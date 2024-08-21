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專投下半季的塞獎強投？史奈爾越投越帶勁有望再拚長約

聯合新聞網／ Miguchii
去年國聯塞揚獎得主史奈爾近期走出低潮，他找回了恐怖的三振能力，BAA從季中的.308急速下降到現在.189，成為巨人目前最有壓制力的先發投手。 美聯社
去年國聯塞揚獎得主史奈爾近期走出低潮，他找回了恐怖的三振能力，BAA從季中的.308急速下降到現在.189，成為巨人目前最有壓制力的先發投手。 美聯社

明星左投史奈爾（Blake Snell）絕對是近期大聯盟最火熱的投手，自7月初從傷兵名單復出，賽季前半段表現低迷的他脫胎換骨，找回去年「神擋殺神、佛擋殺佛」的塞揚身手，繳出多場宰制性表現，包含生涯最多的單場15K，以及生涯首次、本季聯盟第3場無安打比賽，率領巨人強勢衝擊季後賽。

史奈爾2023年效力教士隊投出生涯第二高峰，以28張第一名選票之姿摘下國聯塞揚獎，成為史上第7位在兩聯盟都獲得過塞揚獎的強投。然而，挾著新科塞揚獎名號投入自由市場的他卻因要價太高而有行無市，一度拒絕過洋基隊6年1.5億美元巨約的他，最終拖到開季前一周才以2年6200萬美元投效巨人隊，附帶2024年底的逃脫權，跟原先的理想價碼有巨大落差。

錯過了整個春訓，對史奈爾的狀態造成不小影響，不僅場上表現荒腔走板，更兩度進入傷兵名單，事實上不僅史奈爾，另一名同屬於波拉斯旗下、也同樣近開季才簽約的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）本季成績也始終無法步上正軌。

史奈爾因為太晚簽約而未能參加春訓，只能邊比賽邊調整，這應該是他在巨人一開始表現很差的原因。 美聯社
史奈爾因為太晚簽約而未能參加春訓，只能邊比賽邊調整，這應該是他在巨人一開始表現很差的原因。 美聯社

然而，史奈爾率先觸底反彈，自從7月9日對藍鳥復出後，截至8月18日，史奈爾在52.1局投球中僅失6分，防禦率為1.03，每局被上壘率則是0.69，在同期內領先所有大聯盟投手，打者幾乎一籌莫展，史奈爾防禦率也從原先的9.51一路下修到3.67，顯然已結束「延長春訓」。

近一步攤開數據，更可以發現史奈爾的下半季爆發早已是常態，自2016年登上大聯盟，史奈爾在8個完整賽季中，僅有2018、2023兩個塞揚賽季能在明星賽前將防禦率壓在3以下，明星賽前累計防禦率為3.98；但生涯在明星賽後的成績則判若兩人，只有3個賽季沒有辦法將防禦率壓在3字頭，其餘賽季防禦率最高則不超過2.19，「慢熱」屬性一顯無遺，這或許也解釋了為何他生涯僅在2018年入選過明星賽。

回到本季的投球內容，史奈爾賽季前段不僅狀況不到位，運氣也不好，在7月復出前，史奈爾的BABIP（場內球安打率）是遠高於聯盟平均的.406，帳面上防禦率高達9.51，但FIP（投手獨立防禦率）為落差不小的4.64，再加上殘壘率僅50.7%，遠低於聯盟平均的72%，打者更容易上壘，上壘還容易跑回來，史奈爾的成績會難看也就不意外了。

然而史奈爾反彈的秘密也很簡單暴力：更好的控球、更多的三振，當有越多打席能由投手控制，成績自然而然會下修。在復出後，史奈爾找回控球狀態，8場先發期間狂飆70張國王笑臉，K/9值高達12，更重要的是BB/9下滑到2.75，這兩項數據不僅比本季前6場先發好，還都優於生涯平均，面對更積極往好球帶進攻的史奈爾，打者的擊球品質也大幅驟降，平均擊球初速掉了4.6英里，殘壘率一口氣飆升到90.4%，成為聯盟最難被攻破的一堵牆。

史奈爾不僅將身價重新投回來，今年的投球內容甚至還可能比去年更好，目前的預期防禦率、預期被打擊率、保送率都勝過去年，在遼闊的甲骨文球場以及金手套級捕手貝利（Patrick Bailey）的加持下，史奈爾在剩餘的賽季維持這般宰制性的成績可能不是幻想。

巨人主場甲骨文球場是對投手有利的球場，史奈爾完全適應之後，在此投球是如魚得水。 美聯社
巨人主場甲骨文球場是對投手有利的球場，史奈爾完全適應之後，在此投球是如魚得水。 美聯社

上半季外界大多認為史奈爾不會跳脫合約，但在倒吃甘蔗的驚奇表現後，如今史奈爾高機率在季末重新投入自由市場，再次挑戰一張長約，預期熱度將不亞於伯恩斯（Corbin Burnes）、弗里德（Max Fried）等明星投手，連續兩年的頂級表現將會是喊價的最好籌碼。

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