他的25轟。 美聯社

但是這樣的觀念，因為賽伯計量學（sabermetrics，即棒球統計學）的出現，早在90年代末期、2000年初期左右就被挑戰，當時一些熱衷於研究棒球數據的統計專家發現，打擊率雖然不是沒有參考價值，但打擊率將短程安打和長打一併計算並不合理，而且排除了打擊能力中一個重要的面向：保送。也因此，賽伯計量學的信奉者認為，相較於打擊率，納入保送的「上壘率」（on-base percentage，OBP）或是將「上壘率」和「長打率」（slugging percentage）相加起來的統合數據OPS（中職官網譯為「整體攻擊指數」），與球隊的得分能力更為相關，如果要用來評斷打者對於球隊的貢獻，上壘率和OPS，都是遠比打擊率更適合的選擇。

在當時，這樣的論點挑戰了「打擊率」的獨尊地位，也因此引起了許多「傳統派」的棒球人大力批評，但隨著財力拮据的奧克蘭運動家採用這樣的新式思維取得成功、球隊關鍵人物總管Billy Beane、助理總管Paul DePodesta屏棄傳統數據、擁抱上壘率和其他新式進階數據的故事被公開（2003年出版了影響深遠的《Moneyball》、2011年翻拍成電影《魔球》） ，越來越多球隊了解傳統數據（包括打擊率）和思維的侷限和偏誤。到現在，每一支大聯盟球隊都有規模相當的數據部門，棒球統計學不僅僅早已是顯學，各式更新穎的進階數據更是推陳出新，鑽研最深入的球迷會認為打者的上壘率、OPS已經不夠看，而是應該看由更複雜公式算出的加權上壘率（wOBA）、標準化加權得分創造值（wRC+），投手則除了傳統的防禦率之外，還應該看每局被上壘率（WHIP）、獨立防禦率（FIP）、互動技能防禦率（Skill-interactive ERA，SIERA）等等，才能進一步了解投手的真實能力。

傳統數據早就無法呈現球員的真實表現，也難以滿足球迷知的需求，各式進階數據應用而生，也更具有參考價值。 擷圖自FanGraphs網站

可以這麼說，過去二十幾年，對於棒球數據的理解和應用，在大聯盟發生了「典範轉移」，各式進階數據已經取代傳統數據成為主流，而這樣的轉換，並不僅發生在球團內部的管理階層，而是經由聯盟本身的向外推廣，讓多數的球迷也開始接受新的思維。硬體上，早在2006年，大聯盟就在每一座球場安裝棒球追蹤系統PITCHf/x，記錄投手投出的球的速度和變化幅度，資料同步更新於官網的即時戰況，不僅僅讓螢幕前的觀眾有更多討論話題，也為深度的數據分析提供素材。

2017年，新一代的追蹤系統Statcast取代PITCHf/x，追蹤的內容更為全面，舉凡野手的防守站位、跑動距離、傳球速度，打者的擊球初速、跑壘跑速，以及投手球路的轉速，都能夠被測量。而有了這些數據，投手的投球、打者的擊球品質也可以被量化，「預期打擊率」（xBA）、「預期上壘率」（xOBP）等全新的數據也因而誕生，而且這些數據完全公開在大聯盟官網，球迷隨時都可以取用。有這麼多資訊可以參考和分析，傳統數據如打擊率、打點、得分，還有多大的參考價值，不需多言。而在球賽現場大螢幕的呈現，許多球隊也跟上了的時代，不僅大多都有即時的擊球初速資訊和其他進階數據，過去慣例將打擊率放在先發打線旁作為主要數據，也已經有不少球隊改成以OPS顯示。打擊率作為最古老、最傳統的進攻數據，並不會真的從大眾的視野消失，但不管是從職業球團評估球員的角度，還是從大眾觀看棒球的體驗上，它的重要性已經大大降低。

把焦點從大聯盟轉回中華職棒，完全可以理解中職在硬體上，現階段還沒有辦法作到如大聯盟一樣，在每個球場安裝如Statcast般的精準追蹤系統，但在觀念的推廣上，中職從聯盟到各隊球團，都可以做得更多。中職官網的紀錄查詢可以考慮提供更多新式數據的項目，球場中的大螢幕，除了提供球員應援歌詞讓大家可以跟上加油的節奏，如果能增加打者本季的上壘率或OPS等資訊，對於球迷的觀賽經驗也有一定的幫助。而轉播單位的字卡，也可以考慮將部份畫面的主數據從打擊率換成其他入門款的進階數據（如上壘率或OPS），或許能讓更多球迷跳脫「打擊率最為重要」的思考。

張育成的選球好、長打多，只看打擊率是不知道他的厲害。 影片來源：博斯體育台 YouTube官方頻道

那麼，張育成到目前為止的進階數據是如何？上壘率（0.402）、長打率（0.443）、OPS（0.845）、加權上壘率wOBA（0.379）都是聯盟頂尖的水準，而他目前70個打數就打出4支全壘打，平均每17.5個打數能打出一隻全壘打，比全壘打排行榜第三名、打出17轟的林安可（18.06 AB/HR）來得好，與排名第二、20轟的吉力吉撈·鞏冠（16.55 AB/HR）也相差不多，長打火力並沒有讓人失望。或許對於期待他能立刻打出MVP等級成績的球迷來說，這樣還不夠好，但如果只是因為打擊率只有0.229，就以為張育成打得有夠爛，那希望你看完這篇文章之後，想法有所改變。